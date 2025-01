Horóscopo: saiba o que esperar para o seu signo nesta segunda-feira, dia 6

Gaspar, Baltazar e Melquior: eles cruzaram o deserto, guiando-se com o auxílio das estrelas e, então, puderam entregar presentes para o menino Jesus recém-nascido. O relato bíblico deu origem ao Dia de Reis, celebrado todo dia 6 de janeiro, em homenagem aos três homens sábios, que depois ficaram conhecidos como “Reis Magos”. O que pouca gente sabe é que essa data também foi eleita pela comunidade astrológica internacional para ser o Dia do Astrólogo!

Na Antiguidade, a profissão de astrólogo andava junto com a de astrônomo e matemático. E ainda combinava com a de filósofo, de sacerdote e de ministro de Estado. E é um pouco de tudo isso que está presente na história dos Reis Magos. Diz-se que eles partiram em viagem de suas terras, no Oriente, em função do anúncio de que aquele nascimento era especial, pois uma nova liderança estava chegando para inspirar discípulos aos quatro cantos do planeta.

Embora não exista nenhuma estrela no céu que seja identificada com a Estrela de Belém, sabe-se que Gaspar, Baltazar e Melquior conheciam a linguagem e a matemática celeste. Muito antes da criação de mapas e até dos modernos equipamentos para geolocalização, como o GPS, eram os astros que serviam de referência para guiar as pessoas e, para isso, surgiram aqueles que se dedicavam a monitorar o céu.

De guia para as viagens, pela terra e pelo mar, planetas e estrelas logo também se tornaram conselheiros para os tortuosos caminhos da vida. E é por isso que todo rei, líder ou governante local, por milênios, contou com a assessoria dos conselheiros especializados em medir e interpretar os sinais que vêm de longe. Brilhando no céu, esses astros – que, hoje, sabe-se que estão há anos-luz de distância – sempre inspiraram a humanidade em busca do conhecimento e do autoconhecimento.

Então, neste 6 de janeiro de 2025, com a Lua Crescente passando pelo signo da iniciativa, Áries, comece a semana com o pé direito, abrindo caminhos para que a sua senda seja das mais brilhantes! E um feliz dia dedicado a todos os amantes do céu, esse manto cheio de pontos luminosos que serve de guia e de inspiração sempre!

Observe: com metade do corpo iluminado, a Lua Crescente estará alta no céu, depois do ocaso solar. Deslocando-se em direção ao Oeste, em meio à Constelação de Peixes, a rainha da noite ficará visível até pouco antes da meia noite. Ao longo desse período, o nosso satélite natural ficará alinhado a Alpheratz, a estrela Alfa da Constelação de Andrômeda.

Áries: aproveite o dia cheio de energia para fazer acontecer, ariano. Só cuidado com a possibilidade de instabilidade emocional.

Touro: cuide da sua energia, taurino. É importante manter o bom humor e cuidar do que é prioridade para o seu bem-estar.

Gêmeos: troque com as pessoas, seja sociável, mas não perca o foco, geminiano. O céu pede mais atenção às suas companhias.

Câncer: assuma responsabilidades e tome as rédeas das situações, canceriano. O momento pede mais dedicação à sua carreira.

Leão: invista em atividades que ampliem o seu conhecimento, leonino. É sempre importante saber ouvir bons conselhos.

Virgem: vença os seus medos e acredite no seu sexto-sentido, virginiano. É hora de você buscar mais inspiração dentro de si mesmo.

Libra: faça as coisas em parceria, libriano. O céu pede mais compreensão mútua e ação conjunta.

Escorpião: o dia promete ser bastante produtivo, escorpiano. Procure direcionar a sua energia para o que realmente vale a pena.

Sagitário: seja criativo e encontre novas soluções para antigos problemas, sagitariano. O momento pede mais leveza e autenticidade.

Capricórnio: preserve a sua intimidade, capricorniano. O momento pede mais dedicação ao que for mais fundamental para o seu conforto emocional.

Aquário: cuidado com a dispersão, aquariano. É preciso ter foco e ser mais assertivo nas suas ações.

Peixes: seja objetivo e não perca tempo, pisciano. É preciso agir com presteza e intensidade, na hora certa.