Horóscopo: saiba o que esperar para o seu signo nesta segunda-feira, dia 5

A semana de trabalho começa agitada e quer conhecer o novo! Que tal aprender algo inédito? Das grandes empreitadas acadêmicas às dicas mais práticas para questões cotidianas, esta segunda-feira, dia 5, mostra que a vida é uma grande escola. Então, você está preparado para se reconhecer como um eterno estudante?

Esse tom professoral acontece por conta do aspecto fluido formado entre o pequeno patrono da inteligência, Mercúrio, e o grande regente da sabedoria, Júpiter. E é assim que o dia promete boas conversas e grandes insights, especialmente entre os pares do dia a dia, do trabalho e dos afazeres mais prosaicos. Sabe aquela simpatia que abre portas? É por aí!

Quem reforça esse tom bem pé no chão é a Lua Crescente, que deixa o signo de Leão para ingressar nos domínios do signo de Virgem. E daí vem aquela vontade não só de aprender, mas também de ajudar. E é aí também que o céu encoraja a proferir aquelas perguntas que nunca querem calar: precisa de alguma coisa? Em que posso ajudar você?

Se ofereceu, é mesmo para ajudar com prazer! E ensinar com vontade de transmitir algo para alguém. E o melhor: fazer isso de forma simples, despretensiosa, sem ares pedantes ou desculpa para esnobar. Afinal, transmitir conhecimento e oferecer ajuda é muito – mas muito – chique!

Assim, a rotina pode ficar mais leve, despojada e cheia de vida. Com gente simples e disposta. E certamente menos enrolada com situações que podem até ter soluções simples, mas desde que compartilhadas. No ambiente do trabalho isso é melhor ainda, pois horizontaliza as relações, deixando chefes e subordinados mais entrosados.

Por fim, lembre-se da regra número um dos aprendizes: se errar, mantenha o bom humor! Porque ninguém nasceu sabendo e só não falha quem não tem coragem para tentar!

Observe: com mais de 60% de iluminação, a Lua Crescente estará alta e ligeiramente ao Leste, depois do pôr do Sol. Deslocando-se em direção ao Oeste, a rainha da noite estará em meio à Constelação de Leão e bem próxima a Regulus, a azulada estrela Alfa do conjunto estelar dedicado ao mítico felino. Nesse meio tempo, o nosso satélite natural também ficará alinhado a Alphard, a estrela Alfa da Constelação da Hidra.

Áries: seja prático para poder direcionar a sua energia de forma produtiva, ariano. Sea autêntico e resoluto.

Touro: faça as coisas do seu jeito, taurino. É hora de honrar os seus instintos e fazer o que precisa ser feito.

Gêmeos: é importante saber dosar bem as palavras, geminiano. O céu pede mais introspecção e moderação.

Câncer: é hora de ter foco e direcionar a sua atenção para as coisas certas, canceriano. Não perca tempo com o que não rende.

Leão: tenha mais atitude, leonino. O céu pede mais direcionamento para as suas ideias, de forma que você saiba para onde está indo.

Virgem: use bem a sua intuição e mantenha o humor em alta, virginiano. O dia promete ser leve se você encarar tudo com naturalidade.

Libra: pense no futuro, mas cuidado com a ansiedade, libriano. É preciso avançar com estrutura e bem-estar emocional.

Escorpião: invista na sua carreira e nos contatos importantes, escorpiano. O céu pede mais atenção aos seus planos de longo prazo.

Sagitário: reveja ideias para poder seguir avançando pela vida, sagitariano. O céu pede mais foco para o seu crescimento.

Capricórnio: assuma responsabilidades e siga em frente, capricorniano. O céu pede para você fazer acontecer.

Aquário: é hora de dar mais atenção às suas parcerias e perceber quem realmente oferece apoio, aquariano. Faça tudo com boas parcerias.

Peixes: cultive boas relações no trabalho e saiba compartilhar com seus parceiros, pisciano. O céu pede para você ser mais prestativo.