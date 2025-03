Horóscopo: saiba o que esperar para o seu signo nesta segunda-feira, dia 31

A semana começa em tom de despedida, já que o terceiro mês de 2025 chegou ao fim. Assim, a despedida de março acontece no dia dedicado historicamente à Lua, de acordo com a magia dos antigos caldeus da Babilônia, depois de a rainha da noite ter eclipsado o Sol no fim de semana. Dessa maneira, o primeiro dia útil da semana parece evocar uma boa e bela revisão para que o mês de abril possa chegar com tudo!

E por falar em magia, o grande regente da mediunidade, dos temas psíquicos e também do misticismo já começa esta segunda-feira, dia 31, de casa nova. Netuno, o planeta cujo símbolo é um tridente – desenhado com a letra grega Psi – amanhece depois de deixar as águas piscianas para ingressar no signo Áries, em um dos acontecimentos astrológicos mais importantes do ano.

Com essa mudança de signo zodiacal, Netuno sai do local onde reina absoluto para adentrar em domínios que contrastam bastante com o seu simbolismo. Em Áries, Netuno é forçado a pedir por mais autonomia e independência, coisa que é pouco natural para um planeta cujo simbolismo está relacionado aos movimentos de massa, à compaixão e também à espiritualidade em um nível profundo.

Por isso, o céu quer mais prática! Pois não adianta bancar o zen se isso não vier junto de mais atitude. Sabe aquela frase que viralizou nas redes sociais e que diz “não adianta fazer yoga e não cumprimentar o porteiro”? Pois é isso que Netuno em Áries quer lembrar: a busca pelo autodesenvolvimento pessoal precisa de mais ação e menos jogo de cena.

Nesta temporada que vai até outubro, quando Netuno retornará – em movimento retrógado aparente – ao signo de Peixes, será hora de enrolar menos e agir mais. Só não vale deixar de lado a capacidade de percepção do outro, que é algo tão peculiar ao simbolismo netuniano e pisciano, mas pode faltar no ambiente ariano.

Então, comece a semana com o pé direito, fazendo um bom balanço do mês que passou. Assim, fica mais fácil realizar, de forma prática, para que todo mundo possa fazer a sua parte para construir uma sociedade mais solidária e empática. Só isso já é meio caminho andado para a vivência da espiritualidade de forma plena!

Observe: ainda muito próxima ao Sol, a Lua Nova estará a Oeste, depois do pôr do Sol. Em meio à Constelação de Áries, a rainha da noite estará com menos de 10% do corpo iluminado, podendo ser vista até por volta das 19h30. Dentre os planetas visíveis a olho nu, o que ficará mais tempo no céu noturno é Marte, em meio à Constelação de Gêmeos, que poderá ser localizado até pouco depois da meia-noite. Por sua vez, Júpiter, nas dependências da Constelação de Touro, poderá ser visto até pouco antes das 22h, quando ficará abaixo do horizonte Oeste.

Áries: tenha senso de prioridade para fazer uma coisa de cada vez, ariano. É preciso manter o foco e seguir em frente de forma estruturada.

Touro: você está cheio de energia, mas não deve sair por aí fazendo as coisas sem pensar, taurino. Seja consistente.

Gêmeos: é hora de colocar a cabeça no lugar e abrir a semana em ritmo controlado, geminiano. Cuidado para não querer fazer tudo ao mesmo tempo.

Câncer: preste mais atenção às pessoas e dê prioridade à qualidade e não à quantidade, canceriano. Circule, veja gente, mas saiba se preservar.

Leão: construa o futuro com responsabilidade, leonino. É preciso se planejar e ser mais racional nas suas escolhas.

Virgem: cresça mais ouvindo as pessoas, virginiano. É importante que você esteja aberto a novas ideias e opiniões.

Libra: saiba valorizar as pessoas certas na sua vida, libriano. Tenha cuidado para não se anular em suas parcerias.

Escorpião: aja de forma justa e equilibrada, escorpiano. O astral pede mais ponderação na sua vida.

Sagitário: organize a agenda de compromissos para fazer o dia render bastante, sagitariano. O céu pede mais foco.

Capricórnio: pegue leve neste início de semana, capricorniano. É hora de você encontrar as atividades que fazem bem a você.

Aquário: alimente o seu universo interno, aquariano. É preciso manter a sua intimidade em harmonia.

Peixes: ouça mais e fale menos, pisciano. O céu pede mais atenção aos detalhes no seu entorno e nas suas interações com as pessoas.