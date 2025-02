Horóscopo: saiba o que esperar para o seu signo nesta segunda-feira, dia 3

Quem fala o que quer ouve o que não quer, diz o ditado. Em outras palavras, essa lógica de “toma lá, dá cá” nas relações pessoais evidencia uma verdade absoluta: todo gosta e merece ser bem tratado. E é sobre essa necessidade ouvir e acolher, sendo direto ao ponto mas sem ser agressivo, que o céu desta segunda-feira, dia 3, joga luz.

Na dança dos astros, a Lua Nova está ganhando corpo, já se preparando para, a partir da próxima quarta-feira, dia 5, tornar-se Lua Crescente. Neste primeiro dia útil da semana, a rainha da noite avança pelos últimos graus do signo de Áries, formando um aspecto tenso com o guerreiro planeta Marte. Assim, o conselho fica claro: é bom não comprar briga à toa por aí, pois o risco de explosão está alto!

Sabe aquele vizinho chato ou o colega de trabalho folgado? Então, se puder deixar as discussões desnecessárias para outro dia, é melhor. O ideal seria mesmo encontrar um acordo ou até relevar as diferenças, mas todo mundo sabe que nem sempre isso é possível. E, se esse for o caso, vale pensar duas vezes antes de abrir o berreiro para reclamar.

Até porque, ainda nesta segunda-feira, o planeta patrono da comunicação, o pequeno Mercúrio, chegará ao ponto exato onde engatará um harmônico trígono com o gigante e sábio Júpiter. Assim, com o menor dos planetas sorrindo para o maioral, o astral pede para evitar as disputas desnecessárias por poder. Então, antes de querer ter razão, lembre-se de que é melhor ter paz!

E é assim que o mês de fevereiro, aos poucos, ajuda a renovar os ânimos. Afinal, se a vida de ninguém é fácil, o melhor a se fazer é justamente facilitar as relações e as interações sociais. Lembre-se: gente feliz não dá dor de cabeça e nem se incomoda com a felicidade alheia!

Então, seja gentil, honesto e flexível. E, se possível, releve! Todo mundo está equivocado em algum momento e sempre há o risco de essa pessoa ser você!

Observe: Com cerca de 30% do corpo iluminado, a Lua Nova estará a Oeste, depois do pôr do Sol, ficando visível até quase às 22h30. Em meio à Constelação de Peixes, a rainha da noite estará próxima a Alrischa, a estrela alfa desse conjunto estelar. Nesse meio tempo, a rainha da noite também ficará Mirach, a estrela Beta da Constelação de Andrômeda.

Áries: use a sensibilidade para interagir melhor com as pessoas, ariano. É fundamental que você saiba se posicionar sem ser ríspido.

Touro: comece a semana tendo foco no bem-estar, taurino. É preciso saber equilibrar bem o trabalho e a vida emocional.

Gêmeos: pense no futuro, geminiano. O céu pede mais atenção às oportunidades de crescimento a longo prazo.

Câncer: é hora de assumir a responsabilidade e não ter medo, canceriano. Cresça de forma sustentada.

Leão: é hora de ouvir e respeitar diferentes pontos de vista, leonino. Lembre-se de que a variedade de ideias é sempre produtiva.

Virgem: renove-se, virginiano. É preciso saber o que deve ser prioridade, abrindo mão também o que tem menor relevância neste momento.

Libra: esteja próximo de quem apoia suas ideias, libriano. O céu pede mais parcerias e ações conjuntas.

Escorpião: esteja atento às oportunidades para aprimorar o seu dia a dia, escorpiano. É hora de ter disciplina para crescer.

Sagitário: expresse as suas ideias com mais clareza, sagitariano. O céu pede mais investimento nos seus talentos.

Capricórnio: preserve a sua intimidade, capricorniano. É preciso buscar as pessoas mais confiáveis para compartilhar confidências.

Aquário: cuidado com a dispersão, aquariano. A sua mente está afiada, mas é preciso saber onde direcionar os seus pensamentos.

Peixes: eleja prioridades e siga em frente, pisciano. O momento pede mais foco nas suas questões materiais.