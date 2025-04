Horóscopo: saiba o que esperar para o seu signo nesta segunda-feira, dia 28

É o primeiro dia útil da semana, mas o astral já vem com tudo e quer resultados concretos! Nesta segunda-feira, dia 28, o clima taurino ganha força e invoca a multifuncionalidade e a alta produtividade. Preparado para se jogar de cabeça em uma agenda lotada?

E, olha, tem feriado na próxima quinta-feira, dia 1º de maio, Dia do Trabalho. Por isso, haja pique para avançar com as coisas em menos tempo! Como o céu sempre reflete o que está acontecendo na Terra, a movimentação dos astros não fica atrás. A Lua Nova avança pelo signo de Touro, sorrindo para Saturno, enquanto agarra Urano em uma bela conjunção.

Assim, vale lançar mão de recursos tecnológicos para facilitar a vida dos humanos. É para aceitar o novo e deixar de lado o velho, preparando o caminho para o autodesenvolvimento. Com a comunicação em alta, sentir e pressentir é algo que só os humanos conseguem e que nenhuma inteligência artificial será capaz de reproduzir!

Dessa maneira, com a geometria celeste evocando uma espécie de febre de futuro, é preciso estar atualizado, mas sem estar rendido aos conceitos clichê. Está cansado de ouvir que precisa “mudar o mindset”? Sim, isso muitas vezes é verdade, mas nem todo projeto que não vai para frente é por conta de alguém que ficou com medo de sair da “zona de conforto”.

Porque, no fim, a intuição é uma faculdade humana difícil de reproduzir com modelos criados em laboratório. Por mais complexo e completo que seja um algoritmo, as sensações que antecedem o raciocínio são únicas e difíceis de contabilizar de forma matemática. E é isso que torna a vida algo mágico por excelência.

Então, faça o seu dia ser mais produtivo lançando mão da sua sensibilidade. Lembre-se que as maiores inovações saíram da mente de gente que um dia teve um sonho e, depois, correu atrás para fazer acontecer! Tudo isso com muita inteligência, mas sobretudo com muita sensibilidade.

Observe: a Lua Nova ainda está muito próxima ao Sol, ficando rente ao horizonte Oeste, no momento do pôr do Sol. Dessa maneira, avistar a rainha da noite ainda será difícil. No entanto, entre os planetas visíveis a olho nu, Marte é o que poderá ser contemplado por mais tempo, em meio à Constelação de Câncer, até por volta das 23h30. Por sua vez, Júpiter estará a Oeste, podendo ser visto até pouco depois das 20h, em meio à Constelação de Touro.

Áries: foco, ariano! O dia promete ser agitado, então você precisa estar atento sobre onde deve investir o seu tempo e a sua energia.

Touro: permita-se fazer diferente, taurino. O céu pede mais desapego e inovação. Então, seja criativo para resolver o que precisa ser resolvido.

Gêmeos: mesmo com a agenda atribulada, separe um tempo para cuidar de você, geminiano. O céu pede mais autocuidado.

Câncer: circule nos mais diversos ambientes, mas não perca de vista os seus objetivos, geminiano. É preciso diversificar para crescer.

Leão: invista na sua carreira e esteja atento às possibilidades para fazer bons contatos, leonino. Só cuidado para não sucumbir à teimosia.

Virgem: amplie os seus horizontes, virginiano. O céu pede mais abertura a novas ideias e possibilidades.

Libra: esteja atento às parcerias verdadeiras, libriano. É preciso fazer associações inteligentes com quem vale a pena.

Escorpião: seja justo e procure ter decisões mais equilibradas, escorpiano. É preciso saber lidar com as pessoas para realizar mais.

Sagitário: organize o seu cotidiano para fazer o dia render mais, sagitariano. Cuidado para não assumir mais compromissos do que consegue cumprir.

Capricórnio: é hora de ser mais espontâneo, capricorniano. Seja criativo e encontre a melhor forma para expressar seus desejos.

Aquário: cuide do que é mais importante na sua vida íntima, aquariano. É preciso saber dividir a atenção com quem está mais próximo.

Peixes: cuidado com possíveis dispersões, pisciano. Troque ideias e experiências, mas não perca o seu foco.