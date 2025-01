Horóscopo: saiba o que esperar para o seu signo nesta segunda-feira, dia 27

O céu do primeiro dia útil da semana chega evocando mais informação e menos desinformação! Neste 27 de janeiro, a dança celeste lança novidades em plena segunda-feira para incentivar ações mais pautadas pelos fatos e menos pelas fake news. Quem dá o tom informativo do astral é o comunicativo planeta Mercúrio, que ingressa no tecnológico signo de Aquário.

Então, o céu pede muita, mas muita, conversa aberta e troca de ideias. É para se atualizar sobre as novidades, buscar e distribuir informação, falar pelos cotovelos e até fazer novos contatos. Entretanto, também é preciso tomar cuidado com os excessos! Sabe onde que esse excedente de conhecimento torna-se um problemão? Bem, sem pensar muito, a resposta é óbvia: na fofoca!

Esse mal que assola a humanidade desde os primórdios é praticamente parte da vida de todo mundo. Contudo, é preciso notar que falar da vida alheia costuma fazer mais parte da agenda de algumas pessoas do que de outras. A razão para isso envolve múltiplos fatores, mas certamente passa por algum nível de frustração pessoal. Afinal, quem precisa tomar conta demais da vida dos outros é porque falta algo em sua própria vida, não?

Será que existe algo pior que a fofoca? Pior é que tem: a mentira! E, como estamos em plena era da informação, o que não falta é desinformação. E ela vem aos montes, em rede, conectada e compartilhada. Por isso, fica também o recado celeste para esses últimos dias de Lua Minguante de que é preciso saber filtrar o que é fato do que é fake. E isso, é claro, também inclui distinguir as pessoas de verdade daquelas que esbanjam falsidade.

Sabe de uma coisa? Valorize as pessoas bem informadas que têm mais assuntos para falar do que discutir sobre a vida dos outros!

Observe: já bem próxima ao Sol, a Lua Minguante chega bem tarde ao céu, ascende ao Leste por volta das 4h30, pouco antes do nascer do Sol. Nas dependências da Constelação de Sagitário, a rainha da noite estará pouco acima de Mercúrio. Em meio à Constelação de Capricórnio, o pequeno planeta rochoso surge no horizonte Leste pouco depois das 5h da manhã da terça-feira, dia 28.

I mportante : você é muito mais do que o seu signo solar! Aproveite melhor o horóscopo lendo também as tendências para o seu signo ascendente . Para saber dele, demais signos e planetas no momento do seu nascimento, faça o seu MAPA ASTRAL GRATUITO .

Assista à AULA ABERTA sobre astrologia e os fundamentos das técnicas que fornecem orientação para a vida toda em uma consultoria especializada .

Estude com conteúdo bem fundamentado! Matrículas abertas para o Curso de Formação em Tarô e o Curso de Formação em Baralho Cigano (Lenormand)

Visite: www.virginiagaia.com.br

Áries: faça tudo como tem que ser feito, ariano. A segunda-feira cobra responsabilidade e planejamento.

Touro: preste atenção no seu entorno para aprender com as pessoas, taurino. É preciso perder o medo e ampliar horizontes.

Gêmeos: você está intenso, geminiano. Tenha cuidado com tantos pensamentos, compartilhando questões sensíveis somente com quem vale a pena.

Câncer: ouça mais e fale menos, canceriano. O momento pede mais foco e ação junto aos outros.

Leão: mantenha o foco no dia a dia para ser mais produtivo, leonino. É preciso saber onde você quer chegar para poder administrar bem as suas tarefas.

Virgem: é hora de sofrer menos com detalhes e encontrar novas soluções para antigos problemas, virginiano. O céu pede mais espontaneidade.

Libra: cuide do seu bem estar íntimo, libriano. O céu pede para você dar mais atenção para a sua família e pessoas próximas.

Escorpião: é preciso organizar os pensamentos para poder ser mais assertivo nas suas ações, escorpiano. Esteja atento às possibilidades de aprendizado.

Sagitário: não perca tempo e nem energia com o que não vale a pena, sagitariano. É hora de você ser mais direto nas suas ações.

Capricórnio: use a sensibilidade para perceber melhor os ambientes, capricorniano. O céu pede também mais cuidado com o seu corpo e aparência.

Aquário: comece a semana cuidando da sua saúde e pegando leve nas coisas, aquariano. Evite desgastes para poder ter mais energia nos próximos dias.

Peixes: preste atenção nas intenções não declaradas das pessoas, pisciano. O momento pede mais parcerias e relações sinceras.