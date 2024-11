Horóscopo: saiba o que esperar para o seu signo nesta segunda-feira, dia 25

Virginia Gaia 25/11/2024 - 2:18 Para compartilhar:

O mais famoso entre os planetas retrógrados, o comunicativo Mercúrio, muda sua direção aparente no céu , nesta segunda-feira, dia 25. Começando a semana como se desse um passo para trás em sua evolução pelo zodíaco, o planeta que recebeu a alcunha de “mensageiro dos deuses” pede revisão de crenças e valores pessoais.

Atualmente no signo de Sagitário, esse pequeno corpo rochoso, que está sempre próximo ao Sol, dá mesmo o que falar toda vez que fica retrógrado. Fundamento para tanto drama não há, mas mesmo assim tem quem adore entrar nas “trends” astrológicas das redes sociais e, para isso, faz qualquer coisa, mesmo que isso signifique disseminar desinformação. Porque, não, Mercúrio retrógrado não é nenhum vilão!

Então, sejamos claros: você não precisa temer a retrogradação de Mercúrio! Nem dele e nem dos demais planetas. Pois, sim, todos os planetas mudam sua direção aparente no céu, de tempos em tempos. Aliás, neste exato momento, Júpiter, Urano e Netuno parecem estar na contramão do zodíaco. E isso acontece desde que o mundo é mundo.

Longe de ser uma anomalia, essas alterações na dinâmica celeste ocorrem em função das diferentes órbitas e distâncias dos planetas em relação ao Sol. Da Antiguidade até o período do Renascimento – quando Nicolau Copérnico, Galileu Galilei e, depois, Johannes Kepler puderam elucidar como a Terra gira em volta do Sol, no que ficou conhecido como Revolução Copernicana – o motivo dessas alterações era desconhecido. Embora presentes nos cálculos de todos os astrônomos e astrólogos, as retrogradações eram notadas, mas não temidas.

Hoje, fazer terrorismo por causa de Mecúrio retrógrado entrou na moda. Só que, enquanto geram engajamento para os astrólogos alarmistas, também servem de argumento para os detratores da metafísica do céu. No meio termo, o mais racional diante de tudo isso é lembrar que a astrologia é uma linguagem e, portanto, sua interpretação é que faz toda a diferença.

Então, aproveite que a semana começa com essa mudança celeste para rever algumas crenças e pontos de vista. O fim do ano está chegando e, dessa forma, o momento é bastante oportuno para dar crédito ao que realmente faz sentido e agrega valor à sua vida. Por isso, agarre-se ao real significado dessas alterações para perceber que, no Universo, tudo precisa estar sempre em movimento: inclusive, você!

Observe: com pouco mais de 20% de iluminação, a Lua Minguante ascende ao Leste somente depois das 2h da manhã da terça-feira, dia 26. Visível até o amanhecer, a rainha da noite estará em meio à Constelação de Virgem, praticamente ao lado de Porrima, a estrela Gama desse conjunto estelar. Ao longo da madrugada, o nosso satélite natural também alcançará a longitude de Algorab, a estrela Delta da Constelação do Corvo.

Importante: você é muito mais do que o seu signo solar! Aproveite melhor o horóscopo lendo também as tendências para o seu signo ascendente.

Áries: encontre o seu ponto de equilíbrio e não deixe de conversar com as pessoas, ariano. É hora de dialogar mais!

Touro: mantenha o foco na sua rotina, taurino. É importante cuidar do seu trabalho e não deixar de dar atenção às pessoas à sua volta.

Gêmeos: é hora de agir, mas ser mais cauteloso com iniciativas muito ousadas, geminiano. O céu pede mais avaliação antes de sair fazendo as coisas.

Câncer: ainda que a semana comece agitada, é preciso dar atenção à sua vida íntima, libriano. Não esqueça dos compromissos familiares.

Leão: seja espontâneo, mas evite as palavras fora de contexto, leonino, É preciso dar espaço para as pessoas se expressarem com você.

Virgem: é preciso manter o foco e não perder de vista as suas prioridades, virginiano. O momento pede mais aproveitamento dos seus recursos.

Libra: com a energia em alta, é hora de conquistar o que é seu, libriano. No entanto, é preciso também saber avançar com calma e planejamento.

Escorpião: cuide do seu bem-estar de forma ampla, escorpiano. É preciso começar a semana bem disposto.

Sagitário: pense no futuro, mas não se afobe, sagitariano. É preciso avançar dando um passo de cada vez.

Capricórnio: é hora de exercer a sua liderança de maneira leve e positiva, capricorniano. Conquiste as pessoas à sua volta.

Aquário: ouça mais antes de emitir opiniões radicais, aquariano. É preciso avançar com mais senso de justiça.

Peixes: invista nas boas parcerias, pisciano. É hora de ser sincero e compartilhar bons momentos.