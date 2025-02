Horóscopo: saiba o que esperar para o seu signo nesta segunda-feira, dia 24

A segunda-feira chega com Lua Minguante capricorniana? Bem, então, pode-se dizer que uma coisa é certa: prepare-se para um dia cheio de trabalho e muitas cobranças! Mesmo que alguém ache que este 24 de fevereiro coloca as pessoas em ritmo de preparação para o Carnaval, ainda assim, não dá para ignorar que o céu pede mais ação e muita resolução prática.

Até porque a rainha da noite engata uma tensa oposição com o guerreiro Marte, no signo de Câncer, sendo que o planeta vermelho acaba de mudar sua direção aparente no céu, ficando direto na perspectiva do observador terrestre . Então, não adianta fazer drama, pois é hora de arregaçar as mangas e deixar tudo em ordem. E olha que é bem provável que tudo precise ser resolvido ao mesmo tempo!

O que dá esse tom caótico, que requer solução imediata, é o fato de o nosso satélite natural também formar um harmônico trígono – um ângulo de 120° – com o multifacetado Urano, acenando ainda para Mercúrio e Saturno. Então, é como se o céu despejasse, logo para abrir a semana, um combo daqueles que até os mais workaholics podem ter dificuldade para administrar.

Mas, calma! Em meio a tudo isso, é possível respirar fundo e aproveitar ao máximo esses últimos dias de Lua Minguante para deixar tudo em seu devido lugar. Afinal, a Lua Nova pisciana já está chegando e, com ela, será a hora de renovar até as energias mais sutis. Por isso, se o clima estiver pesando, não se abale, pois o expurgo geral das más energias – junto com os itens pendentes na lista de tarefas – está mais do que encaminhado.

E o humor como fica? Bem, a Lua capricorniana pode até ter fama de madrasta, mas quem faz a vida em sociedade acontecer aqui na Terra são os humanos. Daí, se cada um fizer a sua parte, com certeza dá para começar mais uma semana com o pé direito e muito alto astral!

Observe: com menos de 10% de iluminação, a Lua Minguante ascende ao Leste somente na manhã da terça-terça-feira, dia 25. Chegando ao céu depois das 3h, a rainha da noite estará em meio à Constelação de Capricórnio. Ficando visível até o amanhecer, a rainha da noite se aproximará gradualmente da longitude de Altair, a principal estrela da Constelação da Águia.

Áries: siga em frente, mas tome cuidado com a ansiedade, ariano. É hora de você fazer acontecer, mas sem afobação.

Touro: ouça mais as pessoas para agir de forma mais consciente, taurino. O momento pede mais foco e direcionamento embasado.

Gêmeos: o céu pede mais ousadia e desapego, geminiano. Deixe ideias e recursos ultrapassados para trás.

Câncer: faça as coisas em parceria, mas tenha paciência com as pessoas, canceriano. É preciso ouvir e compartilhar experiências.

Leão: o dia promete ser bastante atribulado, leonino. Faça uma coisa de cada vez, sem perder o ritmo!

Virgem: mesmo com o dia corrido, não perca a oportunidade de investir em algo para o seu bem-estar, virginiano. É hora de equilibrar as demandas pessoais e profissionais.

Libra: cuide mais da sua intimidade e preserve o seu universo interno, libriano. É hora de cuidar do que está ao seu alcance.

Escorpião: você está bastante comunicativo e cheio de vontade de falar, escorpiano. Vá em frente, só tomando cuidado com as palavras.

Sagitário: se não der para fazer tudo, procure ao menos estabelecer prioridades, sagitariano. É preciso saber o que deve receber mais da sua atenção.

Capricórnio: você está magnético e com a popularidade em alta, capricorniano. Use isso ao seu favor para chegar onde você quer.

Aquário: esteja atento à sua saúde, disposição e bem-estar, capricorniano. Comece a semana com o pé direito!

Peixes: invista na diversidade e na variedade de pessoas e ambientes, pisciano. O momento pede flexibilidade.