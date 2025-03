Horóscopo: saiba o que esperar para o seu signo nesta segunda-feira, dia 24

O céu tem Lua Minguante, o que naturalmente traz influências reflexivas, mas o clima ainda assim é futurista. Como conciliar a necessidade de revisar com a vontade de avançar? Nesta segunda-feira, dia 24, o astral pede mais clareza e serenidade para analisar opções, lembrando que tudo na vida precisa ser encarado em sua natureza de múltiplas faces.

Na geometria celeste, o Sol avança acelerado pelo signo de Áries, ficando logo agarrado com o patrono da comunicação e do pensamento, Mercúrio. Assim como Vênus, que também está nesse mesmo ponto do céu, o pequeno planeta conhecido como “mensageiro dos deuses” está em movimento retrógrado aparente . Assim, essa dupla de retrógrados, em pleno signo da iniciativa, relembra o quão necessária é a boa comunicação para que as iniciativas conjuntas possam vingar.

Mais do que isso, o encontro de planetas retrógrados com o astro-rei – que, aliás, sempre segue em frente com sua luz constante e direcionada para o futuro – serve como lembrete de que é preciso ter mais espaço para integração, em vez de muros que dividem pelas diferenças. Isso serve para as relações pessoais, mas neste momento histórico é ainda mais válido para as questões de ordem global.

E o encontro solar não acontece sob um contexto astrológico qualquer. O astro-rei já está em plena contagem regressiva para ser eclipsado , no próximo sábado, dia 29. Dessa maneira, a Lua Minguante desses dias está especialmente intensa e apta a fechar ciclos. Por isso, fica o alerta: é dia de tomar cuidado redobrado com as palavras, especialmente aquelas que tocam o coração e têm impacto nas parcerias em geral.

Até porque, a rainha da noite avançará pelo signo de Aquário, evocando mais liberdade para que cada um possa ser do seu jeito, acolhendo gente de tudo quando é tribo! Por isso, é imprescindível também saber lançar mão de uma boa dose de jogo de cintura e lidar com pessoas em sua singularidade.

Afinal, quem abraça o diferente como se igual fosse têm mais liberdade para honrar as próprias excentricidades sem medo do julgamento alheio. Porque de gente querendo dar as regras sobre a vida dos outros, o inferno está cheio!

Observe: pouco iluminada, a Lua Minguante chega tarde ao céu. Com pouco mais de 20% de iluminação, a rainha da noite surge no horizonte Leste por volta das 2h da manhã da terça-feira, dia 25. Em meio à Constelação do Capricórnio, a rainha da noite se aproxima gradualmente da longitude de Sualocin, a estrela Alfa da Constelação de Delphinus (“O Golfinho”), ficando visível até o amanhecer.

Áries: esteja atento aos ambientes que você frequenta, ariano. É preciso saber se relacionar com a diversidade, sem se deixar drenar.

Touro: é hora de planejar, mas com os pés no chão, taurino. Seja mais consciente para pensar no que está por vir.

Gêmeos: é preciso ter flexibilidade de ideias para absorver o máximo de quem pode ensinar, geminiano. Evite a teimosia.

Câncer: esteja aberto às mudanças, canceriano. Aliás, não deixe também de virar páginas que forem necessárias.

Leão: faça boas parcerias com base na confiança, leonino. É preciso saber lidar com as diferenças, mas sem abrir mão das conexões verdadeiras.

Virgem: esteja atento ao seu dia a dia, virginiano. Procure ter ações práticas para lidar com questões cotidianas.

Libra: use a criatividade para resolver questões de forma definitiva, libriano. É preciso pensar diferente e inovar.

Escorpião: dê atenção aos seus sentimentos, escorpiano. É preciso estar conectado com os seus sentidos mais profundos.

Sagitário: invista na concentração para poder tomar decisões mais conscientes, sagitariano. O céu pede para você ouvir mais e falar menos.

Capricórnio: o que é fundamental para você, capricorniano? Dê passos bem fundamentados e evite avançar às cegas.

Aquário: você está com a intuição aflorada, aquariano. É preciso usar tudo isso ao seu favor para caminhar com mais segurança.

Peixes: o céu está introspectivo para você, pisciano. Procure alinhar-se com o que você tem de mais profundo, crescendo internamente.