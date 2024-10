Horóscopo: saiba o que esperar para o seu signo nesta segunda-feira, dia 21

Virginia Gaia 21/10/2024 - 1:52 Para compartilhar:

Esta segunda-feira, dia 21, chega simpática, esbanjando bom humor! Com o Sol avançando pelos últimos graus do signo de Libra, a Lua Cheia amanhece de mãos dadas com Júpiter, no signo de Gêmeos, para seguir em direção ao signo de Câncer, onde ingressa no início da noite. Sob esse contexto, o céu ilumina aqueles que não economizam sorrisos!

Afinal, o que custa cumprimentar a todos com o sonoro bom dia? Seja no encontro com os vizinhos, na breve parada em algum estabelecimento a caminho do trabalho ou na chegada ao escritório, jamais deixe de lado o sorriso no rosto. E isso vale para as interações com as pessoas mais variadas, não somente aquelas com as quais você lida diretamente ou precisa de alguma forma. Ao levar essa disposição como meta, não somente o dia ou a semana, mas o mundo fica mais fácil.

Por outro lado, isso não tem relação nenhuma com a imposição da felicidade a todo o custo. Não é para ser um lema motivacional cheio de superficialidade. Não, definitivamente, não! Até porque de positividade tóxica o mundo digital já está lotado. Então, é para ser leve, apenas isso: leve! E é nesse sentido que cumprimentar, sorrir e dizer “bom dia” ao encontrar as pessoas é algo que faz bem para todo mundo.

Mesmo para quem não está nos seus melhores dias, ao ter a simpatia como exercício diário, quando essa abordagem inicial não estiver assim tão enfática, os corações de verdade podem ser tocados. E é daí que as boas almas podem dar as caras. E as más também, mas para estas é só não dar espaço e seguir em frente com quem vale à pena.

Por isso, esqueça aquela má vontade típica do primeiro dia útil da semana para se conectar com as boas influências celestes. Começar mais um ciclo semanal com o pé direito, mesmo que não seja o fator mais importante, nunca deixará de ser um dos que tornam a rotina mais fácil para todo mundo.

Sorria, a semana está só começando!

Observe: com cerca de 70% do corpo iluminado, a Lua Cheia ascende ao Leste, depois das 23h. Em meio à Constelação de Auriga (“O Cocheiro”), a rainha da noite se deslocará em direção ao Oeste, estando alta no céu ao amanhecer da terça-feira, dia 22. Nesse meio tempo, o nosso satélite natural também ficará alinhado a Propus, a estrela Eta da Constelação de Gêmeos.

Áries: seja sincero, mas cuidado ao falar demais, ariano. O dia pede mais sensibilidade também em relação aos seus limites.

Touro: esteja certo de suas prioridades, taurino. É preciso seguir em frente sem medo de tomar atitudes mais assertivas.

Gêmeos: você está sensível, geminiano. Esteja aberto a novas experiências, mas não deixe de ouvir a sua voz interna.

Câncer: cuide do seu bem-estar de um sentido amplo, canceriano. Comece a semana pegando mais leve com você mesmo.

Leão: pense no futuro, mas tenha o cuidado de não se deslocar do presente, leonino. Procure ouvir as pessoas, mas tenha para você o que é mais importante.

Virgem: o dia pode trazer muitos afazeres e responsabilidades, virginiano. Esteja atento às suas necessidades e faça o que precisa ser feito.

Libra: ouça mais as pessoas antes de formar opinião de forma precipitada, libriano. O céu evoca mais aprendizado.

Escorpião: é hora de fazer associações produtivas com quem você pode confiar, escorpiano. O astral pede mais iniciativa em parceria.

Sagitário: esteja em boa companhia, seja diplomático, mas não tenha medo de se posicionar, sagitariano. É hora de estar aberto ao diálogo.

Capricórnio: organize a agenda, pois a semana começa cheia de compromissos, capricorniano. Esteja mais atento à sua saúde.

Aquário: é hora de colocar a criatividade em prática, aquariano. O céu pede mais atenção às suas questões mais fundamentais, mas de forma leve

Peixes: dê atenção à sua vida íntima, pisciano. É preciso investir nas suas necessidades básicas, sem abrir mão das relações mais próximas.