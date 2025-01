Horóscopo: saiba o que esperar para o seu signo nesta segunda-feira, dia 20

Relacionar-se é uma arte aprendida e que pode ser aprimorada, mas que nunca negligenciada. Nesta segunda-feira, dia 20, o céu pede mais compreensão e sabedoria para lidar com as pessoas. O quanto você sabe ouvir? Pois é, o astral pede mais disposição e compreensão para receber, acolher e até aconselhar.

Isso acontece porque a Lua Cheia, já prestes a tornar-se Lua Minguante, avança pelos domínios do signo de Libra enquanto forma um harmônico trígono com o maioral do Sistema Solar, Júpiter. Na astrologia, os trígonos – ângulos entre astros que desenham um dos lados de um triângulo equilátero, ou seja, com a distância de 120° – são interpretados como sinônimo de convergência entre simbolismos. Então, na prática, esse aspecto mostra que a rainha da noite está somando sua sensibilidade emocional ao caráter generoso de Júpiter.

Considerando que o Sol está abraçado com o poderoso Plutão, no signo de Aquário, é como se o céu pedisse por mais percepção do outro. Que tal fazer pelo outro o que você gostaria que fizessem com você? Essa regra social bem simples sempre ajuda a nortear ações mais empáticas e compreensivas em relação às dores e necessidades dos outros. Pois, afinal, o astral está cheio de simbolismo ligado ao poder, mas é preciso lembrar que ser poderoso também significa ter capacidade de causar impacto na vida das pessoas.

Por isso, vale se perguntar: qual a imagem e a lição que você quer deixar para os outros? Tendo em mente que fazer o bem é sempre melhor do que causar dano, as ações práticas acontecem de maneira mais harmônica e alinhada ao benefício de quem está à sua volta. Tem coisa melhor do que poder fazer a diferença na vida de alguém?

E vale lembrar: às vezes, essa diferença toda nem precisa envolver iniciativas grandiosas ou causar muito barulho. Basta dar ouvidos, entender e dar espaço para que o outro possa falar. Só isso, que parece mínimo, pode representar o máximo. E daí vê-se o poder de quem é mais humano!

Observe: com pouco mais de 50% de iluminação, a Lua Cheia – já quase Lua Minguante – ascende ao Leste depois das 23h, ficando depois visível até o amanhecer da terça-feira, dia 21. Em meio à Constelação de Virgem, a rainha da noite estará ao lado da azulada Spica, a estrela Alfa do conjunto estelar dedicado à mítica imagem da jovem coletora.

Áries: saiba ser diplomático, ariano. É hora de ouvir antes de se posicionar para poder fazer acordos mais produtivos.

Touro: comece a semana cuidando mais de você, taurino. O momento pede mais atenção com as suas questões pessoais e profissionais.

Gêmeos: seja mais criativo e procure inovar na forma de lidar com desafios, geminiano. É hora de você lidar melhor com os seus reais talentos e potenciais.

Câncer: dê atenção às suas necessidades íntimas, canceriano. É preciso ter sabedoria para lidar com as pessoas mais próximas e familiares.

Leão: expresse melhor os seus sentimentos, leonino. Fale o que pensa, mas não deixe de ouvir os outros.

Virgem: tenha mais foco para chegar onde quer, virginiano. O céu pede melhor aproveitamento de recursos.

Libra: use bem a sua sensibilidade, libriano. É preciso fazer um filtro das influências externas para começar a semana com tudo.

Escorpião: o seu sexto sentido está em alta, escorpiano. É preciso dar atenção aos sinais para tomar decisões mais sábias.

Sagitário: esteja com as pessoas, mas faça um filtro sobre o que você ouve, sagitariano. É preciso ser coerente com as palavras e ações.

Capricórnio: invista na sua carreira e não fuja das responsabilidades, capricorniano. O céu pede mais planejamento.

Aquário: ouça mais as pessoas e esteja aberto a novos aprendizados, aquariano. É preciso crescer com quem tem mais experiência que você.

Peixes: deixe para trás o que não serve mais, pisciano. É preciso buscar novas e melhores influências.