Horóscopo: saiba o que esperar para o seu signo nesta segunda-feira, dia 2

Virginia Gaia 02/12/2024

O mês com a agenda apertada do ano começou! Dessa maneira, o astral desta segunda-feira, dia 2, não poderia deixar de lembrar: organize a sua agenda e honre os seus compromissos! Pois é, o céu não está para brincadeira, embora tenha espaço de sobra para as reuniões agradáveis e os encontros amigáveis.

Avançando pelo zodíaco enquanto ganha corpo e iluminação, a Lua Nova deixa o motivado signo de Sagitário para ingressar no compromissado signo de Capricórnio. Ao adentrar nos domínios mais responsáveis da roda zodiacal, a rainha da noite estimula as cobranças e autocobranças. Então, vale ficar atento para estabelecer o limite do saudável e do exequível na hora de agendar compromissos e procurar pelo seu cumprimento.

Por outro lado, dois dos mais sociáveis planetas do Sistema Solar engatam um flerte dos mais risonhos e sinceros. Vênus, o patrono simbólico dos relacionamentos, chega ao ponto do céu onde formará um bem-vindo trígono – um ângulo de 120°, na metafísica astrológica – com o irreverente Urano. E não é só: ao receber esse aspecto harmônico, que certamente favorece os encontros sociais, o mais belo e brilhante planeta do céu começa a se aproximar do poderoso Plutão, com quem formará uma conjunção, e também já desenha uma tensa oposição com o guerreiro Marte.

Com isso, o simbolismo astrológico desses dias, além de sociável, também está bastante sedutor. Mas não é uma sedução qualquer, pois há também uma forte tendência às surpresas e às aproximações bombásticas, aquelas que são tão quentes quanto explosivas. Por isso, é hora de partir para a conquista, mas tomando cuidado para não acabar pesando na mão com abordagens muito diretas.

Nada mal para um início de semana que abre um ciclo embalado no clima de final de ano, não é mesmo? Por isso, a dica é aproveitar tudo de forma consciente, usando o poder da sedução e da persuasão de forma consciente!

Observe: com menos de 5% do corpo iluminado, Lua Nova estará a Oeste, depois do pôr do Sol, ficando visível até pouco depois das 20h, quando passará da linha do horizonte. Em meio à Constelação de Sagitário, a rainha da noite estará abaixo do planeta Vênus, que também poderá ser localizado nos domínios do mítico arqueiro celeste até quase às 22h.

Áries: cuidado com a pressa, ariano. Saiba se planejar para poder assumir compromissos de maneira equilibrada.

Touro: converse com pessoas interessantes e, com isso, abra a sua mente para novas ideias, taurino. É hora de se desenvolver.

Gêmeos: o céu traz dinamismo para o seu dia, geminiano. Tenha jogo de cintura e saiba lidar com mudanças.

Câncer: faça tudo em boa companhia, canceriano. O momento pede mais parceria e abrerura ao diálogo.

Leão: organize o seu dia para poder dar conta de todos os compromissos, leonino. É preciso ter planejamento e responsabilidade.

Virgem: aproveite o momento para fazer ou retomar bons contatos, virginiano. O céu pede mais leveza para ser você mesmo.

Libra: dê atenção ao que falam as pessoas mais próximas, libriano. O céu pede mais foco e dedicação à sua intimidade.

Escorpião: o dia promete muita atividade mental, escorpiano. Evite a ansiedade e tenha mais clareza para eleger prioridades.

Sagitário: saiba o que é mais importante e dê atenção aos seus recursos materiais, sagitariano. Evite desperdícios.

Capricórnio: use a sua sensibilidade para tomar a iniciativa no que for do seu interesse, capricorniano. Só tenha cuidado para não se desgastar.

Aquário: pegue leve neste início de semana, aquariano. É hora de cuidar do seu bem-estar em um sentido amplo.

Peixes: esteja com as pessoas, mas evite se expor demais, pisciano. Ouça as pessoas antes de falar sobre os seus plenos.