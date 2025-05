Horóscopo: saiba o que esperar para o seu signo nesta segunda-feira, dia 19

A semana começa agitada, mas o dia pede um pouco mais de calma para que a pressa não o faça perder o prazer nas pequenas coisas da vida! Nesta segunda-feira, dia 19, a Lua Cheia – já praticamente Lua Minguante – pede mais serenidade para pensar no futuro, lembrando que os melhores planos ganham forma gradualmente, pois é preciso saber respirar entre uma tarefa e outra.

Avançando pelo signo de Aquário, a rainha da noite em sua fase mais introspectiva fica oposta ao planeta patrono da ação e da guerra, Marte. Por isso, o momento pede motivação, mas sem afobação. O desafio é estar motivado na medida certa, pensando no que está por fazer, mas sem se desesperar. Afinal, é só o primeiro dia útil da semana!

Outra tensão da patrona das marés é com o mensageiro dos deuses, Mercúrio. Então, já viu, né? Na pressa, a pior coisa é falar sem pensar, pois palavras uma vez proferidas não podem ser revistas. Por isso, fica o recado: respire fundo e pense duas vezes, mesmo diante de pessoas e situações que já vêm desgastadas há tempos.

Nessa era de informação acelerada, muita interatividade digital e pouca interação social, é preciso pegar leve. E é nesse sentido que o belo regente dos relacionamentos, Vênus, manda seu abraço para a Lua. Porque não há pressão por resultado que não possa dar espaço para um pouco de prazer, mesmo que em um início de semana.

Quer saber? Comece mais um período de trabalho de bem com a vida, separando um tempinho para se cuidar, mesmo diante da agenda lotada de compromissos. Converse com um amigo ou colega de trabalho com quem você se identifica, emende o expediente com alguma atividade mais amena e aproveite o clima para caprichar no visual.

Afinal, agradar aos sentidos serve como um bálsamo para a alma, aliviando tensões para garantir um coração leve, que pulse firme para enfrentar novos desafios!

Observe: com pouco mais de 50% de iluminação, Lua Cheia – já prestes a tornar-se Lua Minguante – ascende ao Leste pouco antes da meia-noite. Nas dependências da Constelação de Capricórnio, a rainha da noite ficará visível até o amanhecer do dia seguinte. Ao longo desse período, o nosso satélite natural se aproxima da divisa com a Constelação de Aquário, alcançando também a longitude de Enif, a estrela Epsilon da Constelação do Pégaso.

Áries: pense no futuro, mas evite a ansiedade, ariano. O céu pede para você estar atento aos seus projetos e planos, mas sem perder o foco no dia a dia.

Touro: comece a semana investindo na sua carreira, taurino. Preste atenção nas responsabilidades e não perca a oportunidade de demonstrar os seus talentos.

Gêmeos: seja mais tolerante e aberto a novas ideias, geminiano. O astral pede para você evitar a teimosia e ideias fixas.

Câncer: a semana começa cheia de profundidade para você, canceriano. Aprecie os vínculos profundos e verdadeiros à sua volta.

Leão: esteja aberto e disponível para lidar com as pessoas, leonino. O céu pede para você saber ouvir para ser ouvido na mesma medida.

Virgem: é hora de ter foco nas pequenas coisas, virginiano. Faça algo leve e que agrade os sentidos neste início de semana.

Libra: seja mais criativo e encontre novas soluções para antigos problemas, libiano. O céu pede mais espontaneidade.

Escorpião: cuide de você, escorpiano. É importante respeitar o seu ritmo e seguir em frente com mais equilíbrio.

Sagitário: cuidado com a mente agitada e possíveis dispersões, sagitariano. Procure fazer tudo de forma bem consciente.

Capricórnio: organize os seus recursos e finanças, capricorniano. É preciso ter foco e seguir em frente com mais objetividade.

Aquário: esteja atento ao seu sexto sentido, aquariano. Preste atenção aos detalhes e avance respeitando os seus limites.

Peixes: vá com calma, pisciano. É preciso dar um passo de cada vez, dando espaço para que a sua saúde esteja em primeiro lugar.