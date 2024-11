Horóscopo: saiba o que esperar para o seu signo nesta segunda-feira, dia 18

Virginia Gaia 18/11/2024 - 1:43 Para compartilhar:

Na hora de expressar as ideias, é preciso identificar a dose certa entre falar e ouvir, tendo a sabedoria de identificar o que acrescenta – ou não – à conversa. Preparado para se fazer entender e, ao mesmo tempo, tocar as pessoas de forma sensível? Nesta segunda-feira, dia 18, o céu abraça as boas conversas que alcançam o coração!

É o primeiro dia útil da semana e o Sol escorpiano está sorrindo para o mediúnico planeta Netuno. Com isso, o astral fica mais sensível, pronto para perceber o que está além das palavras, estimulando a intuição e as interações que transbordam sutileza. Entretanto, como nem tudo são flores, também há de se evitar os mal-entendidos, já que a Lua Cheia avança pelo signo de Câncer, engatando uma tensa oposição ao relacional planeta Vênus, no exigente signo de Capricórnio.

Aliás, eis aí um momento interessante para lembrar de um item essencial para a vida de todo mundo: a responsabilidade afetiva. Sabe aquelas pessoas que sempre recorrem à máxima “não crie expectativas”? Na maior parte das vezes, essa expressão acaba significando, na prática, o mesmo que “eu não me importo com você”. Isso porque, embora todo mundo deva tomar cuidado antes de mergulhar em uma relação, exigir do outro que ele seja eternamente desapegado se torna um jogo bastante cruel.

E é nesse sentido que o céu também pede cuidado com mais um aspecto tenso na dança entre planetas. Ainda neste começo de semana, o comunicativo Mercúrio chegará ao ponto exato onde formará um ângulo de 180° com o sábio e compassivo Júpiter, o que pode revelar aqueles que, sem empatia nenhuma, pouco se importam com os sentimentos e as sensibilidades alheias. Por isso, lembre-se: quando lidamos com o ser humano, é sempre prudente contar com a possibilidade de envolvimento emocional, o que pode custar caro mais tarde.

No final das contas, o combinado não sai caro, mas ainda assim é preciso lembrar que ninguém gosta de se sentir usado. Pessoas são muito mais do que objetos de desejo e, a partir dessa premissa básica, ser sincero também significa contemplar a sensibilidade do outro. Então, não basta dizer “não se apegue” como pretexto para se eximir de qualquer cuidado com o bem-estar do outro. É preciso também cuidar, mesmo nos encontros escancaradamente fugazes.

Pois a vida é feita de encontros, que servem como aprendizado, para que os desencontros sejam cada vez menores. E isso vale para você, para o outro e para todos!

Observe: com pouco menos de 90% do corpo iluminado, a Lua Cheia ascende ao Leste antes das 22h, ficando depois visível até o amanhecer da terça-feira, dia 19. Deslocando-se em direção ao Oeste em meio à Constelação de Gêmeos, a rainha da noite ficará alinhada a Mirzam, a estrela Beta da Constelação do Cão Maior.

Áries: você está sensível, ariano. Cuidado com possíveis explosões ou mudanças súbitas de humor.

Touro: seja delicado na hora de interagir com as pessoas, taurino. É preciso ser certeiro nas palavras, mas de forma sutil.

Gêmeos: tenha foco neste início de semana, geminiano. É preciso saber onde você quer chegar com as suas ações.

Câncer: use a sua sensibilidade de forma produtiva, canceriano. É preciso evitar as reações destemperadas.

Leão: pegue leve com você, leonino. É importante que você mantenha a calma e cuide da sua saúde em um sentido amplo.

Virgem: interaja com diferentes pessoas, mas sem se desgastar, virginiano. É importante trocar ideias e informações de forma racional.

Libra: planeje-se, libriano. É hora de pensar o que você quer, seguir com seus objetivos, mas sem cobrar demais dos outros.

Escorpião: preste atenção no que os outros têm a dizer a aprenda mais sobre temas do seu interesse, escorpiano. É fundamental que você esteja atento às possibilidades de crescimento.

Sagitário: cuidado com radicalismos, sagitariano. É preciso virar páginas, mas sem se exceder na forma de agir.

Capricórnio: esteja mais atento aos seus relacionamentos, capricorniano. É importante pensar em como lidar com as pessoas.

Aquário: dê atenção à sua rotina e tenha mais paciência no trabalho, aquariano. O imediatismo dificilmente traz bons resultados.

Peixes: mantenha o bom humor, pisciano. É hora de encarar as coisas com mais leveza e vontade de fazer acontecer.