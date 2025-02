Horóscopo: saiba o que esperar para o seu signo nesta segunda-feira, dia 17

Já que a semana promete abalar até os corações mais fortes, esta segunda-feira, dia 17, não poderia ser diferente, não é mesmo? Abrindo um ciclo pouco afeito à moderação, o primeiro dia útil da semana já chega com a Lua Cheia transbordando mistério ao ingressar no signo de Escorpião.

Em harmonia com o Sol, já nos últimos graus do signo de Aquário, a rainha da noite começa, ao longo do dia, a introduzir o clima das águas do inconsciente. Quando chegar a noite, já plenamente mergulhado nos turvos domínios do Escorpião, o nosso satélite natural ajudará ainda mais a revelar o que muita gente pode querer esconder debaixo do tapete.

Então, seja sincero! Não somente com os outros, mas especialmente com você mesmo, tomando decisões mais alinhadas com o que você realmente quer e acredita. Sabe aquela coisa de seguir a intuição e fazer o seu caminho? Pois então, esse é o ponto. E é assim que é mais do que necessário honrar a si mesmo e não forçar situações apenas para atender expectativas externas.

Até porque, logo na manhã do dia seguinte – terça-feira, dia 18 – o Sol deixa o signo de Aquário para ingressar nos domínios de Peixes. Por isso, vale aproveitar este último dia do Sol aquariano para ver e rever os seus planos, fazendo aquele ajuste fino do que faz realmente sentido para você, mesmo que não agrade a tudo e a todos.

Porque o ser humano é sociável por excelência, mas viver em função da aprovação social significa abdicar de si mesmo. Então, antes de o astro-rei ingressar nos mares do inconsciente pisciano, aproveite para estar em paz com a sua consciência e as suas escolhas. Assim, o mergulho na temporada do signo de Peixes chegará coroando aquilo que você fez em consonância com a sua essência, a sua espiritualidade.

Em última instância, isso significa estar em harmonia com todo o Universo!

Observe:com pouco mais de 70% do corpo iluminado, a Lua Cheia ascende ao Leste por volta das 21h30. Em meio à Constelação de Virgem, a rainha ficará visível até o amanhecer da terça-feira, dia 18. Ao longo desse período, o nosso satélite natural ficará alinhado a Miaplacidus, a estrela Beta da Constelação de Carina (“A Quilha”).

Áries: comece a semana com tudo, ariano. É hora de manter a motivação em alta e juntar-se às pessoas que o acompanham na sua jornada.

Touro: é importante saber dividir bem a sua atenção com as pessoas, taurino. Procure conciliar interesses e esteja atento às atividades em grupo.

Gêmeos: é hora de aplicar a sua criatividade de forma prática, geminiano. É fundamental que você consiga executar suas tarefas, mas de forma leve e prazerosa.

Câncer: você está cheio de intensidade e também de vontade de trocar com as pessoas, canceriano. Compartilhe sentimentos, mas cuidado para não se expor demais.

Leão: dê atenção para quem realmente vale a pena, leonino. É preciso estar próximo de quem é recíproco.

Virgem: é hora de se planejar e fazer acontecer, virginiano. Seja prático e não tenha medo de colocar seus planos em ação.

Libra: tenha mais foco e realize à sua maneira, libriano. O céu pede mais senso de prioridade para que você possa fazer tudo o que quer.

Escorpião: é hora de fazer valer os seus desejos, escorpiano. Seja estratégico e procure dar um passo de cada vez, de forma bem consciente.

Sagitário: vá com calma, sagitariano. O céu pede mais atenção ao seu bem-estar de forma ampla, o que inclui a sua saúde psíquica.

Capricórnio: procure se relacionar bem com as pessoas mais velhas ou que conhecem algum tema mais do que você, capricorniano. O céu pede mais trocas para o aprendizado.

Aquário: não tenha medo de saber mais para poder mudar de opinião na hora certa, aquariano. É preciso ser flexível para fazer ajustes na sua jornada.

Peixes: a sua intuição está fortemente aflorada, pisciano. Não deixe de ouvir o seu sexto sentido e siga em frente com mais confiança.