Horóscopo: saiba o que esperar para o seu signo nesta segunda-feira, dia 17

O céu tem um pouco de tudo neste momento: período entre eclipses, Mercúrio e Vênus retrógrados e ainda há a expectativa pelo Ano Novo Astrológico, já que o Sol está nos últimos graus do signo de Peixes, o derradeiro do zodíaco. Com esse conjunto simbólico no céu, não há dúvidas de que o astral aponta caminhos para a definição de muitas coisas!

Então, nesta segunda-feira, dia 17, o clima é de intensidade e o tempo pode parecer acelerado! Em meio à dança dos astros, a Lua Cheia amanhece nas profundas águas do signo de Escorpião, onde logo engatará uma tensa quadratura – um ângulo de 90°, na metafísica astrológica – com Plutão, o regente do signo dedicado mítico aracnídeo celeste.

Por isso, não adianta teimar em manter o que é preciso renunciar. Pois o ser humano, ainda que perceba que abrir mão de algumas coisas seja inevitável ao longo da vida, sempre tende a resistir. Porque mudar não é fácil e abandonar velhos hábitos é ainda mais difícil! E até as mentes mais evoluídas costumam ter problemas quando percebem a necessidade de virar páginas.

Independente do tema – um relacionamento afetivo já deu o que tinha que dar, a percepção de que é necessário trocar de trabalho para crescer profissionalmente ou até a decisão de mudar de casa -, viradas da vida precisam acontecer de dentro para fora. Até quando fatores externos inadvertidamente viram tudo de cabeça para baixo, para que os próximos passos aconteçam de forma sólida, é fundamental assimilar as novidades da forma devida.

Dessa maneira, comece a semana sendo mais observador e com maior disposição para encarar até os mais velhos assuntos de maneira diferente. Pois conceitos existem para serem revistos o tempo todo e é assim que se anda para frente.

Só não vale abrir mão da própria essência e dos seus valores fundamentais!

Observe: com quase 90% do corpo iluminado, a Lua Cheia ascende ao Leste pouco depois das 20h. Em meio à Constelação de Libra, a rainha da noite estará próxima à longitude de Acrux, a estrela Alfa da Constelação do Cruzeiro do Sul, ficando visível até o amanhecer da terça-feira, dia 18.

Áries: agarre suas metas e siga em frente, ariano. Só cuidado com a ansiedade de fazer tudo pensando de forma imediata.

Touro: procure manter um tom conciliador, taurino. É fundamental que você mantenha o equilíbrio e busque harmonizar as suas interações sociais.

Gêmeos: é importante dar conta das coisas no seu dia a dia, geminiano. É hora de você ser mais organizado para manter o foco.

Câncer: pegue leve ao longo do dia para que as suas atividades sejam mais aprazíveis, canceriano. É preciso ser eficiente, mas sem perder o rebolado.

Leão: dê atenção às suas questões íntimas, leonino. O momento pede mais cuidado com a sua família e temas domésticos.

Virgem: converse com as pessoas, ouça opiniões, mas evite tirar conclusões precipitadas, virginiano. É preciso estar mais consciente para decidir.

Libra: organize os seus recursos, o seu tempo e até as suas finanças, libriano. É hora de ser mais objetivo e também mais estratégico.

Escorpião: prepare-se para começar a semana com tudo, escorpiano. O céu pede mais foco para que você possa conquistar o que quer.

Sagitário: faça uma coisa de cada vez preze pelo seu bem-estar, sagitariano. É preciso dar prioridade para a sua saúde emocional.

Capricórnio: esteja com as pessoas em sua diversidade e não se prenda a padrões ultrapassados, capricorniano. É hora de olhar para frente e de se desenvolver.

Aquário: planeje-se, aquariano. É hora de assumir responsabilidades e buscar as boas relações profissionais para mostrar o seu trabalho.

Peixes: reforce a sua fé e siga em frente, pisciano. O momento pede mais aprendizado e vontade de construir a longo prazo.