Horóscopo: saiba o que esperar para o seu signo nesta segunda-feira, dia 16

Se o dia começar com uma certa lentidão, não se assuste! Lembre-se que a semana está só começando, mas que o ano chegará logo ao fim. Aliás, você é daqueles que torce para que o Natal chegue o mais rápido possível e que o dia 2 de janeiro de 2025 não demore a acontecer? Bem, segure a ansiedade e viva um dia de cada vez, pois esta segunda-feira, dia 16, abre espaço para que muita coisa seja resolvida.

Começando mais um período semanal de trabalho, este primeiro dia útil da semana conta com a Lua Cheia domiciliada, ou seja, passando pelo signo do qual é regente: Câncer. Então, plenamente confortável para manifestar o seu simbolismo com a intensidade máxima, a rainha da noite transborda emoção. Assim, surfando nas ondas mais altas, de mares dos mais agitados, o nosso satélite natural formará um harmonioso trígono – um ângulo de 120° – com o estruturado planeta Saturno.

Navegando com todo o seu senso de autoridade e austeridade pelos náufragos domínios do signo de Peixes, o rei dos anéis do Sistema Solar ajudará a construção de projetos mais sólidos. Entretanto, com essa solidez sendo construída sobre as águas da emoção, o céu também pede mais controle emocional e consciência sobre os próprios limites.

Então, se os preparativos para o fim do ano começarem a colocar muita pressão sobre as providências mais imediatas, tome cuidado. Nesse embalo tão sensível quanto responsável, não dá para deixar coisas para trás sem um critério definido e nem adianta querer avançar sem que haja o devido preparo. Por isso, antes de recorrer à bem difundida decisão de “vamos deixar esse assunto para o ano que vem”, pense duas vezes.

Pois, na maior parte das vezes, as pequenas coisas que são adiadas indefinidamente são as que têm maior impacto em função da sua não realização. Quer postergar algum tema para depois? Bem, então o faça por questões bem racionais e definidas. Porque o que não vale, de maneira nenhuma, é acabar sofrendo por pressão ou autocobrança, agora ou mais tarde.

Observe: ainda quase completamente iluminada, a Lua Cheia ascenderá ao Leste por volta das 20h30. Cruzando o céu em direção ao Oeste, a rainha da noite estará em meio às estrelas da Constelação de Gêmeos, podendo ser vista até o amanhecer da terça-feira, dia 17. Nesse meio tempo, o nosso satélite natural também ficará alinhado a Procyon, a estrela Alfa da Constelação do Cão Menor.

Áries: a semana começa cheia de emoção, ariano. Cuide do meu universo interno para não acabar se desgastando à toa.

Touro: esteja atento ao seu entorno e tome cuidado com as palavras, taurino. O momento pede mais interação e sensibilidade.

Gêmeos: eleja prioridades e faça acontecer, geminiano. O céu pede mais direcionamento para as suas ações.

Câncer: use a sua intuição e inteligência emocional para tomar as rédeas da sua vida, canceriano. O céu pede mais atitude e sensibilidade.

Leão: procure manter o seu nível de energia bastante elevado, leonino. É importante cuidar da sua saúde em um nível amplo, o que inclui a saúde mental.

Virgem: mantenha o foco no futuro, mas não deixe de viver o presente, virginiano. É preciso saber direcionar bem os seus planos.

Libra: cultive bons relacionamentos com figuras de autoridade, libriano. É hora de ser diplomático.

Escorpião: aprenda mais e inspire-se nas pessoas certas, escorpiano. É hora de adquirir mais conhecimentos.

Sagitário: não tenha medo de ousar, sagitariano. Só tome cuidado ao tomar decisões muito radicais.

Capricórnio: invista nas boas conversas para poder estabelecer pontes de conhecimento com as pessoas, capricorniano. É hora de você encontrar boas parcerias.

Aquário: organize o seu dia a dia para poder ser produtivo na medida certa, aquariano. É hora de realizar!

Peixes: seja criativo e use bem o seu poder de persuasão, pisciano. É hora de inspirar as pessoas.