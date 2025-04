Horóscopo: saiba o que esperar para o seu signo nesta segunda-feira, dia 14

Que tal começar a semana de trabalho com uma Lua Cheia para lá de intensa? Pois é, o céu desta segunda-feira, dia 14, não está para brincadeira. Mas, calma, que isso não é somente um aviso alarmista, pois também é um conselho dos bons: onde há fumaça, há fogo, e pode ser no melhor dos sentidos!

Então, é só o primeiro dia útil, mas já há bastante inspiração para os que não forem fracos de coração! Até porque a semana promete: tem mudança de signo de Mercúrio e de Marte, ambos ingressando nos tórridos domínios de Áries e de Leão, respectivamente. Mas isso é lá na frente, daqui a alguns dias. Só que, mesmo assim, a segunda-feira já vem sedutora, sorrateira e cheia de segundas intenções.

Com a rainha da noite a todo o vapor, cheia de brilho nas águas profundas águas escorpianas, não dá para ser raso, superficial ou leviano! É fundamental olhar para além do que está dado como certo e reto, atiçando a percepção sutil em todas as áreas. Por isso, é bom não ter segredos, exceto aqueles que permitem ter golpe de mestre até nas atividades mais prosaicas.

Aliás, é mesmo para observar com olhos de lince os jogadores mais astutos e as pessoas mais espertas. E, de tudo isso, ficar somente com aquela malandragem que faz bem e todo mundo gosta. Sabe aquela pessoa cheia de inteligência para agir na hora certa e da forma mais persuasiva? Nos seres humanos de bom coração essa é uma daquelas qualidade que, em quem sucumbe às sombras, o resultado quase nunca é bom.

Por isso, ative o seu poder pessoal para viver o melhor de todo esse clima de mistério e extravagância! Seduza, convença e seja mais você! O doce veneno do escorpião, em uma semana que promete muita intensidade, pode ser a desculpa que faltava para você elevar as energias!

Observe: ainda quase toda iluminada, a Lua Cheia ascenderá ao Leste, pouco antes das 19h. Em meio à Constelação de Libra, a rainha da noite se aproximará da longitude de Unukalhai, a estrela Alfa da Constelação de Serpens, ficando visível até o amanhecer da terça-feira, dia 15.

DICA DA ASTRÓLOGA : complemente a análise para o seu signo (que reflete apenas a posição do Sol no seu mapa astral), lendo também as tendências para o seu ascendente . Caso você não saiba qual é, faça o seu MAPA ASTRAL GRATUITO .

NÃO perca tempo com mapas astrais automatizados ! Uma análise astrológica completa utiliza técnicas combinadas, em uma consulta que fornece orientação personalizada para todas as áreas da sua vida .

Estude comigo! Conheça o Curso de Formação em Tarô e o Curso de Formação em Baralho Cigano (Lenormand)

Siga-me: Instagram | Facebook | TikTok | YouTube | Site

Áries: preste atenção nos detalhes, ariano. É preciso fortalecer laços com quem realmente está sempre ao seu lado.

Touro: estabeleça trocas justas, taurino. O céu pede para você dialogar mais para fazer bons acordos.

Gêmeos: aja com profundidade, geminiano. É preciso olhar para além das aparências para perceber quem é quem.

Câncer: seja criativo e procure manter a leveza, canceriano. Aproveite para paquerar e fazer bons contatos.

Leão: mantenha o foco nas suas questões íntimas, leonino. Aproveite o momento para se dedicar mais ao seu bem-estar.

Virgem: seja sincero, mas evite falar demais, virginiano. o céu pede mais atenção à sua fala e comunicação.

Libra: eleja prioridades para poder fazer o que precisa ser feito, libriano. O céu pede mais foco e realização.

Escorpião: use a sua intuição para chegar mais longe, escorpiano. O céu pede mais atitude e direcionamento.

Sagitário: cuide da sua espiritualidade, sagitariano. É hora de você encontrar o seu bem-estar íntimo.

Capricórnio: faça planos, mas evite a ansiedade, capricorniano. É preciso dar um passo de cada vez, de forma bem ordenada.

Aquário: pense no longo prazo, aquariano. É preciso construir o seu futuro, sem fugir às suas responsabilidades.

Peixes: seja flexível para aprender com as pessoas à sua volta, pisciano. É importante estar aberto a novas experiências.