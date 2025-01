Horóscopo: saiba o que esperar para o seu signo nesta segunda-feira, dia 13

É Lua Cheia! E, veja, não é um ápice lunar qualquer, pois a rainha da noite estará soberana em Câncer, o signo do qual é regente. Assim, o céu desta segunda-feira, dia 13, está profundamente emocional, fazendo emergir todos os temas mais sensíveis e, ao mesmo tempo, com toque de familiaridade. Mas se você se assustou ao ler essas palavras para embalar o astral, logo no início de mais uma semana de trabalho, mantenha a calma! O clima geral é de construção de novas relações e parcerias.

Chegando ao ponto onde encontrará a sua iluminação máxima, no signo de Câncer e ao lado de Pollux, a estrela Beta da Constelação de Gêmeos, o nosso satélite natural enriquecerá o astral energizado pelo Sol Capricorniano. Assim, o céu evidencia a importância do compromisso e da palavra dada. Prometeu algo? Então, cumpra! Quem honra a palavra é digno de confiança e cresce no coração das pessoas.

Além do aspecto familiar e emotivo típico do signo de Câncer, o simbolismo da Constelação de Gêmeos adiciona ainda mais sensação de familiaridade ao momento astrológico. De acordo com o mito, os famosos gêmeos celestes – Castor e Pólux – eram filhos de Leda, a bela mortal que foi seduzida por Zeus. Para isso, o deus dos deuses se transformou em um cisne, também ilustrado na Constelação do Cisne, para conquistar o coração e a confiança de Leda. Já grávida de seu marido, o rei de Esparta chamado Tíndaro, a jovem acabou engravidando também de Zeus.

Essa é a origem da história dos míticos e inseparáveis irmãos, eternizados em um dos mais populares conjuntos estelares do zodíaco. Castor, filho de Tíndaro, era mortal. Já Pólux, o rebento do todo poderoso Zeus, era imortal. Muito entretidos em suas andanças pelo mundo, os dois irmãos eram inseparáveis. E foi assim que Pólux pediu ao seu pai divino que concedesse a imortalidade ao seu irmão gêmeo.

Por isso, a semana começa enfatizando o poder das uniões e das parcerias. Afinal, as melhores coisas da vida são feitas em boa companhia e as uniões de verdade são eternas!

Observe: completamente iluminada, a Lua Cheia ascenderá ao Leste praticamente ao mesmo tempo em que o Sol estiver se pondo a Oeste. Em meio à Constelação de Gêmeos, a rainha da noite se deslocará em direção ao Oeste ao lado de Pólux, a estrela Beta desse conjunto estelar, e também próxima ao planeta Marte. Na mesma longitude, ao Sul, será também possível ver Procyon, a estrela Alfa da Constelação do Cão Menor.

Áries: use a inteligência emocional para chegar onde você quer, ariano. É hora de ousar, mas de se preservar também.

Touro: ouça mais e perceba as intenções das pessoas nas entrelinhas, taurino. É preciso saber o que você quer, mas também entender o que os outros esperam de você.

Gêmeos: seja econômico ao lidar com os seus recursos, tanto de tempo como de dinheiro, geminiano. É hora de fazer as coisas renderem.

Câncer: é hora de usar a intuição e buscar os melhores caminhos para resolver as coisas, canceriano. O momento pede mais foco e determinação.

Leão: cuide da sua saúde em um nível amplo, leonino. Procure começar a semana em um ritmo ameno, respeitando o seu sono e as necessidades do seu corpo.

Virgem: é hora de pensar no futuro, mas não de sair por aí fazendo qualquer coisa, virginiano. O céu pede mais atenção aos detalhes e pessoas à sua volta.

Libra: planeje-se, libriano. É hora de conquistar, mas para isso é preciso ter planejamento e disciplina.

Escorpião: aprenda com as suas próprias experiências, escorpiano. O momento pede mais capacidade de expansão da sua visão de mundo.

Sagitário: seja mais ousado e autêntico com quem vale à pena, sagitariano. Perceba em quem você pode confiar para seguir em frente.

Capricórnio: os seus relacionamentos estão em destaque, capricorniano. Aproveite então para cuidar das pessoas e acolher quem for importante nesse momento.

Aquário: é hora de ter foco e disciplina para fazer o dia render, aquariano. Trabalhe bem em equipe e conquiste o seu espaço.

Peixes: seja criativo, pisciano. O momento pede mais inovação e ousadia, mas é preciso tabém saber o que você quer.