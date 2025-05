Horóscopo: saiba o que esperar para o seu signo nesta segunda-feira, dia 12

A semana de trabalho está só começando, mas o Universo já preparou uma Lua Cheia para lá de especial para iluminar o céu desta segunda-feira, dia 12. Com o Sol já bem próximo a Urano, o inovador social da astrologia, a rainha da noite caminha para o seu ápice no signo de Escorpião. No momento exato em que chegar ao máximo de iluminação, o nosso satélite natural estará alinhado a Unukalhai, a estrela Alfa da Constelação de Serpens .

Trata-se de um ponto bastante especial do céu. As estrelas da Constelação de Serpens, junto ao conjunto estelar da Constelação de Serpentário, retratam um dos mais belos mitos sobre a arte de cuidar e curar, manifesto pela figura do sábio Esculápio. Citado até no famoso juramento que os médicos fazem no ato de sua formatura, diz-se que Esculápio era um hábil encantador de serpentes que aprendeu a fazer um antídoto para o veneno das cobras.

Assim, a ideia de uma vacina ou até de um antídoto, como o soro antiofídico, foi registrada há milênios no céu. Além de transformar veneno em remédio, também contava a lenda que Esculápio sabia tudo sobre o uso das ervas, tendo sido a grande inspiração para Hipócrates (460 a.C – 377 a.C), o intelectual grego considerado o pai da medicina.

Na época da Grécia Antiga, a Constelação de Serpentário incluía também a Constelação de Serpens, com ambas formando um conjunto estelar único. Dada a área de dimensões gigantescas, com o estabelecimento das constelações na era moderna pela a União Astronômica Internacional – órgão que regula atualmente as convenções para medição celeste – as estrelas de Esculápio e sua enorme serpente foram divididas em três grupos.

Assim, ficou estabelecido que o corpo do mítico médico formaria a Constelação de Serpentário. Já as estrelas de sua imensa serpente dariam forma à Constelação de Serpens, que recebeu ainda duas subdivisões: Serpens Caput (a cabeça) e Serpens Cauda (a cauda). Contudo, à parte das regras para medição científica do céu, o simbolismo astrológico desse conjunto estelar segue único, sendo objeto de fascínio desde tempos imemoriais.

Por isso, aproveite esse início de semana para fazer um mergulho profundo e transformador em si mesmo. Com veneno que cura, a Lua Cheia desta segunda-feira promete fortes emoções!

Observe: totalmente iluminada, a Lua Cheia cruzará o céu, de Leste a Oeste, ao longo da madrugada, ficando visível até o amanhecer da terça-feira, dia 13. Em meio à Constelação de Libra, a rainha da noite terá ao Norte as estrelas da Constelação do Serpentário, enquanto se aproxima das garras do aracnídeo representado na Constelação de Escorpião.

Áries: siga a sua intuição e perceba as coisas nas entrelinhas, ariano. O momento pede mais tolerância e abertura ao novo.

Touro: estabeleça trocas justas e diálogos profundos, taurino. O céu pede mais atenção às pessoas para você realizar mais.

Gêmeos: é preciso cuidar melhor de você e também do ambiente profissional, geminiano. Esteja ao lado dos colegas que sabem contribuir.

Câncer: invista mais em você e na sua autoconfiança, canceriano. O momento pede mais espontaneidade e criatividade.

Leão: mesmo que o dia seja corrido, não deixe de cuidar da sua vida íntima, leonino. É preciso estar atento a quem está mais próximo.

Virgem: use as palavras e a comunicação de forma estratégica, virginiano. É preciso entender o que falar e como falar.

Libra: valorize as coisas certas, libriano. É hora de evitar desperdícios e crescer com o seu esforço pessoal.

Escorpião: você está mais sensível do que nunca, escorpiano. Esteja atento aos seus sentimentos e vá em frente vencendo os seus medos.

Sagitário: valorize o seu bem-estar e evite desgastes, sagitariano. Cuide da sua saúde em um nível amplo.

Capricórnio: esteja nos mais variados ambientes e não deixe de ver pessoas que possam contribuir para o seu futuro, capricorniano. É hora de se planejar.

Aquário: invista nos contatos e nas pessoas que podem acrescentar conhecimento, aquariano. O momento também pede mais foco na sua carreira.

Peixes: seja flexível, pisciano. É preciso estar aberto a novas ideias e opiniões diversas para crescer e de desenvolver.