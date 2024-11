Horóscopo: saiba o que esperar para o seu signo nesta segunda-feira, dia 11

Virginia Gaia 11/11/2024 - 2:08 Para compartilhar:

O quão difícil é assumir um compromisso para você? Seja com uma pessoa especial ou diante de uma grande audiência, comprometer-se significa honrar com alguma promessa para atender a uma expectativa gerada. Nesta segunda-feira, dia 11, o céu quer gente que realmente faz o que diz!

E não tem espaço para o “faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço”, pois será bem simples desmascarar as palavras soltas ao vento. Isso acontece por conta do ingresso do belo planeta Vênus no signo de Capricórnio. Com essa movimentação celeste, o planeta patrono dos relacionamentos e dos acordos desbrava os domínios da estrutura e da reputação social. Na prática, é como se o astral estivesse mais preocupado com um ativo que, uma vez abalado, fica difícil reconstruir: a credibilidade.

A mudança zodiacal de Vênus acontece pouco depois de a Lua Crescente passar a noite abraçada com o formal Saturno, o senhor dos anéis que representa a estrutura e o planejamento de longo prazo. Assim, o simbolismo celeste reflete a busca por pessoas em quem se possa confiar, pois são capazes de assumir compromissos. E isso vale para todos os tipos de relacionamento.

Afinal, dá para acreditar em quem mente ou falha em entregar o que prometeu? Seja nos enlaces de afeto, naqueles que permeiam o mundo dos negócios e até nos que envolvem pessoas públicas, como na política, confiança é fundamental. E é a partir do valor que cada um dá à sua própria palavra que se pode medir o caráter.

Uma vez rompido o acordo selado, tem como perdoar? Bem, daí a resposta é: “depende”. Pois só quem se sente traído sabe o tamanho do impacto causado por alguém que não cumpriu o que prometeu. Por isso, lembre-se: palavra dada é palavra honrada! Então, esteja atento para identificar quem é sincero e, mesmo em tempos difíceis, preza pela verdade!

Observe: próxima aos 80% do corpo iluminado, a Lua Crescente estará ao Leste, depois do pôr do Sol. Deslocando-se em direção ao Oeste, a rainha da noite estará nas dependências da Constelação de Peixes. Ao longo da madrugada, o nosso satélite natural também ficará alinhado a Markab, a estrela Alfa da Constelação do Pégaso, ficando visível até quase a 1h30 da manhã da terça-feira, dia 12.

Áries: perceba o seu entorno e pegue leve com você, ariano. É preciso cuidar do seu bem-estar em um sentido amplo.

Touro: preste atenção nas pessoas, taurino. É hora de ouvir mais e falar menos, sendo mais seletivo nos seus relacionamentos.

Gêmeos: mantenha o foco no trabalho e na carreira geminiano. Só não esqueça de saber se comunicar de forma leve e efetiva com as pessoas.

Câncer: amplie os seus horizontes, canceriano. É hora de buscar mais conhecimento até para evitar julgamentos precipitados.

Leão: invista nas sutilezas, leonino. O céu pede mais foco para identificar as pessoas que precisam estar ao seu lado.

Virgem: é hora de equilibrar melhor diferentes pontos de vista, virginiano. O céu pede mais diálogo e senso de justiça.

Libra: procure manter uma alimentação equilibrada, libriano. Organize a sua agenda para dar conta de tudo, mas sem esquecer de você.

Escorpião: o seu poder de sedução e também de persuasão está em alta, escorpiano. O céu pede mais ação e criatividade.

Sagitário: estimule o diálogo dentro de casa, sagitariano. É preciso saber agir com compaixão para conciliar interesses.

Capricórnio: cuidado com a dispersão, capricorniano. É hora de ouvir as pessoas e também se posicionar na hora certa.

Aquário: estabeleça metas concretas, aquariano. O céu pede mais atenção ao que é fundamental na sua vida.

Peixes: comece a semana com a motivação em alta, pisciano. Procure fazer algo que estimule o seu bom humor.