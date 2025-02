Horóscopo: saiba o que esperar para o seu signo nesta segunda-feira, dia 10

É hora de colocar a mão na massa e não perder nenhuma oportunidade para colocar a vida em ordem. Nesta segunda-feira, dia 10, o céu inspira a auto-organização em meio ao contexto nada disciplinado, para que cada um possa realizar ao seu modo, do seu jeito e sem perder o rebolado!

No céu, a Lua Crescente já está bem iluminada, quase a ponto de se tornar Lua Cheia, passando do familiar e emocional signo de Câncer para adentrar no signo da autenticidade e da espontaneidade, Leão. Junta-se a tudo isso o fato de que o patrono da mente racional e da comunicação, Mercúrio, engata uma tensa quadratura com o planeta regente da inovação social, Urano, e a fórmula mágica para que as novas ideias ganhem forma está dada.

Então, é hora de aproveitar o primeiro dia útil da semana para sugerir, criar e incentivar que as pessoas à sua volta façam o mesmo. Contudo, vale lembrar: nem sempre as ideias mais ousadas são aceitas de imediato. Sim, pois é da vida que o ser humano também seja resistente às mudanças, nas mais diversas áreas.

Por isso, vale a dica de que sugerir é sempre melhor do que impor e lançar o novo requer também tempo para que os outros acabem assimilando as ideias. Só não vale fazer, como ainda muito se vê por aí, de ser aquele que reclama que ninguém é capaz de “pensar fora da caixa”, mas que é o primeiro a estranhar sempre que recebe alguma sugestão.

Porque, no fim, o que todo mundo precisa é aprender a compartilhar, trocar e aprender em conjunto, sem medo de ser julgado! E, nesse contexto, é preciso também sempre estar atento se a pessoa que tende a censurar não é você mesmo.

Sabe aquela ideia arrojada que você anda guardando a sete chaves? Então, encontre os interlocutores ideais e faça sua sugestão. E isso vale não somente para o trabalho, mas também para as inovações entre quatro paredes!

Quer saber? Seja mais você sendo diferente!

Observe: quase completamente iluminada, a Lua Crescente estará próxima ao horizonte Leste, depois do pôr do Sol, ficando visível até a manhã da terça-feira, dia 11. Deslocando-se em direção ao Oeste, a rainha da noite estará em meio à Constelação de Câncer. Ao longo da madrugada, o nosso satélite natural se aproximará da longitude de Thalita, a estrela Kappa da boreal Constelação da Ursa Maior.

Áries: vá com calma, mas não deixe de se posicionar perante as situações, ariano. É preciso ter a suas preferências contempladas nas decisões.

Touro: esteja mais à vontade com o seu íntimo, taurino. É preciso buscar mais certezas sobre o que você sente para seguir em frente.

Gêmeos: ouça mais e fale menos, geminiano. O céu pede mais trocas e diálogos construtivos para você chegar onde quer.

Câncer: é hora de ter foco e colocar a sua energia nas coisas certas, canceriano. Aproveite esse início de semana para organizar melhor os seus recursos.

Leão: cuide de você, do seu corpo e até da sua autoestima, leonino. É hora de você se expressar e saber onde quer chegar.

Virgem: pegue leve com você mesmo neste início de semana, virginiano. É preciso cuidar do seu bem-estar em um sentido amplo.

Libra: pense no futuro, mas tenha cuidado com a ansiedade, libriano. O céu pede mais atenção às pessoas que apoiam as suas ideias.

Escorpião: use a sua liderança de forma positiva, escorpiano. O momento pede mais atenção aos seus passos e decisões.

Sagitário: ouça os conselhos das pessoas mais velhas e experientes, sagitariano. O astral pede mais aprendizado.

Capricórnio: vença os seus medos e ouse um pouco mais, capricorniano. É preciso estar firme sobre o seu propósito para abrir mão do que é incerto.

Aquário: é hora de agir em parceria, aquariano. Esteja ao lado de quem valoriza você e realize em conjunto.

Peixes: hora de manter o foco e saber trabalhar em equipe, pisciano. O céu pede mais concentração para fazer o dia render mais.