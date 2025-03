Horóscopo: saiba o que esperar para o seu signo nesta segunda-feira, dia 10

É segunda-feira e o astral já vem com tudo e mais um pouco para dar o pontapé inicial de uma semana para lá de agitada ! Pois é, então pode se preparar para se jogar com tudo no clima da semana, a começar por este dia 10 de março. O bom de tudo isso é que, para quem for sábio o suficiente para encontrar o foco certo, há uma via aberta para a autorrealização.

No céu, a Lua Crescente ganha corpo no signo de Leão, formando aspectos harmônicos com Mercúrio, Vênus e Júpiter. Esses dois primeiros, aliás, estão já bem próximos de chegar a uma conjunção exata, ajudando a quem precisa rever acordos e negociar relacionamentos. Com o patrono a comunicação e o regente dos relacionamentos prestes a juntar forças – já que formarão uma conjunção exata nesta terça-feira, dia 11 -, é hora de alinhar iniciativas conjuntas.

Só não vale comprar brigas gratuitas ou tentar remendar situações já deterioradas, pois daí pode ser pior! Afinal, não se pode esquecer que Vênus está atualmente em movimento retrógrado aparente, fazendo com que os temas relacionais precisem de mais cuidado, entendimento do outro e empatia. Então, fica o recado: ouça mais e fale menos. Coloque-se no lugar do outro e busque compreender diferentes perspectivas.

Então, mesmo com o início da semana chegando com tudo, é preciso saber investir tempo nas coisas certas, priorizando as pessoas em vez de olhar somente para si mesmo. Afinal, o ser humano é relacional por definição, mas ao mesmo tempo também tem dificuldade de perceber o outro, já que cada indivíduo vive em seu universo particular.

Dessa maneira, fica mais fácil de digerir o único aspecto tenso que a Lua, nossa rainha mãe aqui na Terra, forma no céu. Em oposição ao transformador Plutão, ela aponta o quão difícil – e ao mesmo tempo necessário – é a percepção de quando a mudança individual é inevitável. Pois relacionar-se sempre inclui algum nível de renúncia a caprichos pessoais e a arte de viver, sem dúvida, passa pelo aprendizado do que deve ficar para trás, de tempos em tempos.

Observe: com quase 90% de iluminação, a Lua Crescente estará ao Leste, depois do ocaso solar. Nas dependências da Constelação de Câncer, a rainha da noite se aproxima da longitude de Alphard, a estrela Alfa da Constelação da Hidra. Deslocando-se em direção ao Oeste, o nosso satélite natural ficará visível até pouco depois das 3h30 da manhã da terça-feira, dia 11.

Áries: saiba identificar o que você deve exigir dos outros e o que pode ficar para depois, ariano. É importante se expressar com leveza e criatividade.

Touro: cuide da sua intimidade e preste atenção à sua sensibilidade, taurino. O céu pede mais foco no seu universo particular.

Gêmeos: seja mais você, mas não teime com o que não vale a pena, geminiano. É preciso saber ouvir para ter espaço para falar.

Câncer: saiba o que é prioridade e evite os excessos, canceriano. O momento pede mais atenção ao que é fundamental.

Leão: a sua intuição está aflorada, leonino. Procure prestar atenção aos sinais sutis para agir com mais assertividade.

Virgem: cuide do seu bem-estar, virginiano. É preciso evitar os excessos, dando prioridade e o seu bem-estar emocional.

Libra: é hora de dar valor às pessoas certas, libriano. Cuide do seu círculo social e de amizades de forma leve e atenta ao mesmo tempo.

Escorpião: planeje-se, escorpiano. É fundamental que você saiba onde quer chegar para poder agir de forma estratégica.

Sagitário: aprenda mais com as pessoas, sagitariano. É fundamental ser flexível em relação aos seus valores e pontos de vista.

Capricórnio: esteja atento às necessidades de mudança, capricorniano. É hora de você lidar com as pessoas à sua volta.

Aquário: seja equilibrado ao lidar com as pessoas, aquariano. É preciso saber dividir a sua atenção, sendo também justo ao contemplar as necessidades dos outros.

Peixes: dê foco ao seu dia a dia, pisciano. É preciso organizar a sua vida prática, olhando para a sua rotina de forma racional.