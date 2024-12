Horóscopo: saiba o que esperar para o seu signo nesta segunda, dia 30

É segunda-feira, mas diferente das semanas anteriores, em vez de iniciar mais um período de trabalho, é dia 30 de dezembro de 2024. Sim, o ano passou rápido e está prestes a acabar. No céu, a dança dos astros está inspiradora e caprichou no presente: a Lua Nova vem para abrir um novo ciclo, já embalando a virada para 2025, em clima de renovação total.

Assim, a rainha da noite deixa o signo de Sagitário e ingressa nas dependências zodiacais de Capricórnio, cujo simbolismo reflete a ambição e as estruturas sociais. Com certo ar de reflexão sobre a carreira e os planos de longo prazo – e em pleno período que, para muita gente, representa o recesso pelas festas de final de ano -, essa Lua Nova chega aguerrida. Por isso, vale aproveitar o momento para juntar a vontade de realizar com a capacidade de sonhar e se inspirar em aspectos sutis da experiência humana sobre a Terra.

Marcando o início da Lunação dedicada ao signo dos caprinos e animais com chifres longos – reflexo do ideal humano de elevação espiritual em direção ao céu – a Lua Nova também ganha contornos mais sutis, oníricos e cheios de inspiração no universo imaterial. Acontecendo na mesma longitude de onde está localizado o aglomerado globular Messier 22 (M22), na Constelação de Sagitário, o encontro mensal entre o Sol e a Lua leva atenção para um dos pontos mais cheios de magia do céu.

Percebido, na Antiguidade, como um ponto de luz difusa, esse local foi inicialmente definido como uma nebulosa, recebendo o nome de Facies. Marcando a fronte da visão do mítico arqueiro, que mira a contínua busca pela expansão e pelo conhecimento em direção ao centro da Via Láctea, esse objeto celeste recebeu a interpretação simbólica da obstinação eterna. Por isso, ao mesmo tempo em que reforça a necessidade de acreditar nos mais ousados sonhos, ele também lembra da necessidade de adaptação e mudança de percurso, quando for necessário.

Por isso, não se esqueça nunca, mas especialmente nesta segunda-feira, dia 30, a última deste ciclo anual: abrace seus ideais com força, mas tenha também jogo de cintura para adaptar seus planos ao longo do caminho. Afinal, na vida, o foco é fundamental, mas a capacidade de dançar conforme a música é divina!

Observe: ao lado do Sol, a Lua Nova estará ausente do céu noturno, como acontece sempre nesta fase lunar. Cruzando o céu, de Leste a Oeste, junto ao astro-rei, a rainha da noite estará ofuscada pelo brilho solar. Vale então aproveitar a oportunidade para tentar identificar alguns dos planetas visíveis a olho nu. Marte ascende no horizonte por volta das 20h30, em meio às estrelas da Constelação de Câncer. Júpiter e Saturno, por sua vez, poderão ser vistos desde o ocaso solar. O primeiro estará em meio à Constelação de Touro, deslocando-se em direção ao Oeste até depois das 3h30 da manhã da terça-feira, dia 31. Já o gigante dos anéis estará nas dependências da Constelação de Aquário até quase às 23h, quando passará da linha do horizonte visível.

Áries: planeje-se, ariano, mas vá com calma. É hora de evitar a ansiedade e buscar mais sabedoria dentro de você.

Touro: invista no conhecimento e no autoconhecimento, taurino. O céu favorece a exploração do novo e a ampliação de horizontes.

Gêmeos: faça as coisas que você quer e gosta junto com quem você pode confiar plenamente, geminiano. O céu pede vínculos profundos.

Câncer: preste atenção na qualidade dos seus relacionamentos, canceriano. O momento pede mais atenção às suas prioridades.

Leão: valorize as coisas simples da vida, leonino. O céu pede mais atividades prazerosas e de fácil execução.

Virgem: cuide maia de você, virginiano. O momento pede mais autocuidado e investimento no que é prioridade para você.

Libra: aproveite esse momento para revisar e ajustar as coisas em casa, libriano. Valorize a sua família ou as pessoas mais próximas a você.

Escorpião: organize a sua mente, escorpiano. O céu pede mais foco e direcionamento dos seus pensamentos.

Sagitário: é hora de economizar tempo e recursos, sagitariano. Seja mais firme e objetivo em relação ao que você quer.

Capricórnio: use a sua intuição e siga em frente, capricorniano. O astral traz renovação para você!

Aquário: é hora de investir no seu bem-estar de forma ampla, aquariano. O momento pede mais cuidado com o seu nível de energia.

Peixes: esteja com as pessoas que incentivam os seus planos, pisciano. É fundamental selecionar os ambientes que você frequenta.