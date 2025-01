Horóscopo: saiba o que esperar para o seu signo nesta quinta-feira, dia 9

Sabe aquela comunicação que não precisa de muitas palavras, mas que só com um olhar é capaz de dizer tudo? Pois é, esta quinta-feira, dia 9, chega assim, com muita sutileza para tocar a alma com dizeres que ultrapassam a capacidade de verbalização! E o que melhor: abrindo espaço para a construção de trocas produtivas e projetos bem estruturados.

Isso acontece em função da combinação do ambicioso Sol capricorniano com a mudança da Lua Crescente, que deixa o sensorial signo de Touro para ingressar no comunicativo signo de Gêmeos. Embora a mudança lunar pelo zodíaco aconteça somente na parte da noite, ao longo do dia a rainha da noite forma aspectos bastante favoráveis aos que sabem perceber bem nas entrelinhas.

Sabe aquela percepção de gestos e ações que estão em segundo plano? Que capta o que surge espontaneamente, entre uma palavra e outra? Pois é, desenvolver a sensibilidade para captar essas nuances faz toda a diferença! E é isso que o céu promete, já que o nosso satélite natural abraça o inovador Urano, nos últimos graus do signo de Touro, para depois abrir um diálogo excelente com Marte, em Câncer, e Netuno, em Peixes.

Aliás, vale refletir: com quem você consegue estabelecer essas trocas quase telepáticas? Com algum amigo ou colega de trabalho, em especial? Com alguém da família? Bem, talvez os exemplos mais claros de como é possível conversar sem falar nada venha do relacionamento com animais de estimação. Quem tem ou já teve a oportunidade de conviver com essas criaturinhas incríveis sabe que é possível dialogar mesmo sem falar a mesma língua!

Então, neste dia da semana tradicionalmente regido pelo sábio planeta Júpiter inspire-se nas lições que os animais são capazes de dar ao ser humano. Com eles, fica mais fácil entender como as declarações mais profundas e abrangentes não precisam mais do que uma troca de olhares!

Observe: ultrapassando os 80% de iluminação, a Lua Crescente estará ao Leste, depois do pôr do Sol. Deslocando-se em direção ao Oeste, em meio às estrelas da Constelação de Touro, a rainha da noite estará ao lado do aglomerado das Plêiades (Messier 45 ou M45). Ficando visível até quase às 2h da manhã da sexta-feira, dia 10, o nosso satélite natural também se aproximará gradualmente do gigante gasoso, Júpiter.

Áries: com as emoções à flor da pele, é preciso tomar cuidado com possíveis instabilidades, ariano. Esteja aberto às experiências sutis.

Touro: é hora de ter foco e evitar a dispersão, taurino. Invista no que for realmente produtivo e evite falar demais.

Gêmeos: use a sua intuição para fazer escolhas melhores, geminiano. O céu pede mais uso do seu sexto sentido.

Câncer: cuidado com os excessos, canceriano. É preciso saber onde você quer chegar, evitando se perder nos próprios pensamentos.

Leão: seja mais estratégico e até seletivo em relação às pessoas que você tem ao seu lado, leonino. É preciso construir boas parcerias.

Virgem: é hora de investir em você e demonstrar os seus talentos, virginiano. O momento pede mais objetividade.

Libra: perceba melhor o seu entorno e converse com as pessoas à sua volta, libriano. É preciso ouvir mais.

Escorpião: vença os seus medos, escorpiano. Você está cheio de vontade de fazer, mas é preciso arregaçar as mangas e seguir em frente.

Sagitário: concentre-se no que é essencial para ter um dia mais produtivo, sagitariano. O céu pede mais disciplina.

Capricórnio: divirta-se com pouco e com as coisas simples, capricorniano. É preciso sentir-se mais à vontade no seu dia a dia.

Aquário: cuide de você e dê atenção também às pessoas mais próximas, aquariano. É preciso saber direcionar bem o seu carisma.

Peixes: perceba as situações pela sutileza, pisciano. Não espere demais de quem não demonstra muito interesse.