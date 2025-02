Horóscopo: saiba o que esperar para o seu signo nesta quinta-feira, dia 6

Em plena era da informação, comunicar-se com destreza é uma arte! Nesta quinta-feira, dia 6, o céu evoca sabedoria e lembra: muito cuidado com o que você pede, pois os seus desejos podem se tornar realidade! Então, lembre-se de que o tempo não pára e é por isso mesmo que, antes de tirar conclusões precipitadas, é preciso organizar as ideias.

Isso acontece por conta da Lua Crescente, que ganha corpo, muda de signo e ainda abraça o grandioso Júpiter. Ao deixar os domínios de Touro e ingressar nos territórios zodiacais do signo de Gêmeos, a rainha da noite fica mais iluminada para, à noite, abraçar o maioral dos planetas do Sistema Solar. Nessa senda, o nosso satélite natural ainda forma aspectos propícios às trocas e à comunicação de todos os tipos.

Então, é como se a geometria celeste estivesse mesmo falando pelos cotovelos, tornando a experiência dos fatos, aqui na Terra, mais acelerados e impactantes. Então, aperte os cintos, pois a jornada rumo ao futuro avança a todo vapor, sem dar muita chance para retorno. Pois é, nesse turbilhão, só não vale ficar sem respirar ou então abusar das palavras sem pensar!

Quem entende de magia sabe o poder que as palavras têm. E quem lida com o universo mágico da informação sabe bem que, uma vez proferidas, certas expressões não permitem correção ou arrependimento. E as ideias são capazes de gerar consequências irreversíveis! Assim, andando na mesma direção da inexorável seta do tempo, os pensamentos só tendem a ficar cada vez mais complexos.

Impressionado com o turbilhão de notícias dos últimos dias? O seu 2025 começou meio bagunçado? Então, calma! Ainda que a patrona das marés comece o dia flertando com o poderoso rei do submundo, Plutão, os mensageiros do céu não gostam de botar ninguém para baixo. Aliás, ao contrário, eles querem mesmo é anunciar o futuro, jogando tudo para o alto e em bom som!

Uma quinta-feira bem motivada e cheia de novidades para você!

Observe: chegando aos 70% de iluminação, a Lua Crescente estará bem alta no céu e ligeiramente ao Leste, depois do pôr do Sol. Deslocando-se em direção ao Oeste, a rainha da noite estará em meio à Constelação de Touro, podendo ser vista até depois da 0h30 de sexta-feira, dia 7. Em conjunção com Júpiter, o nosso satélite natural estará também alinhado a Aldebaran, a estrela Alfa que sinaliza o olho do mítico bovino celeste. .

Áries: faça uma coisa de cada vez, ariano. É importante seguir em frente, evitando as dispersões.

Touro: invista o seu tempo e até o seu dinheiro nas coisas certas, taurino. O momento pede mais produtividade.

Gêmeos: use a sua intuição para perceber melhor as intenções alheias, geminiano. O céu pede mais ação, só que com o uso da sensibilidade.

Câncer: cuide do seu bem-estar em um nível amplo, canceriano. O céu pede mais introspecção e reflexão.

Leão: preze mais pela qualidade do que pela quantidade nas suas relações, leonino. O momento exige mais seletividade.

Virgem: invista na sua carreira, virginiano. O momento pede mais planejamento e responsabilidade.

Libra: ouça mais e aprenda com as experiências dos outros, libriano. É por meio das suas relações que você pode amadurecer mais os seus planos.

Escorpião: esteja preparado para mudar, escorpiano. O astral joga luz às suas questões mais profundas para ajudar você nesse processo.

Sagitário: troque mais com as pessoas, sagitariano. É por meio das parcerias que você pode ampliar os seus sonhos.

Capricórnio: planeje-se, capricorniano.O dia promete ser bastante agitado, então tenha objetivos claros para dar conta de tudo.

Aquário: seja mais flexível e use bem o seu poder pessoal para conquistar o que quer, aquariano. É hora de ponderar possíveis caminhos.

Peixes: cuide mais do seu bem-estar íntimo, pisciano. O céu está cheio de sensibilidade e pede mais atenção às sutilezas.