Horóscopo: saiba o que esperar para o seu signo nesta quinta-feira, dia 6

A Lua Crescente embala esse finalzinho de semana pós-carnaval. Exatamente às 13h31 desta quinta-feira, dia 6, a rainha da noite chega ao ponto onde formará um ângulo de 90° em relação ao Sol. Com isso, as marés na Terra estarão em seu ponto mais baixo, em função da força da gravidade, enquanto a experiência humana – e sua relação metafísica com a passagem do tempo – entra na expectativa para a chegada da Lua Cheia.

Daqui a pouco mais de uma semana, na próxima sexta-feira, dia 14, o ápice lunar será também um Eclipse Lunar Total, que deixará a rainha da noite avermelhada, popularmente chamada de “Lua de Sangue”. Em um ciclo que se repete desde os primórdios do Sistema Solar e é observado desde a Antiguidade, chamado de Ciclo de Saros , os eclipses são famosos por precipitar a definição de temas limite ou trazer reviravoltas.

Dessa maneira, o retorno ao trabalho depois da folia promete surpresas empolgantes, abrindo espaço para viradas de situação das mais inusitadas. Dessa maneira, o período que se estende a partir de agora e vai até o final do mês é digno de nota! É hora de prestar atenção aos detalhes e ficar atento especialmente ao que pode voltar do passado para que seja melhor elaborado no presente.

Neste penúltimo dia útil de uma semana já bem curta por conta do feriado, a Lua Crescente avança pelo signo de Gêmeos, encarando o estruturado planeta Saturno com todo o seu charme e mistério. Por isso, vale dar mais atenção às entrelinhas! Note o que está por trás das intenções e ainda ao que salta aos olhos na expressão das pessoas. É aí que mora a sutileza da comunicação!

E, em meio a tudo isso, só não vale perder a automotivação! Sim, pois o céu está cheio de movimentações astrológicas importantes para mexer com a vida na Terra, deixando pouco espaço para quem tem medo de encarar o que está por vir!

Observe: com pouco mais da metade do corpo iluminado, a Lua Nova estará alta no céu, depois do pôr do Sol. Nas dependências da Constelação de Auriga, a rainha da noite estará alinhada ao planeta Júpiter e praticamente ao lado de El Nath, a estrela Beta da Constelação de Touro. Deslocando-se em direção ao Oeste, o nosso satélite natural ficará visível até aproximadamente às 23h30.

Áries: seja estratégico com as palavras, ariano. É preciso saber o que dizer e quando falar, evitando as palavras fora de hora.

Touro: entenda o que é prioridade e concentre a sua energia nas coisas certas, taurino. É fundamental que você saiba o que precisa receber mais da sua atenção.

Gêmeos: direcione a sua energia para as coisas certas, geminiano. O céu pede mais foco para que você aja de forma alinhada à sua essência.

Câncer: é preciso estar atento ao seu entorno, canceriano. Mantenha o seu bom humor e a sua motivação em alta.

Leão: esteja perto das pessoas certas, leonino. O céu pede mais atenção aos seus passos e também à qualidade das suas relações.

Virgem: é hora de agir com responsabilidade, mas sem perder a empolgação, virginiano. Seja firme e gentil ao mesmo tempo.

Libra: expanda o seu conhecimento, libriano. É importante que você seja flexível e esteja aberto a ouvir conselhos de pessoas mais experientes.

Escorpião: preste atenção nos detalhes para se cercar de gente confiável, escorpiano. O céu pede mais atenção aos seus parceiros.

Sagitário: invista no diálogo e procure ser justo com as pessoas, sagitariano. É preciso agir de forma equilibrada.

Capricórnio: é hora de encarar a sua rotina e também de se organizar melhor, capricorniano. É fundamental que você tenha mais disciplina daqui para frente.

Aquário: seja espontâneo e criativo ao mesmo tempo, aquariano. É hora de você ser mais você e buscar a sua forma de resolver as coisas.

Peixes: cuide mais da sua família e de quem está ao seu lado, pisciano. O momento pede mais foco na sua intimidade.