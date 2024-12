Horóscopo: saiba o que esperar para o seu signo nesta quinta-feira, dia 5

Virginia Gaia 05/12/2024 - 2:01 Para compartilhar:

Será que as palavras têm poder? Bem, se pensarmos que, uma vez ditas, nem sempre é fácil reverter suas consequências, então não dá para ignorar sua força. É claro que tudo depende de quem diz, da maneira como o faz e até do contexto ou assunto envolvido, mas o fato é que tem coisa que é difícil de esquecer. Nesta quinta-feira, dia 5, o céu pede mais atenção ao que se fala!

No céu, a Lua Nova ingressa no sociável signo de Aquário, ficando logo agarrada com o gelado Plutão e de cara virada para o impulsivo Marte. Com esse conjunto simbólico, quem não for sábio o suficiente pode acabar falando o que não deve! E olha que tudo isso acontece bem no dia em que o tão famoso Mercúrio retrógrado engata uma conjunção exata com o empolgado Sol sagitariano.

Sabe aquela coisa de acabar soltando informação demais antes da hora? Há quem, com isso, apenas estrague uma surpresa boa, mas há também aqueles que acabam entregando as más intenções alheias. Ou então, pior ainda, é aquele que dissemina a discórdia e a maledicência, como todo bom e velho fofoqueiro.

Seja como for, informação demais pode ser tão ou mais danosa do que a sua falta. Por isso, é preciso selecionar bem o que se ouve, lê, assiste ou interage. E isso se estende para além das conversas, chegando até ao universo do consumo de mídia. Pois, na era da informação digital, na qual todo mundo pode falar o que quer, o que mais tem é gente falando besteira, não é mesmo?

Então, o conselho geral é aplicar o conceito de consumo consciente não somente para objetos e bens materiais, mas especialmente para a aquisição de conhecimento. E não há ensinamento melhor para se extrair do mítico arqueiro celeste, presente na Constelação de Sagitário, do que a de que quem avança somente com base na fé, sem olhar para os lados em busca de mais referências, acaba ficando cego.

Nesta quinta-feira, evoque a sabedoria de Júpiter, o planeta regente do dia, para se inspirar na grandiosidade de quem sabe e tem consciência do que fala!

Observe: com pouco mais de 20% do corpo iluminado, Lua Nova estará a Oeste, depois do ocaso solar. Nas dependências da Constelação de Capricórnio, a rainha da noite ficará visível até pouco depois das 22h. Nesse meio tempo, o nosso satélite natural também ficará alinhado a Albali, a estrela Épsilon da Constelação de Aquário.

I mportante : você é muito mais do que o seu signo solar! Aproveite melhor o horóscopo lendo também as tendências para o seu signo ascendente . Para saber dele, demais signos e planetas no momento do seu nascimento, faça o seu MAPA ASTRAL GRATUITO .

Assista à AULA ABERTA sobre astrologia e os fundamentos das técnicas que fornecem orientação para a vida toda em uma consultoria especializada .

Estude com conteúdo bem fundamentado! Matrículas abertas para o Curso de Formação em Tarô e o Curso de Formação em Baralho Cigano (Lenormand)

Visite: www.virginiagaia.com.br

Áries: pense no futuro e seja ousado, ariano. Só tenha cuidado para não acabar sendo muito apressado.

Touro: é hora de assumir o controle das coisas e seguir em frente, tarino. Só cuidado com o tom imperativo.

Gêmeos: aprenda com as pessoas e com o entorno, geminiano. O dia promete boas ideias e insights poderosos.

Câncer: preste mais atenção no seu entorno antes de tomar decisões imediatistas, canceriano. É preciso saber para onde você está caminhando.

Leão: é preciso saber lidar com as pessoas, leonino. Estabeleça trocas produtivas e não deixe de ouvir mais do que falar.

Virgem: cuide mais do seu dia a dia, virginiano. É preciso estar atento à sua agenda para dar conta de tudo sem se perder em meio a tantos compromissos.

Libra: a sedução e o seu poder de persuasão estão em alta, libriano. Aproveite então para ouvir mais as pessoas e abordar temas do seu interesse.

Escorpião: olhe mais para dentro e para a sua intimidade, escorpiano. É preciso buscar mais conexão interna.

Sagitário: dê prioridade às coisas certas, sagitariano. É preciso buscar mais concretamente o que você quer.

Capricórnio: seja mais estratégico com o que for prioridade, capricorniano. O céu pede mais atenção com os seus recursos materiais.

Aquário: use a intuição para chegar onde você quer, aquariano. O céu pede mais direcionamento para as suas ações.

Peixes: invista no seu bem-estar, pisciano. É preciso cuidar da sua saúde em um nível amplo para manter o seu nível de energia em alta.