Horóscopo: saiba o que esperar para o seu signo nesta quinta-feira, dia 30

Será que tudo na vida não passa de um mero acaso ou haverá uma razão para cada acontecimento? Bem, enquanto a ciência ainda não tem uma resposta exata para isso, há muito espaço para a reflexão. Nesta quinta-feira, dia 30, o céu acrescenta um toque de fé em meio ao turbilhão mental típico da atmosfera aquariana desses últimos dias.

Por isso, o clima geral incentiva a busca pelo crescimento interno, lembrando que é preciso colocar a sabedoria em primeiro lugar na hora de decidir as coisas. Ficou na dúvida, então lembre-se de elencar prioridades que façam mais sentido, ou seja, que não estejam ali apenas para satisfazer desejos superficiais e efêmeros. Quem manda esse recado é tão e simplesmente o Sol, a estrela central do nosso Sistema Solar, que engata um iluminado trígono com o maioral Júpiter.

Com o brilho do astro-rei em harmonia com a grandeza de ação de Júpiter, não dá para ser fútil. É preciso ter objetivos mais significativos, que façam a diferença na vida de todo mundo: na sua e na de quem está à sua volta. Afinal, ninguém é uma ilha e todo mundo precisa estar consciente dos impactos – positivos ou negativos – de suas ações.

Para embalar esse clima todo cheio de sutilezas, a Lua Nova ingressa no místico signo de Peixes. Assim, além de realizar, é também preciso acreditar! E isso não precisa estar atrelado a nenhuma religião ou prática espiritual específica, pois o que precisa entrar em cena é a conexão com a própria intuição.

Dessa maneira, fica mais fácil lidar com o mundo cada vez mais acelerado, cheio de ideias e revoluções a todo o minuto. E até Urano muda sua direção aparente , ainda nesta quinta-feira, dia 30, para lembrar que tecnologia é ótimo, inovação melhor ainda, mas tudo isso só fará sentido para quem souber usar esses recursos em harmonia com a alma!

Observe: ainda muito próxima ao Sol, a Lua Nova estará a Oeste pondo-se praticamente junto ao Sol. Então, aproveite a oportunidade para observar os planetas visíveis a olho nu. Saturno, em meio à Constelação de Aquário, e Vênus, na Constelação de Peixes, estarão a Oeste, depois do pôr do Sol e até aproximadamente às 21h. Júpiter estará, em meio à Constelação de Touro, visível até quase a 1h30 da manhã da sexta-feira, dia 31. Por sua vez, Marte, nas dependências da Constelação de Gêmeos, cruzará o céu, de Leste a Oeste, podendo ser visto até pouco depois das 4h.

Áries: dê atenção às sutilezas do que está à sua volta, ariano. É hora de seguir mais a intuição e buscar mais espaço para se conectar inteiramente.

Touro: dê valor às companhias certas, taurino. É preciso saber lidar com as pessoas para construir o seu futuro.

Gêmeos: pense no futuro, geminiano. O céu pede mais planejamento e foco na sua carreira. Exerça a sua liderança de maneira empática.

Câncer: é hora de buscar novas inspirações e aprendizados, canceriano. Encontre os temas com os quais você se identifica e mergulhe fundo.

Leão: use o seu sexto sentido para perceber as reais intenções de quem está à sua volta, leonino. O momento pede mais cuidado com o que é seu.

Virgem: faça boas parcerias, virginiano. É preciso agir em conjunto para entender melhor o ambiente à sua volta.

Libra: organize o seu dia a dia para deixar a rotina mais leve, libriano. O momento pede mais naturalidade e motivação para trabalhar em equipe.

Escorpião: esteja mais à vontade para tomar decisões e ser mais você, escorpiano. O momento pede mais autoconfiança.

Sagitário: cuide dos seus temas mais íntimos com tranquilidade, sagitariano. Invista no diálogo para lidar com quem você tem mais perto.

Capricórnio: ouça mais para ser ouvido, capricorniano. O céu pede mais entendimento e troca com as pessoas.

Aquário: é hora de saber quais são as suas prioridades e buscar mais realização, aquariano. Seja mais objetivo para chegar mais longe.

Peixes: você está cheio de inspiração, pisciano. Aproveite para fazer algo novo, colocando o seu toque pessoal em tudo.