Horóscopo: saiba o que esperar para o seu signo nesta quinta-feira, dia 3

De todos os desafios do ser humano ao longo da vida, sem dúvida, lidar com as próprias emoções é o que mais demanda aprendizado. É importante sentir, mas não explodir. Muitas vezes é necessário renunciar, mas nem sempre dá para esquecer. Nesta quinta-feira, dia 3, o astral lembra que ninguém é de ferro!

Sob esse contexto que não deixa passar batido aquele calo que aperta em algum lugar – e que todo mundo tem, nem que seja lá na alma – é necessário ter sabedoria para relevar, perdoar e deixar para lá. Mesmo que, muitas vezes, seja quase impossível manter o controle. Sim, pois o mundo está cheio de gente chata, intolerante ou, simplesmente, irritante.

Só que não adianta olhar só para os lados. Dizer que o inferno são os outros é a melhor forma de mascarar os próprios problemas. Então, nesses casos, vale recorrer a um choque de realidade: se todo mundo tem problemas como você, então seja gentil! Pois dá, sim, para ter coração de mãe e sangue de barata ao mesmo tempo. Sabendo a dose e o momento certo para cada um, está tudo certo.

E é assim que a Lua Nova avança para dar um mergulho nas águas do signo de Câncer. Renovando os ânimos de todo mundo, a rainha da noite formará aspectos tensos com o Sol, Netuno e Mercúrio. Com isso, a geometria celeste abre espaço para as metralhadoras cheias de mágoas e as declarações úmidas de tanto suor.

Então, na hora de lidar com os outros, é bom ter isso em mente. Assim, fica mais fácil conter o ímpeto de despejar ofensas a torto e a direito. No fim, vale aquela dica universal de que, antes de falar, é preciso se perguntar se sua opinião é realmente importante para o caso em questão.

Lembre-se: a palavra é de prata, mas o silêncio é de ouro!

Observe: com quase 40% do corpo iluminado, a Lua Nova estará a Oeste, depois do pôr do Sol. Em meio à Constelação de de Auriga (“O Cocheiro”), a rainha da noite estará também alinhada a Betelgeuse, a estrela Alfa da Constelação de Órion. Deslocando-se em direção ao horizonte Oeste, o nosso satélite natural nos fará companhia no céu até por volta das 22h30.

DICA DA ASTRÓLOGA : complemente a análise para o seu signo (que reflete apenas a posição do Sol no seu mapa astral), lendo também as tendências para o seu ascendente . Caso você não saiba qual é, faça o seu MAPA ASTRAL GRATUITO .

NÃO perca tempo com mapas astrais automatizados ! Uma análise astrológica completa utiliza técnicas combinadas, em uma consulta que fornece orientação personalizada para todas as áreas da sua vida .

Estude comigo! Conheça o Curso de Formação em Tarô e o Curso de Formação em Baralho Cigano (Lenormand)

Siga-me: Instagram | Facebook | TikTok | YouTube | Site

Áries: cuidado com os excessos, ariano. É preciso ser justo e equilibrado ao lidar até com as questões mais complexas.

Touro: preste atenção aos detalhes e evite tocar em temas polêmicos, taurino. O céu pede para que você seja mais paciente e bom ouvinte.

Gêmeos: faça as coisas de maneira leve e confortável para você, geminiano. Evite o excesso de atividades e mantenha o foco.

Câncer: use a sua intuição para poder abordar as coisas com destreza, canceriano. É hora de ouvir mais para ser ouvido.

Leão: mantenha a mente serena, leonino. Invista no seu bem-estar em um sentido amplo e não deixe de separar um tempo para você.

Virgem: priorize mais a qualidade do que a quantidade nas suas relações sociais, virginiano. É hora de ter mais amigos do que conhecidos.

Libra: invista no longo prazo e evite fazer as coisas na pressa, libriano. O céu pede mais estrutura para realizar.

Escorpião: siga os seus valores e também os seus instintos, escorpiano. O astral pede mais fé e mais confiança para seguir em frente.

Sagitário: dê passos ousados, mas tome cuidado para não ser radical demais, sagitariano. O momento pede mais colaboração e menos competição.

Capricórnio: seja justo e equilibrado com as pessoas, capricorniano. O momento é de diálogo e de trocas produtivas com as pessoas.

Aquário: seja mais disciplinado na sua vida, aquariano. É preciso ter atenção no seu cotidiano e na sua vida prática.

Peixes: seja mais espontâneo e conquiste o seu espaço, pisciano. O céu pede mais criatividade e leveza.