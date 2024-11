Horóscopo: saiba o que esperar para o seu signo nesta quinta-feira, dia 28

Virginia Gaia 28/11/2024 - 1:54 Para compartilhar:

É quinta-feira, dia dedicado ao filosófico planeta Júpiter, a Lua Minguante está já bem pouco iluminada, enquanto avança pelas profundas águas do signo de Escorpião, e a rainha da noite ainda fica em harmonia com o sisudo planeta Saturno. Com essas influências astrológicas, este 28 de novembro amanhece tão reflexivo quanto transformador.

Em clima de encerramento de ciclos, ou simplesmente de fim de mês, o contexto evoca a introspecção, embora lembre que não há tempo para ser desperdiçado. Aliás, quem disse que refletir significa o mesmo que perder tempo? Mal comum na contemporaneidade, a falta de tempo para pensar na vida é um problema sério.

No embalo das agendas atribuladas e dos aplicativos de mensagens instantâneas, todo mundo está plugado o tempo todo. Se, por um lado, esses recursos facilitaram o trabalho remoto e tornaram a comunicação muito mais fluida, por outro, o olhar para as telas passou a roubar o tempo do olhar para dentro. E é assim que tudo parece acontecer mais rápido, um ano passa voando e, quando se dá conta, já é hora de planejar o Natal novamente.

Nesse turbilhão, deu para refletir sobre o que você quer da vida? Pois é, quem não se dá a oportunidade de pensar, mesmo que seja entre um compromisso e outro, corre o risco de acabar achando que a vida está sem sentido. Não porque é preciso planejar minuciosamente cada passo, já que há muita coisa que é impossível antever, mas porque é necessário calibrar expectativas e ações de acordo com o que a alma pede.

Então, aproveite que a semana de trabalho está mais próxima do seu fim do que do começo para garantir um minutinho de reflexão. É isso mesmo: um minuto já é suficiente para não deixar passar aquela oportunidade única para lembrar de você!

Às vezes, 60 segundos significam o mesmo que uma eternidade.

Observe: com apenas cerca de 5% do corpo iluminado, a Lua Minguante ficará visível por pouco tempo no céu. Ascendendo ao Leste pouco antes das 4h da manhã da sexta-feira, dia 29, ela será encoberta pelos raios solares ao amanhecer. Nesse meio tempo, a rainha da noite estará em meio à Constelação de Libra, se aproximando também da longitude de Unukalhai, a estrela Alfa da Constelação de Serpens.

I mportante : você é muito mais do que o seu signo solar! Aproveite melhor o horóscopo lendo também as tendências para o seu signo ascendente . Para saber dele, demais signos e planetas no momento do seu nascimento, faça o seu MAPA ASTRAL GRATUITO .

Assista à AULA ABERTA sobre astrologia e os fundamentos das técnicas que fornecem orientação para a vida toda em uma consultoria especializada .

Estude com conteúdo bem fundamentado! Matrículas abertas para o Curso de Formação em Tarô e o Curso de Formação em Baralho Cigano (Lenormand)

Visite: www.virginiagaia.com.br

Áries: é hora de seguir em frente e fazer o que precisa ser feito, ariano. Seja produtivo e não deixe nada em aberto.

Touro: seja diplomático para poder resolver as coisas em parceria, taurino. É fundamental saber negociar.

Gêmeos: seja prático, geminiano. O céu pede mais ação para concretizar as coisas de forma objetiva.

Câncer: pegue leve com você mesmo, canceriano. Procure se agradar com algo prazeroso em meio a compromissos.

Leão: esteja atento às suas demandas internas, leonino. É preciso se conectar mais com você mesmo.

Virgem: cuidado com o excesso de atividades, virginiano. É preciso se concentrar no que é realmente essencial.

Libra: cuide das suas questões materiais, libriano. É hora de se planejar para evitar gastos desnecessários.

Escorpião: o seu magnetismo pessoal está em alta, escorpiano. Aproveite o dia para cuidar mais de você.

Sagitário: evite desgastes desnecessários, sagitariano. O astral pede mais atenção às suas questões internas.

Capricórnio: esteja com as pessoas, circule em diferentes ambientes, mas não deixe de ser discreto, capricorniano. É hora de ser sutil.

Aquário: pense no que você quer a longo prazo, aquariano. O céu pede mais planejamento para alcançar sonhos maiores.

Peixes: conecte-se mais com os seus valores, pisciano. É preciso saber o que é prioridade para você ter mais direção.