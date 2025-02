Horóscopo: saiba o que esperar para o seu signo nesta quinta-feira, dia 27

A verdadeira renovação é aquela que acontece junto com um expurgo geral para lavar a alma, não é mesmo? Nesta quinta-feira, dia 27, a Lua Nova está para os fortes de espírito e bons de coração. No céu, em seu encontro mensal, a Lua e o Sol se beijam para evocar a reinvenção de si mesmo para o equilíbrio interno tão necessário à arte dos melhores relacionamentos.

Então, é para estar bem com você mesmo e, assim, poder abrir o coração para trocas afetivas mais produtivas. E isso vale para novos amores, novas amizades ou simplesmente para renovar aquela relação dos velhos tempos! Abrindo o ciclo da sensível Lunação de Peixes, esta Lua Nova está mais mística do que nunca. É para acreditar nas pessoas certas e nutrir-se com esperanças de que a vida sempre pode ser melhor, especialmente quando se está cercado de amor.

Aliás, e se você pudesse agradecer ao Universo pelo presente de ter alguém especial na sua vida? Alinhada ao ponto exato onde acontece a Lua Nova, estará Skat, a estrela Delta da Constelação de Aquário. Localizada em uma das pernas do famoso aguadeiro celeste , esse brilhante ponto alvo no céu tem fama de atrair boa sorte.

Assim, além de favorecer encontros fortuitos, daqueles nos quais o acaso cumpre o papel de anjo do destino, esse início de ciclo também ajuda a renovar a fé e a confiança em quem realmente faz a diferença! Por isso, agradeça a oportunidade de estar ao lado de quem sabe acolher as suas dores ao mesmo tempo em que celebra as suas alegrias junto com você!

Você acredita que há coisas na vida que estão escritas em algum lugar para que aconteçam? Bem, enquanto não é possível ter uma resposta final sobre a dualidade entre determinismo e livre arbítrio, dá para reconhecer que há gente que surge na vida para trazer sorte. Por outro lado, também deve-se aceitar que há gente que parece vir em meio a uma grande maré de azar. Mas, para estas últimas, cheias de tudo o que se quer longe, o melhor a fazer é não dar importância, deixando para o esquecimento quem não é digno de ser lembrado.

No fim, o que vale é saber lavar a alma e encontrar cura dentro de si. Quem passou em meio a um período de ressaca nos mares da vida, que se vá com a maré. Mas quem mergulha no oceano dos bons sentimentos, merece realmente ser coberto por água benta e muitos beijos molhados!

Observe: a Lua Minguante está ausente do céu noturno, pois cruzará o céu ao longo do dia, ao lado do Sol e, portanto, encoberta pelo brilho solar. Ao longo da noite, dentre os planetas visíveis a olho nu, estarão mais facilmente identificáveis Júpiter, nos domínios da Constelação de Touro até pouco depois das 23h30, e Marte, em meio à Constelação de Gêmeos até às 2h da manhã da sexta-feira, dia 28.

Áries: o astral está introspectivo, mas pede mais atitude em relação ao seu autocuidado, ariano. Procure regular o seu sono, investindo no seu bem-estar.

Touro: é hora de dar valor às pessoas certas, taurino. Esteja atento em relação a quem é realmente relevante na sua vida.

Gêmeos: planeje o seu futuro, geminiano. É importante estar atento às oportunidades que podem surgir, mas sem sucumbir à ansiedade.

Câncer: seja flexível e esteja aberto a novos pontos de vista, canceriano. É hora de usar a sensibilidade para entender as pessoas.

Leão: olhe para dentro e faça bom uso da sua intuição, leonino. O céu pede por relacionamentos mais profundos.

Virgem: é hora de investir no equilíbrio e buscar novas maneiras de se relacionar, virginiano. Dedique-se ao outro na medida certa,

Libra: dê atenção ao seu dia a dia, libriano. O momento pede mais foco na sua vida prática, de forma que você fique mais confortável com a sua rotina.

Escorpião: use a criatividade para manifestar o melhor de você, escorpiano. Seja ousado para chegar onde você quer.

Sagitário: busque ter maior compreensão das suas necessidades íntimas, sagitariano. É fundamental que você cuide do que é mais sensível na sua vida.

Capricórnio: invista na sua comunicação ouvindo melhor os outros, capricorniano. O céu pede mais trocas intelectuais e emocionais.

Aquário: mantenha o foco no que é essencial e vá mais longe, aquariano. É hora de preservar os seus recursos e ser mais estratégico.

Peixes: A Lua Nova chega para lavar a sua alma, pisciano. Aproveite o momento para se conectar com você mesmo, fazendo planos para o futuro.