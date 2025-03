Horóscopo: saiba o que esperar para o seu signo nesta quinta-feira, dia 27

É antevéspera de Eclipse Solar Parcial e o céu tem novidades. Então, esta quinta-feira, dia 27, o astral convida a uma completa revisão do real significado da palavra “parceria”. Pois é, onde existirem arestas entre as pessoas, é bom tomar cuidado, pois o que está frágil pode ruir!

Entretanto, como tudo na vida tem mais de um ponto de vista, é também saudável olhar para o “copo meio cheio” e perceber quais as pessoas e contatos que merecem mais uma chance. Afinal, todo mundo pode falhar em algum momento e o diálogo precisa existir como via para conciliar e reconciliar as relações de todas as naturezas.

Esse caráter sensível e cheio de vontade de promover trocas entre as pessoas se dá por conta do retorno de Vênus, o patrono dos relacionamentos, ao signo de Peixes. Sim, é um retorno, pois Vênus – em movimento retrógrado aparente – deixará os domínios arianos para passar às águas piscianas. E é preciso notar: não se trata de um retorno qualquer, pois Vênus está em uma condição de debilidade em Áries – chamada de exílio – enquanto ganha força em Peixes, quando diz-se que está em exaltação.

Por isso, este penúltimo dia útil da semana, que contará com Eclipse Solar Parcial no próximo sábado, dia 29, está profundamente dedicado ao tema das relações humanas. De acordos e contratos de negócios aos enlaces afetivos mais intensos, passando pelas amizades mais companheiras, é hora de botar à mesa a qualidade das interações sociais.

Em um mundo cada vez mais afeito a intolerâncias e disputas variadas, é preciso então lembrar que a arte dos relacionamentos é também a da compreensão. E que achar o equilíbrio entre relevar demais ou se ofender por qualquer coisa é a chave para as relações saudáveis. Afinal, ser tolerante também não pode significar o excesso de permissividade ou a falta de respeito.

Então, seja tão sábio quanto o grandioso Júpiter, patrono simbólico do dia da semana, desculpando-se e aceitando desculpas válidas ao mesmo tempo em que reconhece o que é imperdoável. Só não vale se culpar por falhas que não são suas! Então, discernimento é a palavra mestra do dia!

Observe: já bem próxima ao Sol, a Lua Minguante – já quase Lua Nova – ascende ao Leste pouco antes do amanhecer, ficando praticamente ausente do céu noturno. Já na divisa entre a Constelação de Aquário e a Constelação de Peixes, a rainha da noite estará quase completamente ocultada pelo brilho solar.

Áries: você está sensível, ariano. Dê atenção às suas necessidades e não deixe de ouvir as pessoas, sabendo dar limites na hora certa.

Touro: circule nos mais diversos espaços, mas cuidado para não se desgastar, taurino. O momento pede mais leveza.

Gêmeos: esteja atento às pessoas que realmente fazem diferença na sua vida, geminiano. O céu pede mais parcerias de longo prazo, especialmente na sua vida profissional.

Câncer: seja mais tolerante às ideias dos outros, canceriano. É preciso ouvir para poder ser ouvido.

Leão: preste atenção aos detalhes e evite ser muito radical nas suas decisões, leonino. É preciso saber dar um passo de cada vez.

Virgem: seja equilibrado em relação às pessoas, virginiano. O céu pede mais diplomacia até para lidar com pessoas difíceis.

Libra: cuide da sua rotina e da sua alimentação, libriano. É hora também de saber ser diplomático, especialmente no trabalho.

Escorpião: pense fora da caixa e encontre novas soluções para antigos problemas, escorpiano. É preciso saber inovar.

Sagitário: cuide da sua vida íntima, sagitariano. É preciso saber lidar com os seus pontos sensíveis de forma mais leve.

Capricórnio: concentre-se mais no que realmente vale a pena, capricorniano. O céu pede mais direcionamento para os seus pensamentos.

Aquário: dê atenção às suas finanças, aquariano. É preciso ser mais racional e consciente sobre os seus gastos.

Peixes: direcione a sua energia para o que vale a pena, pisciano. O céu pede mais foco para as suas iniciativas.