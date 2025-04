Horóscopo: saiba o que esperar para o seu signo nesta quinta-feira, dia 24

Quem é aquela pessoa que se diz, em linguagem popular, que é ponta firme? Confiança, esse ativo raro e intangível, é a palavra chave desta quinta-feira, dia 24. Então, seja aquele amigo, parceiro de negócios ou até o par romântico, o importante é saber com quem se pode contar para todas as horas. E isso vale até para aquele sentimento primário e fundamental: a autoconfiança!

Isso acontece porque o dia conta um o aspecto exato da conjunção entre Vênus e Saturno, que têm encontro marcado no signo de Peixes. E que encontro! Trata-se de um dos mais importantes “dates” celestes, sabe? Pense em Vênus todo nervoso, separando as melhores roupas e caprichando na maquiagem, para o jantar no qual Saturno vai sacar do bolso aquele anel de compromisso? É nesse nível!

E olha que Vênus está no signo onde diz-se que está exaltado, ou seja, o planeta patrono do amor, dos relacionamentos e da beleza está com o seu simbolismo exacerbado! Por isso, além do caráter romântico desse encontro de quem quer mais compromisso e menos enrolação, há também de se considerar a natureza vaidosa desse planeta. Pois pouca gente fala, mas Vênus enaltece tanto a beleza, que chega a ser obcecado pela própria aparência.

Na mitologia grega, a bela Afrodite (que é chamada de Vênus, entre os romanos) passava boa parte do seu tempo praguejando outras mulheres, deusas ou mortais, que ameaçassem o seu posto de mais bonita de todas. Sim, é isso mesmo: Vênus é bela, mas também é insegura e invejosa, chegando a prejudicar quem competia com ela no campo da sedução.

Parece familiar? Então, é para gente ver que desde que o mundo passou a privilegiar os homens, as neuroses femininas afloraram. Dessa forma, vale aproveitar o caráter sério de Saturno para acalmar a mente, ainda mais que esse encontro tão especial acontece nas psíquicas águas piscianas. É para ir e lavar a alma!

Entendeu o recado? Se não, sejamos mais diretos: mulher, brilha e não pira! Esqueça os seus pontos fracos, valorize os fortes e conquiste o seu lugar no mundo, pois não existe nada mais irresistível que uma alma feminina com a autoestima lá em cima! De resto, é só caprichar no batom vermelho e pisar firme, seja com ou sem salto agulha (pois até isso deve ser uma questão de escolha)!

Observe: se aproximando gradualmente do Sol, a Lua Minguante chegará tarde ao céu. Com menos de 10% de iluminação, a rainha da noite acenderá ao Leste pouco antes das 4h da manhã da sexta-feira, dia 25. Em meio à Constelação de Peixes, o nosso satélite natural poderá ser localizado entre os planetas Vênus e Saturno, também em meio às estrelas do mítico par de peixes celestes. A Lua, assim como os dois planetas, serão ocultadas pelo brilho solar, ao amanhecer.

Áries: siga em frente, mas evite a ansiedade, ariano. É preciso dar um passo de cada vez, evitando as ações precipitadas.

Touro: dê atenção à qualidade e à consistência das suas relações, taurino. O céu pede mais olhar para o futuro.

Gêmeos: pense no longo prazo e não seja inconsequente, geminiano. É preciso pensar nos seus passos e ações com cuidado.

Câncer: vença os seus medos, canceriano. É preciso dar mais ênfase aos seus talentos do que às suas limitações.

Leão: faça tudo em boa companhia, leonino. O céu pede mais senso de parceria e ações em conjunto.

Virgem: busque harmonia nas pequenas coisas, virginiano. De nada adianta querer fazer muito se não houver conforto nos detalhes.

Libra: dê atenção ao trabalho em equipe e à qualidade do seu dia a dia, libriano. Evite os excessos.

Escorpião: leve as coisas de maneira mais despojada, escorpiano. Cuidado com o excesso de exigência.

Sagitário: mantenha o foco no seu dia a dia e na intimidade, sagitariano. É preciso reunir as pessoas mais próximas.

Capricórnio: troque mais com as pessoas à sua volta, capricorniano. Seja empático e aberto à escuta ativa.

Aquário: é hora de cuidar das finanças e evitar desperdícios, aquariano. O momento pede mais objetividade.

Peixes: você está sensível e com as emoções à flor da pele, pisciano. Cuide do seu bem-estar em um nível amplo.