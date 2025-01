Horóscopo: saiba o que esperar para o seu signo nesta quinta-feira, dia 23

Se algo estiver parecendo monótono na sua vida, então prepare-se para agir e fazer acontecer, nesta quinta-feira, dia 23. No céu, a geometria dos astros está agitada e muito propícia a resoluções de todos os tipos. Então, mesmo que ainda não seja para dar um ponto final, colocar suas ideias em movimento é a chave para que o futuro comece a dar as caras!

A Lua Minguante, já diminuindo bastante a sua iluminação, avança pelos últimos graus do signo de Escorpião, concluindo a sua passagem por essa porção do zodíaco ao longo da madrugada da sexta-feira, dia 24. Nesse meio tempo, a rainha da noite engata uma relação harmoniosa com Marte, o grande ativador e guerreiro da astrologia, que está com tudo!

Pois é, o planeta vermelho não está de brincadeira em suas andanças pelo céu! Atualmente no signo de Câncer, o nosso vizinho no Sistema Solar dialoga com o revolucionário Urano e ainda recebe uma tensa oposição de Mercúrio. Com essa combinação de aspectos astrológicos, o momento realmente combina energia alta e muita disposição para colocar tudo em ordem, especialmente no campo profissional.

Então, não se acanhe e nem se espante se muitas tarefas chegarem à sua mesa em um piscar de olhos! Só não vale ficar ansioso e acabar despejando suas tensões nas pessoas à sua volta. Aliás, é hora de manter ainda mais o autocontrole para saber conversar. Afinal, nessa vida, quem desenvolve a capacidade de dialogar e de negociar resolve tudo com base em bons acordos e conversas amigáveis.

Daí vale aproveitar tanta energia marcial para canalizar essa força toda em algo mais produtivo. Seja para mexer mais o corpo, tomar a frente de algum projeto importante ou, simplesmente, chegar naquela pessoa que pode parecer intimidadora em um primeiro momento. Afinal, vencer as próprias limitações é sempre um bom começo para ampliar horizontes!

Vá em frente, mas sem ansiedade!

Observe: com menos de 30% do corpo iluminado, a Lua Minguante ascende ao Leste pouco antes da 1h da manhã da sexta-feira, dia 23, ficando depois visível até o amanhecer. Passando da Constelação de Libra à Constelação de Escorpião, a rainha da noite estará ao lado de Dschubba, a estrela Delta do conjunto estelar dedicado ao mítico aracnídeo celeste. Ao longo da madrugada, o nosso satélite natural também chegará à mesma longitude de Kornephoros, a estrela Beta da Constelação de Hércules.

Áries: conclua o que tiver que ser finalizado, mas tenha calma para fazer tudo a seu tempo, ariano. Cuidado com pressões externas.

Touro: seja franco e coloque os seus pontos de vista, mas tenha tato com as pessoas, taurino. É preciso negociar.

Gêmeos: segure a ansiedade e seja mais produtivo, geminiano. É preciso dar atenção à sua rotina, mas sem se afobar.

Câncer: use todo o seu carisma para chegar onde você quer, canceriano. Só cuidado para não acabar colocando o carro na frente dos bois, sendo apressado!

Leão: é importante dar atenção às suas necessidades íntimas e familiares, leonino. Converse com as pessoas dentro de casa e cuide dos temas domésticos.

Virgem: a sua mente está acelerada, virginiano. Sem sucumbir à ansiedade, faça tudo de forma objetiva.

Libra: é hora de administrar melhor os seus recursos, libriano. Esteja atento ao que é essencial ao seu conforto, mas sem gastar muito.

Escorpião: use a sua intuição e seja mais atencioso com o seu corpo, escorpiano. O céu pede mais cuidado também com a sua aparência.

Sagitário: preze pela sua saúde mental e bem-estar, sagitariano. O momento pede mais cuidado com a sua saúde em um nível amplo.

Capricórnio: dê mais atenção à qualidade do que à quantidade nas suas relações, capricorniano. Veja quem tem mais afinidade com você e não se exponha sem necessidade.

Aquário: pense no futuro de forma mais racional, aquariano. É preciso evitar a ansiedade para fazer as coisas com mais consistência.

Peixes: ouse um pouco mais, mas sem exagerar na dose, pisciano. É hora de se criativo e explorar novos conhecimentos.