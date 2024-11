Horóscopo: saiba o que esperar para o seu signo nesta quinta-feira, dia 21

Virginia Gaia 21/11/2024 - 2:09 Para compartilhar:

É quinta-feira, dia da semana historicamente dedicado ao planeta Júpiter, desde os tempos da Babilônia e dos magos caldeus. E, neste 21 de novembro, o simbolismo jupteriano fica ainda mais em evidência, com o ingresso do Sol no signo de Sagitário, onde o mítico arqueiro celeste reflete a eterna busca pelas verdades imutáveis.

Isso acontece porque, aqui na Terra, esse período do ano marca a transição da primavera para o verão, no Hemisfério Sul, e também do outono para o inverno, no Hemisfério Norte. Na perspectiva do observador terrestre, o Sol avança pela roda do ano, aproximando-se da faixa zodiacal designada ao signo de Sagitário, batizada com o mesmo nome da Constelação de Sagitário.

Assim, é chegada a temporada celeste da busca automotivada pelas maiores verdades, guiada pela fé e nutrida pelos grandes ideais. E é assim que os preparativos para as festas de final de ano ficam embaladas pelos valores pessoais e sociais que norteiam a mobilização das pessoas em direção à reflexão e à conclusão das coisas. E é daí também que se deve extrair sabedoria, incentivando os encontros sinceros ao mesmo tempo em que se evitam os excessos.

E é nessa senda que o simbolismo do maior planeta do Sistema Solar fica mais nítido. Segundo ponto mais brilhante do céu noturno – o primeiro é Vênus, mas que está sempre perto do horizonte e, portanto, fica pouco tempo no céu – Júpiter tem fama de professor, filósofo e líder nato. Observado desde a Antiguidade, esse gigante gasoso sempre foi associado à ideia de expansão.

Para além do período do ano e do seu planeta regente, o signo de Sagitário também recebe a influência do mito do arqueiro que avança em direção ao centro da Via Láctea. Eternizado pelas estrelas da Constelação de Sagitário, ele olha para um ponto cego e tem a sua flecha apontada para o buraco negro supermassivo que está no coração da nossa galáxia, o Sagittarius A*. Como em todas essas estruturas previstas pelas equações da Teoria da Relatividade, de Albert Einstein, a massa desse buraco negro é tão grande que nem a luz consegue escapar dele, em um ponto onde o espaço e o tempo são infinitos.

Então, é sempre bom lembrar: acreditar, sonhar e seguir sem olhar para trás em direção aos seus sonhos é fundamental, mas tornar-se cego diante deles pode conduzir a nada! Abrace o futuro com racionalidade e avance com mais consciência.

Observe: com aproximadamente 60% de iluminação, a Lua Cheia ascende ao Leste por volta da meia noite da sexta-feira, dia 22. Visível até o amanhecer, a rainha da noite se deslocará em direção ao Oeste em meio à Constelação de Leão. Nesse meio tempo, o nosso satélite natural também se aproxima da longitude de Alphard, a estrela Alfa da Constelação da Hidra.

Áries: seja criativo e faça o que precisa ser feito sem enrolação, ariano. Só cuidado para não acabar se sobrepondo aos outros.

Touro: cuide mais da sua intimidade, taurino. É preciso estar atento às questões familiares e também ao seu momento de vida.

Gêmeos: procure manter a concentração, geminiano. O astral pede mais foco para você realizar os seus desejos.

Câncer: saiba o que é prioridade e organize as suas finanças, canceriano. O momento pede mais atenção às coisas práticas.

Leão: invista em você e reforce a autoconfiança, leonino. O momento pede mais expansão da sua visão de mundo.

Virgem: cuide mais de você, virginiano. É preciso dar atenção às suas necessidades mais sutis e emocionais.

Libra: pense no futuro, mas não deixe de viver o presente, libriano. O céu pede mais concentração para realizar os seus planos.

Escorpião: invista na sua carreira e no seu futuro, escorpiano. É hora de colocar em prática o que você quer realizar.

Sagitário: o Sol ingressa no seu signo, sagitário. Celebre o novo ciclo com otimismo e também com ideais elevados.

Capricórnio: procure deixar para trás o que não serve mais, capricorniano. O céu pede mais desapego e abertura ao novo.

Aquário: faça as coisas em parceria e seja justo, aquariano. É importante dividir as decisões de forma racional.

Peixes: seja produtivo, pisciano. É importante ter foco e também saber lidar com as pessoas à sua volta.