Horóscopo: saiba o que esperar para o seu signo nesta quinta-feira, dia 20

É hora de rever planos, crenças e ideias. O que seria do ser humano se ele não pudesse repensar as suas ações e posições perante a vida? Se partirmos do princípio que viver é aprender, então nada mais lógico do que mudar de opinião a partir das próprias experiências. Nesta quinta-feira, dia 20, a Lua Minguante chega com tudo para estimular a reflexão e a autoavaliação.

Com o Sol no signo de Peixes, a fase lunar mais introspectiva acontece com a rainha da noite enquadrando o astro-rei, no signo de Sagitário. Também em harmonia com Netuno e Plutão, esta Lua Minguante parece querer expurgar tudo o que estiver atrapalhando a evolução individual na senda da vida. Pois é, sabe aquela coisa de testar as lições aprendidas? Sem chamada oral ou testes mais pesados, o céu quer mesmo é estimular a sensibilidade.

Por isso, o clima geral está afeito às trocas de experiências, à revelação do que já foi bem assimilado e também do que ainda precisa ser melhor elaborado. Nesse embalo, o céu está um prato cheio para quem precisa vencer medos ou lidar com traumas, processos que quase nunca são fáceis, mas sempre necessários.

Quantas coisas você deixou de tentar por receio de falhar ou até mesmo aversão a determinadas ideias? Situações difíceis do passado geram memórias duras de encarar, mas que quando superadas tendem a trazer não somente sensação de dever cumprido como também alívio por tirar um peso das costas. Então, seja gentil com você mesmo e permita-se tentar, mesmo que você venha a falhar.

Errar não somente é humano como é sempre uma possibilidade que não dá para ser desconsiderada. Mas é muitas vezes por meio dos erros que vem os maiores crescimentos. Pois, afinal, o maior perdedor é aquele que nunca se expõe à possibilidade de aprender com as próprias experiências.

Observe: com menos da metade do corpo iluminado, a Lua Minguante ascende ao Leste por volta das 23h30. Deslocando-se em direção ao Oeste em meio à Constelação de Escorpião, a rainha da noite estará bem próxima a Antares, a estrela Alfa do conjunto estelar dedicado ao mítico aracnídeo celeste. Ainda alta no céu ao amanhecer, o nosso satélite natural ficará visível até ser encoberto pela pela luz do Sol, na manhã da sexta-feira, dia 21.

DICA DA ASTRÓLOGA : complemente a análise para o seu signo (que reflete apenas a posição do Sol no seu mapa astral), lendo também as tendências para o seu ascendente . Caso você não saiba qual é, faça o seu MAPA ASTRAL GRATUITO .

NÃO perca tempo com mapas astrais automatizados ! Uma análise astrológica completa utiliza técnicas combinadas, em uma consulta que fornece orientação personalizada para todas as áreas da sua vida .

Estude comigo! Conheça o Curso de Formação em Tarô e o Curso de Formação em Baralho Cigano (Lenormand)

Siga-me: Instagram | Facebook | TikTok | YouTube | Site

Áries: esteja aberto a sugestões e mudanças de direção, ariano. É preciso saber rever seus pontos de vista e valores.

Touro: esteja atento às pessoas que são fiéis a você, taurino. É hora de valorizar quem dá apoio às suas ideias e planos.

Gêmeos: faça bons acordos e parcerias, geminiano. É hora de saber negociar os seus interesses de forma aberta e sincera.

Câncer: mantenha o foco no dia a dia e também na sua saúde, canceriano. É hora de você ser prático e dar conta de tudo o que precisa ser feito.

Leão: seja mais você, leonino. Use a sua sensibilidade para perceber o seu entorno, tomando atitudes condizentes com as suas convicções.

Virgem: esteja mais próximo das suas questões íntimas, virginiano. É importante que você saiba administrar bem a sua intimidade.

Libra: ouça mais e fale menos, libriano. O céu pede mais atenção às suas conversas e às ideias que chegam até você.

Escorpião: mantenha o foco e siga em frente, escorpiano. Organize os seus recursos e dê atenção às suas finanças.

Sagitário: a sua sensibilidade está em alta, sagitariano. É importante saber lidar bem com tudo isso, mantendo a sua estabilidade emocional.

Capricórnio: procure investir na sua espiritualidade e no seu bem-estar em um sentido amplo, capricorniano. Procure dormir e se alimentar bem.

Aquário: pense no futuro, faça planos, mas diminua a ansiedade, aquariano. O céu pede mais atenção ao presente.

Peixes: é hora de renovar planos e rever prioridades, pisciano. Pense a longo prazo e não se abstenha das responsabilidades.