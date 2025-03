Horóscopo: saiba o que esperar para o seu signo nesta quinta-feira, dia 20

Não é 1º de janeiro, mas no céu é como se fosse. Ninguém pulou sete ondinhas na orla, mas é hora de fazer votos para um novo ciclo que se inicia. Nesta quinta-feira, dia 20, os astros e as estrelas estão em festa porque, aqui na Terra, completamos mais uma volta ao redor do Sol. Na perspectiva do observador terrestre, o astro-rei cruzará o equador celeste exatamente às 6h02. Com isso, este pequeno planeta azul celebra o início da primavera, no Hemisfério Norte, e também do outono, no Hemisfério Sul.

Nas sociedades agrícolas do início da sedentarização humana, esse marco celeste era recebido com festa! Afinal, a vida parece mágica e talvez seja mesmo. Milhares de anos depois, com centenas deles já tendo a ciência e a magia separados, muitas perguntas sobre a origem e a evolução do Universo, incluindo a emergência da vida na Terra, permanecem sem resposta. No amplo espaço entre as ciências da natureza e as mais diversas religiões, está a astrologia.

Com o fenômeno que acontece na manhã desta quinta-feira, definido cientificamente como Equinócio Vernal, o Sol entra no signo de Áries, no que é metafisicamente chamado de Ano Novo Astrológico. A partir desse marco celeste, as influências simbólicas para um novo ciclo dão as caras. Lendo os sinais do céu, o ser humano passou a se programar não somente em função de um calendário produtivo, mas especialmente de um cronograma para o autodesenvolvimento, o que inclui a espiritualidade.

Hoje, com a vida urbana das grandes cidades, a informação astrológica chega pela internet e pelas redes sociais. Muitas vezes cheia de superficialidade, ela esquece de mencionar que a astrologia não nasceu para definir estereótipos de personalidade, mas especialmente para celebrar a vida aqui nesse ponto que parece tão isolado no Universo. E o nosso Sol, apesar de ser um tipo de estrela aparentemente comum na imensidão do cosmos – até onde podemos saber pelo olhar da ciência – é o único a ter um planeta cheio de vida em sua órbita.

Então, é justo cultuá-lo como um deus, mesmo que saibamos que sua energia é composta especialmente por um processo físico chamado de fusão nuclear. Por isso, ao olhar pela janela, não deixe de agradecer: obrigada, Sol, um feliz ciclo novo para você!

Porque, venhamos e convenhamos: o Sol é mesmo lindo! Lindo de viver!

Observe: com aproximadamente 60% de iluminação, a Lua Cheia aponta no horizonte Leste pouco depois das 22h. Em meio à Constelação do Serpentário, a rainha da noite também estará próxima a Antares, a estrela Alfa da Constelação do Escorpião, podendo ser vista até o amanhecer da sexta-feira, dia 21.

Áries: celebre o ingresso do Sol em seu signo, ariano. É hora de fazer votos para o novo ciclo que começa agora.

Touro: esteja ao lado das pessoas certas e reforce vínculos com quem vale a pena, taurino. É importante estar em boa companhia.

Gêmeos: seja sincero na sua comunicação, mas cuidadoso ao mesmo tempo, geminiano. O céu pede mais habilidade para as parcerias.

Câncer: dê atenção aos detalhes, mas sem perder a motivação, canceriano. É preciso saber lidar com as pessoas no seu cotidiano.

Leão: é importante ser espontâneo, leonino. Seja mais você e chegue mais perto dos seus objetivos.

Virgem: conecte-se com o seu interior, virginiano. O céu pede mais foco nas suas questões íntimas e pessoais.

Libra: mantenha o foco e organize os pensamentos, libriano. É preciso deixar para trás a tendência ao saudosismo para encontrar prioridades.

Escorpião: faça bom uso dos seus recursos,do seu tempo e até das suas finanças, escorpiano. É hora de saber onde você quer chegar e ter foco.

Sagitário: use a intuição para agir de forma mais assertiva, sagitariano. É importante estar consciente e bem energizado.

Capricórnio: cuide da sua espiritualidade e também da sua saúde mental em um nível amplo, capricorniano. É fundamental perceber as suas próprias sutilezas.

Aquário: pense no futuro, mas sem abrir mão do passado, aquariano. É hora de ampliar horizontes e entender até onde você pode chegar.

Peixes: planeje-se, pisciano. É importante agir com responsabilidade e também com leveza para crescer de forma sustentada.