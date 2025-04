Horóscopo: saiba o que esperar para o seu signo nesta quinta-feira, dia 17

O que acontece quando a razão encontra a intuição? Bem, se você estava precisando de uma desculpa que sirva de oportunidade para ser criativo e encontrar novas soluções para antigos problemas, a hora é agora. Contudo, também fica o alerta: cuidado com a ansiedade! Às vezes, a vontade de resolver pode acabar multiplicando as dificuldades!

Nesta quinta-feira, dia 17, o mental planeta Mercúrio abraça o sensorial e místico Netuno, ambos no signo de Áries. Com isso, o astral se enche de ideias e de inspiração, abrindo espaço para os insights mais poderosos, daqueles que vem lá fundo do inconsciente. Ao mesmo tempo, essa configuração celeste também acelera as mentes dos que têm tendência ao excesso de pensamentos.

Por sua vez, a Lua Cheia engata uma tensa oposição com Júpiter, o patrono da sabedoria e da expansão na astrologia. Com a Lua sagitariana, mais otimista e empolgada do que nunca, medindo forças com Júpiter altamente geminiano, o dia também pede mais otimismo, mas sem perder o senso de realidade. Então, sabe aqueles planos grandiosos? Acredite neles, mas seja comedido nas expectativas.

Afinal, intuir, sonhar e até projetar algo magnífico é ótimo, mas é preciso evitar as ideias mirabolantes. E é daí que surge o uso inteligente da intuição. Ouvir aquela sutil voz interna, que sente e pressente, é de grande ajuda, mas desde que não ganhe dimensões exageradas ou deslocadas demais do que é acessível.

Aliás, fica a lição de casa: deseje o que está ao seu alcance! Pois a vida é feita de metas e objetivos, que são melhores quando saem do lugar comum, mas que perdem o sentido quando fogem da realidade. E é assim, no meio termo, que aparecem as melhores alternativas para quem quer seguir caminhando a passos largos!

Observe: com cerca de 80% de iluminação, a Lua Cheia ascende ao Leste, pouco antes das 21h. Nas dependências da Constelação do Serpentário, a rainha da noite se deslocará em direção ao Oeste, nos fazendo companhia até o amanhecer da sexta-feira, dia 18. Nesse meio tempo, o nosso satélite natural chegará também à mesma longitude de Shaula, a estrela Lambda da Constelação de Escorpião.

DICA DA ASTRÓLOGA : complemente a análise para o seu signo (que reflete apenas a posição do Sol no seu mapa astral), lendo também as tendências para o seu ascendente . Caso você não saiba qual é, faça o seu MAPA ASTRAL GRATUITO .

NÃO perca tempo com mapas astrais automatizados ! Uma análise astrológica completa utiliza técnicas combinadas, em uma consulta que fornece orientação personalizada para todas as áreas da sua vida .

Estude comigo! Conheça o Curso de Formação em Tarô e o Curso de Formação em Baralho Cigano (Lenormand)

Siga-me: Instagram | Facebook | TikTok | YouTube | Site

Áries: acredite nas suas ideias, mas procure conciliar diferentes opiniões na hora de decidir, ariano. Ouça mais as pessoas experientes.

Touro: olhe para dentro e siga em frente com mais assertividade, taurino. O céu pede mais atenção aos seus instintos.

Gêmeos: esteja om as pessoas certas, geminiano. É preciso ter boa companhia e qualidade nas suas relações.

Câncer: seja mais organizado, canceriano. Procure ter mais simplicidade para resolver as coisas mais facilmente.

Leão: seja mais autoconfiante, leonino. É preciso seguir em frente de maneira mais firme e independente.

Virgem: valorize a sua intimidade, virginiano. É preciso estar próximo das pessoas que você mais gosta.

Libra: circule, veja gente, converse e mantenha a leveza, libriano. Só cuidado para não acabar perdendo a concentração.

Escorpião: organize os seus recursos e procure realizar mais com aquilo que você já tem, escorpiano. O momento pede mais foco.

Sagitário: use a sua intuição e também preserve o seu bem-estar emocional, sagitariano. O céu pede mais atenção com a sutileza no seu entorno.

Capricórnio: cuide do seu bem-estar em um nível amplo, capricorniano. Aliás, evite exageros e faça tudo de forma leve e saudável.

Aquário: é preciso pensar no futuro e se planejar, aquariano. Só evite acabar falando demais sobre o que ainda está longe de se concretizar.

Peixes: pense no longo prazo e faça alianças poderosas, pisciano. O momento pede mais realização.