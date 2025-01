Horóscopo: saiba o que esperar para o seu signo nesta quinta-feira, dia 16

Foco: eis a palavra chave desta quinta-feira, dia 16. Como o dia da semana é apadrinhado historicamente pelo sábio Júpiter, o pai grandalhão de todos os planetas do Sistema Solar, é hora então de ouvir os conselhos do céu e seguir em frente! E é nesse sentido que o astral ajuda aquele que souber fazer a coisa certa, na hora certa. E isso só acontece para quem tem um alvo definido.

Na geometria celeste, a Lua Cheia avança pelo zodíaco e ingressa no signo de Virgem. Em tensão com o múltiplo Urano, especialmente na parte da manhã, o nosso satélite natural pede mais concentração. Você tem um objetivo? Bem, então é preciso ter um plano de ação em mente e seguir de forma disciplinada para executá-lo.

Nada mal para a virada que marca o fim da primeira quinzena de 2025. Pois é, já se passaram duas semanas desde o Ano Novo. Como estão aqueles votos e promessas feitos na virada? Pedir ao universo sem fazer a sua parte significa falhar com a pessoa mais importante na sua vida: você mesmo! Então, mãos à obra porque o mundo não tem espaço para quem não sabe o que quer.

Entretanto, que também fique claro: o excesso de autocobrança pode ser tão tóxico quanto a ausência de autodeterminação. Pois é, pouca gente fala, mas esse é um fenômeno bastante comum, cujo simbolismo cai como uma luva sob esse contexto astrológico tão cheio de rigidez como o desses dias.

Então, como tudo na vida, a chave é encontrar o ponto de equilíbrio. É, sim, para ser muito objetivo, disciplinado e concentrado. Mas também para saber relevar se você, em algum ponto, ainda precisa melhorar. Afinal, que atire a primeira aquele que nunca precisou amadurecer algumas ideias dentro de si antes de dar o próximo passo. Aliás, ter dúvidas e precisar de mais tempo para se preparar é também parte da experiência do ser humano.

No fim, fica a mensagem: só não vale parar ou desistir, pois o tempo não pára e, na vida, a melhor forma de aprender é tentando!

Observe: com cerca de 90% do corpo iluminado, a Lua Cheia ascende ao Leste por volta das 21h. Nas dependências da Constelação de Leão, a rainha da noite estará alinhada Algieba, a estrela Gama desse conjunto estelar, ficando visível até o amanhecer. Nesse meio tempo, o nosso satélite natural também ficará alinhado a El Kophrah, a estrela Chi da Constelação da Ursa Maior.

Áries: é hora de ter disciplina e manter o foco nas coisas simples do dia a dia, ariano. Procure ser produtivo e sistemático.

Touro: é hora de manifestar os seus talentos, taurino. Procure inovar e fazer as coisas sem se cobrar demais.

Gêmeos: concentre-se mais na sua intimidade, geminiano. É preciso buscar mais conforto nas coisas simples da vida.

Câncer: troque com as pessoas e esteja aberto a novas experiências, canceriano. O momento pede mais conversas e menos julgamentos.

Leão: cuide do que é seu, leonino. É importante saber onde você deve apostar as suas energias para colher frutos no futuro.

Virgem: é hora de usar a sua intuição para fazer escolhas melhores, virginiano. Esteja mais confiante e siga em frente.

Libra: esteja atento ao seu entorno e preze pelo seu bem-estar, libriano. É hora de você cuidar da sua saúde em um nível amplo.

Escorpião: pense no futuro, mas tenha cuidado com a ansiedade, escorpiano. O céu pede mais atenção ao contexto das coisas.

Sagitário: faça planos audaciosos, mas seja realista, sagitariano. É preciso investir no futuro de forma consciente.

Capricórnio: ouça mais e fale menos, capricorniano. O momento pede mais flexibilidade e abertura a novas ideias.

Aquário: esteja preparado para mudar, aquariano. É preciso saber o que você quer para transformar-se.

Peixes: estabeleça boas parcerias, pisciano. É hora de encontrar equilíbrio e firmar boas parcerias.