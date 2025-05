Horóscopo: saiba o que esperar para o seu signo nesta quinta-feira, dia 15

O céu cobra responsabilidade nesta quinta-feira, dia 15. É hora de assumir compromissos: profissionais, amorosos, de amizade, com a comunidade, com a sociedade, com o público. Porque aqui se faz, aqui se paga! Pelo menos é o que diz a sabedoria popular ao observar quem é quem nessa vida.

Essa efervescência de ideias e ideais, que precisam ter uma direção em vista, se dá em função da Lua Cheia, que ingressa no estruturado signo de Capricórnio. Por isso, mais do que nunca, o astral quer fomentar ambições mais saudáveis para realizações mais concretas e sustentáveis. Porque, afinal, realização pessoal combina com consciência dos próprios talentos e também de suas limitações.

Sob esse contexto, a rainha da noite formará aspectos tensos com Saturno e Netuno, que estão quase completamente abraçados no céu. Por isso, o astral favorece aqueles que sabem ser tão ambiciosos quanto cientes de suas responsabilidades. Pois crescer de forma sustentável não pode acontecer em função de perdas alheias. Essa lição vale para todo mundo, mas ecoa especialmente para quem tem poder e influência na era das redes sociais.

Até porque o Sol taurino também está na véspera do seu encontro exato com Urano, o patrono da tecnologia e da inovação social. Regente simbólico da comunicação em massa e da inteligência que se constrói coletivamente, esse irreverente gigante gasoso gosta de reviravoltas e pode subitamente mudar a imagem pública de muita gente por aí.

Seja lá como for, é sempre bom questionar se as pessoas que inspiram são, de fato, inspiradoras. E uma boa medida para isso é prestar atenção sobre o quanto cada um considera as consequências do que faz e propaga aos quatro ventos. Pois, se a justiça dos homens ainda está longe de ser perfeita, aquela que se encarrega de tocar a alma e a consciência, em algum momento, se prova infalível.

Observe: com aproximadamente 90% de iluminação, a Lua Cheia ascende ao Leste pouco antes das 20h. Deslocando-se em direção ao Oeste, a rainha da noite estará em meio à Constelação de Sagitário. Ao longo da noite, o nosso satélite natural poderá ser visto entre as estrelas do arco do mítico arqueiro celeste até o amanhecer da sexta-feira dia 16.

Áries: planeje-se para chegar mais longe, ariano. É hora de ser bem objetivo em relação ao que você quer.

Touro: seja flexível e esteja aberto a ouvir os outros, taurino. É preciso ter mais consciência sobre as próprias decisões.

Gêmeos: perceba as coisas nas entrelinhas e evite decisões muito radicais, geminiano. O momento pede mais uso da intuição.

Câncer: seja tolerante e saiba negociar com as pessoas, canceriano. Assuma responsabilidades e também manifeste os seus desejos.

Leão: mantenha o foco na rotina e faça tudo o que precisa ser feito, leonino. O céu pede mais produtividade.

Virgem: seja criativo e mantenha o bom humor, virginiano. O momento pede mais autoconfiança.

Libra: olhe para dentro e valorize as pessoas mais próximas, libriano. O céu pede mais introspecção.

Escorpião: fale o que pensa, mas evite palavras radicais, escorpiano. Você precisa de mais sabedoria para se comunicar.

Sagitário: eleja prioridades para chegar onde você quer, sagitariano. É preciso fazer uma coisa de cada vez.

Capricórnio: você está cheio de energia, capricorniano. Direcione bem toda essa força e faça acontecer!

Aquário: cuide da sua saúde em um nível amplo, aquariano. O céu pede mais concentração e também bem-estar.

Peixes: pense no futuro, mas não deixe de investir no presente, pisciano. Evite a ansiedade estando com os pés fincados no aqui e agora.