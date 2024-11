Horóscopo: saiba o que esperar para o seu signo nesta quinta-feira, dia 14

Virginia Gaia 14/11/2024 - 1:59 Para compartilhar:

É quase Lua Cheia e, nesta quinta-feira, dia 14, a rainha da noite quer encontrar conforto em meio ao caos e às mudanças que são parte da vida! No céu, a Lua Crescente já estará praticamente toda iluminada, passando do signo de Áries para o signo de Touro, onde chegará ao seu ápice, na sexta-feira, dia 15.

Porque, na vida, não há tempo para quem se acomoda! Então, mesmo aquelas situações que podem parecer bem estruturadas podem, de uma hora para outra, ser completamente reviradas. Pronto para mudar quase ninguém está, mas o fato é que todo mundo dá um jeito. É como diziam os antigos: o que não tem remédio, remediado está. Sob esse contexto e banhado generosamente pelos raios solares, o nosso satélite natural desenha uma geometria celeste um tanto desafiadora.

E é assim que a Lua encara tensões com o ansioso Marte e o poderoso Plutão. A exceção fica pelo diálogo amistoso com o responsável Vênus, que no signo de Capricórnio está cheio de querer compromisso. Por isso, a dica geral é: em meio aos processos de mudança e, especialmente, quando há imprevistos, é preciso saber assumir responsabilidades, mas sem cobrar demais, seja de si mesmo ou dos outros.

Essa reflexão serve para pavimentar o caminho para a Lua Cheia de revolução que promete iluminar o céu, no dia seguinte. E é dessa maneira que a rainha da noite avança pelos territórios taurinos, onde encontra-se exaltada para manifestar o seu simbolismo com rigor, de acordo com a metafísica astrológica. Magnética patrona das marés, a Lua avança para transbordar a profundidade das águas escorpianas, por onde passa atualmente o Sol.

Exageros à parte, o astral desses dias está, como bem cantava o saudoso Cazuza, exagerado! Exageradamente jogado aos pés do destino, o céu está mesmo muito, muito, muito mesmo: exagerado! Então, segure-se na intuição e seja firme, mas sem perder a ternura jamais!

Lembre-se: as maiores revoluções acontecem de dentro para fora.

Observe: praticamente toda iluminada, a Lua Crescente – já quase Lua Cheia – estará rente ao horizonte Leste, depois do ocaso solar. Cruzando a esfera celeste em direção ao Oeste, em meio às estrelas da Constelação de Áries, a rainha da noite ficará visível até depois das 4h30 da manhã da sexta-feira, dia 15. Ao longo desse período, o nosso satélite natural também se aproximará do alinhamento a Menkar, a estrela Alfa da Constelação de Cetus.

Áries: mantenha o foco e a calma, ariano. É hora de você avançar um passo de cada vez, sem se afobar.

Touro: use a sua intuição e o seu magnetismo pessoal elevado esses dias para se reinventar, taurino. Arrisque experimentar coisas novas.

Gêmeos: cuidado com o excesso de pensamentos, geminiano. O céu pede para você manter a mente serena, mesmo que o entorno esteja muito movimentado.

Câncer: cuidado com o excesso de exposição, canceriano. É hora de você ficar mais reservado, evitando também discussões desnecessárias.

Leão: planeje-se, leonino. É preciso saber direcionar as suas ambições de forma produtiva, identificando oportunidades para crescer.

Virgem: seja flexível em relação às suas ideias e crenças, virginiano. O céu pede mais abertura à diversidade de pensamentos.

Libra: esteja aberto a bons acordos e parcerias, libriano. Só tenha cuidado para não acabar sobrecarregando os outros.

Escorpião: estabeleça o diálogo e busque mais equilíbrio nas suas relações, escorpiano. O momento pede mais ponderação.

Sagitário: mantenha a concentração e procure compartilhar a sua rotina só com quem vale a pena, sagitariano. O céu pede mais foco no dia a dia.

Capricórnio: seja mais criativo, capricorniano. É hora de colocar as suas ideias em prática, manifestando o que tem de melhor em você.

Aquário: olhe para dentro, aquariano. O clima é de sensibilidade para você, então esteja conectado com o seu bem-estar.

Peixes: expresse o que é de melhor em você, pisciano. Só evite falar demais ou então se perder pelo excesso de pensamentos.