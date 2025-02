Horóscopo: saiba o que esperar para o seu signo nesta quinta-feira, dia 13

Pode até parecer frase pronta, mas o fato é que as coisas mais valiosas e grandiosas da vida estão nos pequenos gestos e detalhes. Nesta quinta-feira, dia 13, o céu evoca o néctar dos deuses que, assim como os melhores perfumes, vem nos menores frascos. Preparado para dar o seu máximo fazendo o mínimo e essencial? Pois é só manter o foco e seguir em frente!

Avançando com todo o seu esplendor pelo signo de Virgem, a Lua Cheia enquadra o grandioso Júpiter, no signo de Gêmeos, para pedir menos exagero. Por isso, vale a máxima: menos é mais! Então, se quiser impressionar alguém, opte pelas ações e palavras simples, delicadas e sinceras. Porque, afinal, mais vale uma pequena jóia verdadeira do que uma grande e reluzente imitação de gemas preciosas.

Então, a dica para este penúltimo dia útil da semana – que, aliás, é sempre dedicado aos temas jupterianos – é dar o seu máximo para se fazer notar pelo que realmente vale a pena. Sabe aquele postulado da icônica estilista Coco Chanel, que diz que tudo o que uma mulher precisa é de um vestido preto e um colar de pérolas? Pois saiba, a própria Chanel era adepta das pérolas falsas, pois achava que a veracidade de seus colares estava justamente em sua simplicidade e praticidade.

E ainda falando da mulher que colocou os cabelos curtos e as calças compridas na moda feminina, ela também foi responsável por difundir o conceito de que as pessoas realmente elegantes elegem apenas um perfume como marca pessoal. Como símbolo desse estilo de vida que ostentava a simplicidade, Chanel elegeu as camélias, em função do formato minimalista e perfume extremamente suave, como as flores que sua grife reproduziria aos montes como acessórios para compor o visual.

Então, leve isso tudo para a sua vida e seja mais feliz! Lembre-se de que, mesmo com a marca Chanel hoje sendo sinônimo de luxo e riqueza, sua história foi construída com base na simplicidade. Por isso, tenha como lema: em tempos difíceis, faça tudo de forma descomplicada!

Porque chique mesmo é ser simples!

Observe: ainda praticamente toda iluminada, a Lua Cheia ascende ao Leste pouco depois das 19h30. Cruzando o céu em direção ao Oeste em meio à Constelação de Leão, a rainha da noite ficará visível até o amanhecer da sexta-feira, dia 14. Nesse meio tempo, o nosso satélite natural também se aproxima da longitude de Suhail, a estrela Lambda da austral Constelação da Vela.

Áries: é hora de ser produtivo, mas sem exagerar nas coisas, ariano. Tenha foco e não esqueça de cuidar da sua saúde.

Touro: é hora de exercer a sua vontade, mas sem ser brusco, taurino. Use a sua criatividade par fazer algo diferente.

Gêmeos: dê atenção à sua família e às pessoas mais próximas, geminiano. Mesmo que o dia seja corrido, não abra mão da sua família.

Câncer: saiba guardar algumas informações para você, virginiano. O céu pede mais atenção aos pontos fundamentais da sua vida.

Leão: é hora de utilizar melhor os seus recursos, leonino. Mantenha o foco e evite desgastes por pouco.

Virgem: faça acontecer à sua maneira, virginiano. O momento pede mais objetividade e confiança para agir.

Libra: cuide da sua espiritualidade e mantenha a sua saúde mental em dia, libriano. Evite se estressar por pouco.

Escorpião: é hora de pensar no futuro, mas sem perder o foco no presente, escorpiano. Procure ouvir opiniões construtivas.

Sagitário: mantenha o foco na carreira e cuidado com os exageros, sagitariano. É hora de ser leve e ao mesmo tempo audacioso.

Capricórnio: o céu pede mais foco para o seu autodesenvolvimento, capricorniano. É preciso olhar para quem está à sua volta e pode ensinar algo a você.

Aquário: cerque-se das pessoas simples e fiéis, aquariano. É preciso perceber quem é quem para avançar com mais assertividade.

Peixes: invista no diálogo e faça boas parcerias, pisciano. É hora de crescer em conjunto, ao lado de pessoas que acrescentam à sua vida.