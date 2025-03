Horóscopo: saiba o que esperar para o seu signo nesta quinta-feira, dia 13

É véspera de um Eclipse Lunar Total e, com isso, as emoções transbordam! Nesta quinta-feira, dia 13, o céu tem um toque dramático ao passo em que abre espaço para as sutilezas da alma. Quer falar? Então, seja sutil! Deseja agradar? Pois, então, prefira ser mais você. Afinal, as maiores riquezas estão nas menores amostras.

Desde os mais antigos registros da história, os eclipses sempre ocuparam um lugar bastante especial. Observados, contabilizados e utilizados como referência para prever as transformações da vida aqui na Terra, esses eventos naturais são tão belos quanto únicos. Com o avanço da ciência da astronomia, embora as práticas religiosas tenham ficado mais discretas, os estudos sobre o Universo têm apontado o quão especial e importante é a presença da nossa Lua.

Embora planetas com satélites naturais não sejam raros, ainda não encontramos nenhum outro corpo rochoso no Universo que seja orbitado por um satélite proporcionalmente tão robusto quanto a nossa Lua. Hoje, sabe-se que a sua presença é essencial para a vida neste nosso planeta azul. A rainha da noite ajuda a manter o eixo de rotação da Terra equilibrado, em uma inclinação que viabiliza estações climáticas sem grandes contrastes, tornando a temperatura amena e adequada para a evolução da vida.

Ainda em virtude dos efeitos gravitacionais lunares sobre a Terra e dada a quantidade abundante de água na superfície terrestre, resultando em marés de grande magnitude, a vida pôde sair do fundo do mar para habitar os continentes. E, assim, em um processo que levou bilhões de anos, podemos estar aqui para observar essa evolução natural que resultou no ser humano.

Celebrar os eclipses significa relembrar tudo isso! Pois essa magia lunar também só acontece porque estamos orbitando uma estrela bastante estável como o Sol. Nossa fonte de luz e calor, o astro-rei é peça chave para que todos esses processos físico-químicos aconteçam de forma a viabilizar o solo onde experimentamos todas as nossas emoções e sensações.

Por isso, lembre-se que, não somente no nosso cotidiano, mas na vida como conhecemos no Universo, tudo acontece em função de relações bem estabelecidas. Seja entre o Sol e a Lua ou junto a quem você ama, tudo é uma questão de troca. Então, prepare-se para mais um eclipse honrando a sua capacidade de lidar com o que há de mais valioso na Terra: os relacionamentos!

Observe: completamente iluminada, a Lua Crescente – já praticamente Lua Cheia – estará ao Leste, depois do pôr do Sol. Em meio à Constelação de Leão, a rainha da noite se aproximará de Alkes, a estrela Alfa da Constelação de Crater. Ao longo da madrugada, a rainha da noite chegará ao seu ápice e será encoberta pela sombra da Terra, em um Eclipse Lunar Total, cujo ápice acontecerá por volta das 4h da manhã da sexta-feira, dia 14.

Áries: mantenha o foco no que for essencial, ariano. É hora de saber lidar com as pessoas no seu dia a dia.

Touro: seja espontâneo e encontre lugar para manifestar os seus talentos, taurino. Faça o que você gosta para se realizar.

Gêmeos: dê atenção às pessoas mais próximas, geminiano. É preciso estar ao lado de quem é importante na sua vida.

Câncer: saiba trocar informações com as pessoas, canceriano. O céu pede mais atenção às suas palavras.

Leão: mantenha o foco e estabeleça prioridades para você realizar mais, leonino. O céu pede mais concentração.

Virgem: Você está cheio de energia, virginiano. É importante usar isso ao seu favor, aplicando a intuição na hora certa.

Libra: mantenha o bom humor e evite desgastes, libriano. Se alguma situação do passado reaparecer, avalie com racionalidade.

Escorpião: seja mais ousado, escorpiano. Pense no futuro e dê um passo de cada vez, evitando a ansiedade.

Sagitário: planeje-se, sagitariano. É preciso saber agir na hora certa, então seja mais estratégico.

Capricórnio: é hora de ouvir diferentes pontos de vista para crescer com consistência, capricorniano. Avalie possibilidades.

Aquário: não tenha medo de mudar, aquariano. É hora de saber ousar na medida certa, deixando para trás o que não faz mais sentido.

Peixes: valorize as pessoas que apoiam você, pisciano. É fundamental que você saiba compartilhar o que você tem de melhor.