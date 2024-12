Horóscopo: saiba o que esperar para o seu signo nesta quinta-feira, dia 12

Virginia Gaia 12/12/2024 - 2:00 Para compartilhar:

É quinta-feira, dia dedicado a Júpiter, e então o céu pede mais sabedoria, especialmente ao lidar com as pessoas. Então, neste 12 de dezembro, é preciso ir com calma e ser tão diplomático quanto sincero. E, na dúvida, evitar falar sobre o que não lhe diz respeito!

No céu, a Lua Crescente ganha corpo, ainda passando pelo signo de Touro. Nessa parte do zodíaco, diz-se que a rainha da noite está exaltada, pois encontra espaço para manifestar com muita força sua natureza emotiva e sensorial. Contudo, sob essa abundância de emoções, o nosso satélite natural engata uma tensa quadratura – um ângulo de 90° – com a também difícil oposição formada entre Vênus, em Aquário, e Marte, em Leão.

E vale lembrar: Marte, o planeta regente da iniciativa, da conquista e do desejo sexual, ainda está em movimento retrógrado aparente , o que faz com que tudo relacionado ao seu simbolismo mereça um olhar aberto às revisões. Por isso, o astral pede mais cautela nas abordagens e tato na hora de apontar defeitos.

Aliás, antes de apontar o dedo, é sempre importante se perguntar se isso é realmente necessário, não é mesmo? Pois de que valem as críticas se não houver espaço para a melhoria? E outra: nem sempre o que, para você, pode parecer errado ou defeituoso, de fato, é. Muitas vezes, é só uma questão de ponto de vista ou de estilo pessoal.

Tenha em mente que elogiar é sempre melhor do que criticar. E que as críticas construtivas vêm daqueles que conseguem se colocar, de verdade, no lugar do outro. Porque, no final, as pessoas que mais agregam são as que sabem do que estão falando. E é assim que parece mais natural incentivar do que jogar para baixo com base no julgamento da vida alheia.

Então, neste penúltimo dia útil de uma semana para lá de agitada, seja grandioso como Júpiter e abrace antes de falar sem pensar!

Observe: com mais de 90% do corpo iluminado, a Lua Crescente estará ao Leste, depois do pôr do Sol, ficando visível até depois das 3h da manhã da sexta-feira, dia 13. Em meio à Constelação de Áries, a rainha da noite avançará em direção ao Oeste, ficando alinhado a Almach, a estrela Gama da Constelação de Andrômeda.

Áries: pense em você, mas não deixe de ouvir as necessidades das pessoas, ariano. O astral pede mais compreensão.

Touro: seja mais você, mas sem perder a sensibilidade para abordar as pessoas, taurino. É hora de colocar em prática a sua inteligência emocional.

Gêmeos: mantenha a mente descansada, mesmo que a rotina esteja intensa, geminiano. É preciso separar um tempo para você.

Câncer: pense no futuro, mas não deixe de agir no presente, canceriano. É fundamental que você tenha visão de futuro.

Leão: mantenha o foco na sua carreira, leonino. O astral pede mais atenção para os seus projetos.

Virgem: evite se prender a opiniões muito rígidas, virginiano. É preciso ter jogo de cintura ao lidar com as pessoas.

Libra: deixe para trás o que não serve mais, libriano. É preciso se livrar de suas amarras mentais para poder crescer.

Escorpião: seja mais justo e evite cobrar demais das pessoas, escorpiano. É hora de encontrar equilíbrio no que você faz.

Sagitário: seja mais prático, sagitariano. É hora de você buscar o que faz bem a você e ser mais objetivo com os seus afazeres.

Capricórnio: invista o seu tempo de forma produtiva, capricorniano. O céu pede mais espontaneidade para a sua ação.

Aquário: olhe para dentro, aquariano. É hora de evitar dar passos impensados e ter mais foco no seu bem-estar.

Peixes: mantenha o foco, pisciano. É preciso estar atento ao seu entorno para poder discernir melhor as diferentes opções que se apresentam a você.