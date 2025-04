Horóscopo: saiba o que esperar para o seu signo nesta quarta-feira, dia 9

No imaginário popular, todo mundo já ouviu falar de um “baixinho invocado” ou de um “grandalhão bobão”, né? Cercados de estereótipos e servindo de desculpa para o bullying nas escolas, esses rótulos refletem a tendência do ser humano de se deixar levar pelas aparências. Nesta quarta-feira, dia 9, o céu pede um olhar mais atento para perceber a real natureza das coisas!

Por isso, se você é daquelas pessoas que tende a se impactar com as primeiras impressões, vá com calma! O céu pede mais foco, olhar atento e muito discernimento. Então, valorize quem chega de mansinho e mostra aos poucos a sua capacidade. Porque de gente extravagante, que vende mais do que entrega, o mundo está farto!

Esse contexto tão sensível para enaltecer aqueles que sabem que os melhores perfumes estão nos menores frascos se dá por conta da Lua Crescente, ainda avançando pelo signo de Virgem. Assim, profundamente virginiana, a rainha da noite também engata uma tensa quadratura com o gigante do Sistema Solar, o grandioso Júpiter.

Então, o dia está mais para quem sabe fazer o bom e velho trabalho de formiguinha, tão essencial quanto discreto. E, ao mesmo tempo, ignorar o pessoal que gosta de fazer barulho por pouco. Sabe aquelas pessoas que adoram carros barulhentos só para chamar a atenção? Pois é, além de cafonas, eles estão meio sem espaço no clima deste miolo de semana.

Por isso, lembre-se de cuidar daquelas pequenas coisas que fazem diferença na sua vida. Deixe de lado as roupas desconfortáveis e vistosas, preferindo aquilo que deixa você à vontade na sua simplicidade. E, na hora de abordar as pessoas, evite as falas eloquentes ou os elogios forçados.

Seja simples como um bom e velho café bem passado: marcante e simplesmente irresistível!

Observe: com mais de 90% do corpo iluminado, a Lua Crescente estará ao Leste, depois do ocaso solar. Em meio às estrelas da Constelação de Leão, a rainha da noite também se aproxima da longitude de Alkes, a estrela Alfa da Constelação de Crater. Deslocando-se em direção ao Oeste, o nosso satélite natural nos fará companhia no céu até depois das 4h da manhã da quinta-feira, dia 10.

Áries: mantenha o foco no trabalho e evite desperdícios, ariano. É preciso saber o que é prioridade para fazer o dia render.

Touro: saiba se valorizar, taurino. É hora de usar as suas melhores armas para seduzir e persuadir as pessoas em direção ao que você quer.

Gêmeos: seja simples e discreto, geminiano. É hora de cuidar da sua intimidade, abrindo espaço para o que há de melhor dentro de você.

Câncer: procure ser mais direto no que você quer, mas sem exageros, canceriano. É preciso se expressar com objetividade.

Leão: dê um passo de cada vez, leonino, O céu pede mais direcionamento para que você alcance o que quer.

Virgem: invista no seu magnetismo pessoal, virginiano. Aliás, aproveite o momento para cuidar da sua saúde e do seu corpo.

Libra: mantenha a mente descansada, libriano. É fundamental que você saiba onde deve investir a sua energia.

Escorpião: é hora de ser estratégico, escorpiano. Invista nas pessoas e nos ambientes certos, de maneira a ter mais direcionamento no que você faz.

Sagitário: seja simpático e evite desgastes desnecessários, sagitariano. É hora de você conquistar de forma discreta.

Capricórnio: ouça mais as pessoas mais velhas e experientes, capricorniano. Evite se indispor com quem você conhece pouco.

Aquário: olhe para além da superfície e encare os mistérios, aquariano. O céu pede mais direcionamento da sua intuição.

Peixes: seja um bom ouvinte, pisciano. É preciso saber interagir com as pessoas de forma equilibrada.