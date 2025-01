Horóscopo: saiba o que esperar para o seu signo nesta quarta-feira, dia 8

Se alguém ainda está sentindo dificuldade de voltar à rotina depois do intervalo para recesso de final de ano, nesta quarta-feira, dia 8, o céu dá uma mãozinha para quem quer fazer as coisas no capricho. Então, mesmo com a Lua Crescente taurina avançando, com ar de quem ainda não voltou ao ritmo pré-festas, o astral abre espaço para quem quer se organizar.

Isso porque o patrono do dia a dia, Mercúrio, ingressa no obstinado signo de Capricórnio. Dessa maneira, o planeta mensageiro dos deuses faz com que as providências práticas em direção ao futuro, especialmente no que tange o planejamento do trabalho e da carreira, fiquem dinamizadas.

Está querendo agendar aquele almoço com um contato estratégico? Então, a hora é agora! Mas é também preciso saber caminhar com prudência e responsabilidade, seguindo os passos do aspecto harmônico que a rainha da noite engata com o patrono dos grandes ciclos de tempo, Saturno. Conhecido por seus anéis, ele é o último planeta visível a olho nu, sendo o responsável por tudo o que é realizado a longo prazo.

Por isso, ainda que o céu siga exibindo alguns aspectos tensos neste início de 2025, há muito espaço para construir, fazer passo a passo, tijolinho por tijolinho, até que a grande obra esteja completa. Como há reformas que se estendem por quase uma vida, é preciso ter disciplina para olhar lá na frente e avançar com passos de formiga.

Por isso, este miolo de semana está cheio de oportunidade para os visionários e também para os persistentes. Pois nada na vida acontece de uma hora para outra, ao menos na maior parte das histórias de sucesso. Então, pise firme e lembre-se de que o sabor da conquista fica ainda mais doce quando a guerra é mais interna do que externa e envolve várias batalhas.

Afinal, vencer a si mesmo sempre foi – e sempre será – o maior dos desafios!

Observe: chegando aos 70% do corpo iluminado, a Lua Crescente estará alta e ligeiramente ao Leste no céu, depois do pôr do Sol. Deslocando-se em direção ao Oeste, nas dependências da Constelação de Áries, a rainha da noite ficará visível até pouco depois da 1h da manhã da quinta-feira, dia 9. Nesse meio tempo, o nosso satélite natural se aproxima da longitude de Menkar, a estrela Alfa da Constelação de Cetus.

Áries: seja estratégico nas suas ações, ariano. O momento pede que você dê um passo de cada vez para realizar com estrutura.

Touro: faça bom uso da intuição para abrir novos caminhos, taurino. É preciso caminhar com mais consciência.

Gêmeos: você está mais sensível, mas ainda assim é preciso seguir em frente, geminiano. O céu pede mais atenção aos seus instintos.

Câncer: é hora de buscar os lugares certos e as pessoas interessantes, canceriano. Procure aprender mais com quem está à sua volta.

Leão: planeje-se, leonino. É hora de sonhar grande, mas estabelecer metas realistas junto às pessoas que apoiam suas ideias.

Virgem: seja flexível para aprender com quem tem mais experiência que você, virginiano. O céu pede mais abertura ao novo.

Libra: transforme-se internamente, libriano. É preciso vencer medos para poder ousar nos seus passos.

Escorpião: ouça mais as pessoas que são importantes para você, escorpiano. O céu pede mais trocas relacionais na sua vida.

Sagitário: mantenha o foco e tenha um dia produtivo, sagitariano. É preciso avançar com destreza e capacidade de aprendizado.

Capricórnio: seja criativo e não tenha medo de inovar, capricorniano. Você está cheio de ideias e precisa se expressar mais.

Aquário: olhe para dentro e cuide da sua intimidade, aquariano. O momento pede mais atenção ao que está mais próximo.

Peixes: organize as suas ideias, pisciano. Há muito o que realizar, mas é preciso ter a mente serena.