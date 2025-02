Horóscopo: saiba o que esperar para o seu signo nesta quarta-feira, dia 5

A Lua chega à fase Crescente no signo de Touro: tecnológica, inovadora e afeita a surpresas. Nesta quarta-feira, dia 5, o miolo da semana marca a mudança de fase lunar querendo virar tudo, sem pensar muito. Deixando muita gente desconfortável, o céu diz que é preciso estar aberto às revoluções, especialmente as internas e de mentalidade.

Então, se a vida surpreender você com limões, faça uma limonada! Sim, a bela alegoria da limonada do dito popular é bastante útil e sábia no atual contexto. Pois há muita coisa que você pode fazer diferente, mas nem tudo é passível de mudança. E, para o que estiver além do seu alcance, ainda assim dá para buscar a melhor alternativa dentre as adaptações possíveis.

Avançando pelo signo de Touro, agarrada com o planeta mais novidadeiro e cheio de promover viradas radicais, Urano, a Lua Crescente está realmente impactante. Intensificando os ânimos e as emoções mundo afora, ela acena para o guerreiro Marte e para o mau humorado Saturno. E é assim que a rainha da noite abre alas para o seu encontro, na quinta-feira, dia 6, com Júpiter.

No signo de Gêmeos, o gigantão do Sistema Solar retomou há pouco o seu movimento direto, voltando a formar uma tensa quadratura com Saturno, em Peixes. Esse ângulo de 90°, formado entre os dois mais avantajados planetas que giram ao redor do Sol, é famoso por abalar corações e discussões na Terra. Por isso, essa configuração é um dos maiores destaques astrológicos de 2025. E isso tem repercussões não somente no clima coletivo, mas também gera desdobramentos na vida pessoal de cada habitante sobre a superfície terrestre.

Remetendo a acontecimentos de 2020, ano no qual Júpiter e Saturno formaram a conjunção que abriu um novo ciclo de interações que estará ativo nos próximos 20 anos, o ângulo reto celeste que se forma esses dias promete acontecimentos marcantes. Em meio às notícias que vão e vêm e à enxurrada de incertezas que pode acabar tomando conta do imaginário social, é sempre possível nutrir a alma com fé, empatia e entendimento.

Então, lembre-se de fazer a sua parte! Dê o seu melhor para quem está ao seu lado, sendo mais compreensivo e solidário. Afinal, quem sabe amar não quer guerra com ninguém!

Observe: Com quase 60% de iluminação, a Lua Crescente estará alta no céu, depois do pôr do Sol. Deslocando-se em direção ao Oeste, a rainha da noite estará visível até quase a meia-noite. Entre a Constelação de Áries e a Constelação de Touro, o nosso satélite natural estará próximo ao Aglomerado das Plêiades (Messier 45), ficando também alinhada a Menkar, a estrela Alfa da Constelação de Cetus.

Áries: é hora de ser mais objetivo, mas sem ser bruto, ariano. Tenha em mente onde você quer chegar para manter o seu foco.

Touro: use a sua intuição para agir na hora certa, taurino. O céu pede mais ousadia na medida certa.

Gêmeos: use a sua sensibilidade para perceber melhor o entorno, geminiano. O céu pede mais prudência e autocuidado.

Câncer: preste mais atenção às pessoas à sua volta, canceriano. O momento facilita as suas interações sociais.

Leão: é hora de assumir responsabilidades e seguir em frente, leonino. O céu ajuda você a conquistar mais, desde que você saiba agir com planejamento.

Virgem: faça algo novo e assimile novos conhecimentos, virginiano. O céu pede para você investir na sua capacidade intelectual.

Libra: seja ousado na medida certa, libriano. É hora de virar páginas, mas sem deixar de lado o bom humor.

Escorpião: busque mais ponderação no contato com as pessoas, escorpiano. O céu pede mais atenção com quem está ao seu lado.

Sagitário: é hora de agir e de ser prático, sagitariano. Evite a ansiedade e faça tudo acontecer de maneira mais simples.

Capricórnio: use o seu jeitinho e poder de persuasão para conquistar o que você quer, capricorniano. O céu pede mais jogo de cintura.

Aquário: é preciso estar atento ao seu bem-estar íntimo, aquariano. Valorize as pequenas coisas e as atividades privadas.

Peixes: converse com as pessoas e procure ter mais compreensão, pisciano. É preciso conciliar pontos de vista para tomar decisões melhores.