Horóscopo: saiba o que esperar para o seu signo nesta quarta-feira, dia 5

Os dias de folia chegaram ao fim! É Quarta-feira de Cinzas, aquele dia conhecido pela ressaca e também pelas boas lembranças. Contudo, este 5 de março de 2025 tem um elemento a mais em relação ao final de outros carnavais: o céu não está de brincadeira! Então, é melhor deixar de lado aquela ideia de que o meio expediente da volta do Carnaval não serve para nada, pois o astral não está para moleza!

A Lua Nova está ganhando corpo e iluminação, já que se tornará Lua Crescente, na quinta-feira, dia 6. Ingressando, logo pela manhã, no signo de Gêmeos, a rainha da noite adiciona o caráter multitarefa do astral do dia. Então, aproveite o momento para fazer de tudo um pouco, ajustando a rotina para começar o ano de verdade, já que dizem que essa tradição de deixar tudo para depois do Carnaval é algo que os brasileiros não abrem mão.

Na geometria celeste, também tem o bom diálogo entre Mercúrio, em Áries, e Plutão, no signo de Aquário. Como o planeta mais próximo ao Sol – considerado o mensageiro dos deuses, na metafísica astrológica – está também bem perto de Vênus, ele logo formará uma conjunção com o patrono da diplomacia. Isso faz com que sua conversa com o misterioso Plutão também já comece a se estender ao tema dos relacionamentos, tanto no plano íntimo como no domínio público.

Dessa maneira, o momento abre espaço para revisão dos acordos e as trocas poderosas. Sabe aquela pessoa meio difícil de conversar? Bem, aproveite esse retorno ao trabalho para se aproximar de mansinho e, aos poucos, puxar aquele assunto que precisa ser melhor avaliado. Tudo com muita delicadeza, ok?

No âmbito dos afetos, é preciso ir com calma. Se os amores de Carnaval tendem a ser frágeis, os que tiveram início durante a folia este ano ainda contam com Vênus em movimento retrógrado aparente. Então, é bom evitar os mergulhos de cabeça, embora sempre haja espaço para as uniões que tenham caráter revisionista e possam revelar uma nova e perspectiva relacional para os envolvidos.

Por fim, é hora de destacar: com a proximidade da Lua Crescente, a primeira temporada de eclipses de 2025 já vai dando as caras, uma vez que a Lua Cheia, no próximo dia 14, será um Eclipse Lunar Total. Por isso, lembre-se: este retorno ao trabalho depois dos excessos carnavalescos pede mais atenção aos detalhes, pois o destino está para chegar a qualquer momento sem pedir licença!

Observe: com cerca de 40% do corpo iluminado, a Lua Nova estará a Oeste, depois do pôr do Sol. Em meio à Constelação de Touro, a rainha da noite estará próxima ao planeta Júpiter e ao aglomerado das Plêiades (Messier 45). Deslocando-se em direção ao Oeste, o nosso satélite natural e o gigante gasoso do Sistema Solar poderão ser vistos até cerca de 22h30 e 23h, respectivamente, quando ficarão abaixo do horizonte.

DICA DA ASTRÓLOGA : complemente a análise para o seu signo (que reflete apenas a posição do Sol no seu mapa astral), lendo também as tendências para o seu ascendente . Caso você não saiba qual é, faça o seu MAPA ASTRAL GRATUITO .

NÃO perca tempo com mapas astrais automatizados ! Uma análise astrológica completa utiliza técnicas combinadas, em uma consulta que fornece orientação personalizada para todas as áreas da sua vida .

Estude comigo! Conheça o Curso de Formação em Tarô e o Curso de Formação em Baralho Cigano (Lenormand)

Siga-me: Instagram | Facebook | TikTok | YouTube | Site

Áries: ouça mais antes de agir, ariano. É preciso saber perceber nos detalhes, abrindo o diálogo para expor suas necessidades.

Touro: dê atenção à sua intimidade, taurino. É preciso saber agir na hora certa e de acordo com o que é prioridade para você.

Gêmeos: você está intuitivo e cheio de energia, geminiano. Então, procure seguir em frente com mais disciplina.

Câncer: preserve o seu bem-estar, canceriano. É preciso buscar o melhor momento para agir, mas não se deve abrir mão das suas necessidades emocionais.

Leão: planeje-se, leonino. É hora de fazer as coisas de forma responsável e bem estruturada, então dê um passo de cada vez.

Virgem: esteja aberto à expansão de horizontes e de conhecimento, virginiano. É preciso dar um passo de cada vez para chegar mais longe.

Libra: mantenha a mente aberta a novas ideias e evite insistir em pontos de vista que podem incomodar, libriano. É hora de ser flexível e crescer.

Escorpião: vire páginas sem medo, escorpiano. É fundamental que você encontre mais espaço em direção ao que você deseja.

Sagitário: faça boas parcerias e troque informações com quem você confia, sagitariano. Evite dar espaço demais para quem você não pode contar.

Capricórnio: faça tudo o que precisa ser feito, capricorniano. É fundamental que você tenha em mente as suas metas de forma clara.

Aquário: seja criativo para resolver suas questões mais críticas, aquariano. É hora de você se expressar e agir do seu jeito.

Peixes: respeite o seu ritmo para as coisas, pisciano. É importante que você dê atenção ao seu íntimo e cerque-se das pessoas mais confiáveis.