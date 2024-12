Horóscopo: saiba o que esperar para o seu signo nesta quarta-feira, dia 4

Virginia Gaia 04/12/2024 - 2:04 Para compartilhar:

É o meio da semana, mas quem disse que não há espaço para as reuniões sociais? É época de celebração, então sempre haverá oportunidade para lembrar de algum amigo ou grupo de pessoas que precisa ser prestigiado. Mas, será que é preciso tanta afobação para promover encontros e reuniões?

Com essa reflexão em mente, fica mais fácil extrair o melhor deste agitado mês de dezembro. Em especial, nesta quarta-feira, dia 4, o astral aprofunda as influências da trabalhadora Lua Nova capricorniana, adicionando também contornos mais gregários. Isso ajuda a planejar, não somente a lista de afazeres, mas também a relação de eventos que demandam presença ou menção antes de acabar o mês.

Nesse embalo, o relacional planeta Vênus flerta com o místico e sonhador Netuno, sendo que o vizinho da Terra no Sistema Solar, daqui a pouco, deixará o signo de Capricórnio para ingressar no libertário signo de Aquário, no próximo sábado, dia 7. Dessa maneira, o céu realmente favorece o planejamento da agenda para dar aquele famoso abraço de final de ano.

Contudo, lembre-se: o que está próximo ao fim é o ano-calendário e não o mundo! Pois é preciso ter em mente que, antes de se estressar no trânsito entre o trabalho e mais um evento, é sempre bom celebrar a vida junto com quem se gosta ao longo de todos os meses! E, caso exista alguém na sua listinha que acabou ficando distante em 2024 (pois sempre há!), pode valer muito mais a pena reafirmar a força dessa relação em um dia qualquer ao longo dos 11 primeiros meses de 2025!

Assim, dá para se poupar de desgastes desnecessários e ainda aproveitar melhor o clima gostoso de reflexão e festa que toma o mundo todo nessa contagem regressiva para a virada para o próximo ano. Então, viva cada encontro com leveza e sem se cobrar demais. Afinal, é hora de celebrar e não de se estressar!

Observe: prestes a atingir os 20% de iluminação, Lua Nova estará bem próxima, em uma conjunção, com o planeta Vênus. Ambos estarão visíveis a Oeste, depois do pôr do Sol, podendo ser observados até aproximadamente às 22h, quando passarão da linha do horizonte. Nas dependências da Constelação de Sagitário, a dupla também ficará alinhada, nesse meio tempo, com Altair, a estrela Alfa da Constelação da Águia.

I mportante : você é muito mais do que o seu signo solar! Aproveite melhor o horóscopo lendo também as tendências para o seu signo ascendente . Para saber dele, demais signos e planetas no momento do seu nascimento, faça o seu MAPA ASTRAL GRATUITO .

Assista à AULA ABERTA sobre astrologia e os fundamentos das técnicas que fornecem orientação para a vida toda em uma consultoria especializada .

Estude com conteúdo bem fundamentado! Matrículas abertas para o Curso de Formação em Tarô e o Curso de Formação em Baralho Cigano (Lenormand)

Visite: www.virginiagaia.com.br

Áries: seja objetivo e resoluto, mas sem pressionar demais os outros, ariano. Administre a sua agitação.

Touro: procure explorar conhecimentos e tente fazer coisas novas, taurino. Aliás, aproveite o momento para ouvir pessoas diferentes.

Gêmeos: é hora de fazer um filtro sobre quem merece a sua confiança, geminiano. O céu pede mais cuidado e firmeza nos seus laços sociais.

Câncer: cuidado com a carência, canceriano. Lembre-se de que é sempre desgastante exigir atenção dos outros.

Leão: mesmo que o dia seja corrido, não deixe para trás a oportunidade de cuidar um pouco mais de você mesmo, leonino. É preciso manter o bom-humor.

Virgem: cuide mais de você e também da sua vida pessoal, virginiano. O céu pede mais atenção às suas emoções.

Libra: valorize mais as pessoas mais próximas a você, libriano. É preciso ter mais foco nas oportunidades de autoconhecimento.

Escorpião: evite a dispersão, escorpiano. Aproveite o dia para fazer contatos, mas também tome cuidado para não falar demais.

Sagitário: tenha senso de prioridade, sagitariano. É preciso saber o que vem primeiro e o que pode ficar para depois.

Capricórnio: mantenha o bom humor e use a sua intuição para se comunicar melhor, capricorniano. Seja mais prático para realizar mais.

Aquário: é hora de manter a mente em equilíbrio, aquariano. Evite os excessos e então tenha mais disposição para o seu dia.

Peixes: divida sua atenção com as pessoas que realmente valem a pena, pisciano. O momento pede mais cuidado com quem exige demais de você.